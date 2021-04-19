GTA 5 fanları, oyunu bitirmek için en az kaç kişiyi yok etmeniz gerektiğini hesapladı: 726

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GTA 5'te kimseyi öldürmemeye çalışsanız dahi, oyunu bitirebilmek için 726 kişiyi öldürmeniz gerekiyor. Evet, en az bu araştırmanın kendisi kadar beyin yakan bir cümle olduğu su götürmez bir gerçek. Ancak bu ilginç istatistik, fenomen oyunun fanları tarafından video kaydedilerek, kanıtlarıyla birlikte ortaya kondu.

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GTA 5'i "iyi adam" olarak oynasanız bile, yine de 700'den fazla kişiyi öldüreceksiniz ve ortaya çıktığı gibi, Franklin, kahramanların üçlüsü arasında en kana susamış olanı.

Videosunu kaydetmek 6 ay sürdü

Bu şaşırtıcı gerçeği, oyunda ihtiyaç duyulan tüm yok etme aksiyolarını sayan Reddit kullanıcısı TK-576 ortaya çıkardı. Maceranız sona erdiğinde en az 726 kişiyi yok etmeniz gerekiyor: Franklin'in 295 kişi, Trevor'ın 258 kişi, Michael'in ise 172 kişiyi öldürdüğü tahmin ediliyor. Son kurban ise, ana düşman karakter olan Devin Weston.

Toplam ölü sayısı, oyuncuların ellerinden geldiğince gizli kalmayı seçtikleri, kavga etmek yerine kaçmayı ve Los Santos sokaklarında şüphe uyandırmayacak şekilde herhangi bir yaya ile karşılaşmadan gezinmeyi seçtikleri, tamamen kaydedilmiş bir rotada belirlendi. Yukarıdaki videoda tüm bu sürecin 6 ayda çekilmiş oyun için görüntülerini izleyebilirsiniz.

https://www.reddit.com/r/pcgaming/comments/msnok5/if_you_play_gta_v_as_a_paragon_youll_still_kill/

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