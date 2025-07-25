OpenAI, GPT-5 modelini Ağustos’ta tanıtmaya hazırlanıyor

GPT-5, Ağustos’ta gelebilir
Aktarılanlara göre GPT-5, önümüzdeki ay, yani Ağustos ayında piyasaya sürülecek. GPT-5, yalnızca tek bir yapay zeka motoruna bağlı çalışmak yerine, farklı görevleri yerine getirebilen ayrı modellerin bir arada çalıştığı yeni bir mimariyi temel alacak. Şirketin CEO’su Sam Altman, Şubat ayında yaptığı açıklamada, o3 modeli ve diğer teknolojileri birleştiren bir sistem üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Bu yaklaşımın amacı hem GPT serisini hem de o-serisini tek bir platform altında birleştirerek daha esnek ve güçlü bir yapay zeka sistemi ortaya koymak.
Yeni modelin tanıtım tarihi henüz kesinleşmiş değil. Haberde, OpenAI’ın geliştirme sürecindeki teknik zorluklar, sunucu kapasitesi sınırlamaları ve rakip modellerin duyuruları gibi faktörlere göre tarihleri erteleyebileceği belirtiliyor. Şirket, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmış değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya