Grok, Elon Musk ve Trump için sansür uygularken yakalandı, xAI eski OpenAI çalışanını suçladı

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji şirketi DeepSeek, Batılı rakiplerinden çok daha kısıtlı imkânlarla geliştirdiği yapay zeka modeli DeepSeek-R1'i geçtiğimiz ay yayınladığında, teknoloji dünyasında adeta deprem etkisi yarattı. GPT-4o gibi en gelişmiş modellerle bile yarışabilen DeepSeek-R1, Çin'in yapay zeka yarışında o kadar da geride olmadığını gösterdi. Bu gelişmeyle yapay zeka dünyasındaki mutlak üstünlükleri sarsılan Silikon Vadisi şirketleri, o dönemde DeepSeek'in sansür mekanizmasına dikkat çektiler. DeepSeek'in Çin'in politik çıkarlarıyla ters düşen konulara sansür uyguladığına vurgu yapılarak, Çin'den çıkacak yapay zekalarda bu sorunun hep olacağı mesajı verildi. Ne var ki bugün bir Amerikan şirketi sansür haberiyle gündemde.

Elon Musk'ın sahibi olduğu xAI'ın popüler yapay zeka uygulaması Grok, Donald Trump ve Elon Musk ile ilgili sorulara sansür uygularken yakalandı. Elon Musk ve Donald Trump'ın yalan bilgiler paylaştığı olaylara dair kaynak istendiğinde Grok'un bu isteği reddettiği fark edildi. xAI, bu konuda kullanıcılara yardımcı olmaması için Grok'a talimatı verilmişti.

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 23 Şubat 2025 2 gün önce eklendi

xAI Sansürü Kabul Etti Ama Suçu Eski OpenAI Çalışanına Attı

Bu durum ortaya çıkıp sosyal medyada hızla yayılınca xAI'dan konuya dair açıklama geldi. xAI yöneticisi Igor Babuschkin, Grok'un bu yönde talimat aldığı için Elon Musk ve Donald Trump'ı kötü gösterecek bilgileri paylaşmayı reddettiğini doğruladı. Ne var ki bunun şirket yönetiminin kararı olmadığını, xAI'da çalışan eski bir OpenAI çalışanının kendilerinden onay almadan Grok'a böyle bir talimat verdiğini öne sürdü. Babuschkin, bu çalışanın iyi bir şey yaptığını düşünerek Grok'un kodunda böyle bir değişiklik yaptığını fakat bunun şirketin prensiplerine ters düştüğünün farkında olmadığını söylüyor. Bu açıklamasının altında bir "demek ki OpenAI'da böyle şeyler yapılıyormuş" mesajı görmek de mümkün.

Aslında Grok bugüne kadar Elon Musk ve Donald Trump'a karşı son derece eleştirel cevaplar da veriyordu. Hatta kısa süre önce Musk ve Trump'ın idam cezasını hak ettiğini söyleyerek tartışma yaratan bir söylemde bulunmuştu. Bu olaydan kısa bir süre sonra böyle bir sansür mekanizmasının ortaya çıkması, şirketin bu eleştirileri hafifletmek için Grok'a müdahale ederken kantarın topuzunu kaçırmış olabileceğini düşündürüyor.

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Grok sansür uygularken yakalandı; xAI, OpenAI çalışanını suçladı