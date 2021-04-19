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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GTA 5 fanları, oyunu bitirmek için en az kaç kişiyi yok etmeniz gerektiğini hesapladı: 726

    Reddit forumlarındaki GTA 5 fanları, oyunu en barışçıl yöntemlerle bitirmeye kalkışsanız dahi, en az 726 kişiyi öldürmeniz gerektiğini ortaya koydular.
    19 Nisan 2021, 17:00 (1 sa.)
    512
    30
    4
    Oyunlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    GTA 5 fanları, oyunu bitirmek için en az kaç kişiyi yok etmeniz gerektiğini hesapladı: 726
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    GTA 5'te kimseyi öldürmemeye çalışsanız dahi, oyunu bitirebilmek için 726 kişiyi öldürmeniz gerekiyor. Evet, en az bu araştırmanın kendisi kadar beyin yakan bir cümle olduğu su götürmez bir gerçek. Ancak bu ilginç istatistik, fenomen oyunun fanları tarafından video kaydedilerek, kanıtlarıyla birlikte ortaya kondu.

    Ayrıca Bkz. "Otopilot modundaki Tesla kaza yaptı, 2 kişi hayatını kaybetti"

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    GTA 5'i "iyi adam" olarak oynasanız bile, yine de 700'den fazla kişiyi öldüreceksiniz ve ortaya çıktığı gibi, Franklin, kahramanların üçlüsü arasında en kana susamış olanı.

    Videosunu kaydetmek 6 ay sürdü

    Bu şaşırtıcı gerçeği, oyunda ihtiyaç duyulan tüm yok etme aksiyolarını sayan Reddit kullanıcısı TK-576 ortaya çıkardı. Maceranız sona erdiğinde en az 726 kişiyi yok etmeniz gerekiyor: Franklin'in 295 kişi, Trevor'ın 258 kişi, Michael'in ise 172 kişiyi öldürdüğü tahmin ediliyor. Son kurban ise, ana düşman karakter olan Devin Weston.

    Toplam ölü sayısı, oyuncuların ellerinden geldiğince gizli kalmayı seçtikleri, kavga etmek yerine kaçmayı ve Los Santos sokaklarında şüphe uyandırmayacak şekilde herhangi bir yaya ile karşılaşmadan gezinmeyi seçtikleri, tamamen kaydedilmiş bir rotada belirlendi. Yukarıdaki videoda tüm bu sürecin 6 ayda çekilmiş oyun için görüntülerini izleyebilirsiniz.



    https://www.reddit.com/r/pcgaming/comments/msnok5/if_you_play_gta_v_as_a_paragon_youll_still_kill/
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    Yatak odaları için: Akıllı komodin

    K
    kordexa 2 saat önce

    birkaç paket makarna az yiyip arta kalan parayı yıllarca biriktirip biraz da üstüne kredi çekip alabilirim diye düşünüyorum. sanırım iç kısmı soğutuculu...şimdi tabi ben de isterdim üzerinde soğuk içiniz yazan içeceklerden dolabın içini doldurmayı ama ötv kdv derken fiyatlar malum. soğuk makarna spesyali için kullanabilirim ama

    E
    evilknight2000 2 saat önce

    Bi komodinin akıllısı çıkmamıştı hayırlı olsun

    ilgimsin 4 saat önce

    vay be cok iyi gozukuyor

    mcrew 13 saat önce

    Biraz büyük gibi ama zengin adamın zaten kocaman yatak odası okur

    cocainbar 16 saat önce

    Pudra sekerligi opsiyonelmi

    Bloodin 22 saat önce

    Yeni zengin oyuncağı

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Whippoorwill 42 dk. ( Mesaj Silindi )
    Güzel bir çalışma olmuş.
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    d41mon (daimon nomiad) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Haber kanalları ve toxic oyuncular: GTA, insanları öldürmeye şevk ediyor, bunun yerine barışçıl yönlemlerle sorun çözmenin gelmesini istiyoruz!!bir!1!
    Bu sırada Call of Duty ve Bettlefield: ehe :/
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    zero fear 50 dk. ( Mesaj Silindi ) d41mon
    Birinin teması savaş diğeri gündelik hayat.
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    TheJudgé 47 dk. ( Mesaj Silindi ) d41mon
    şevk etse duramassın ,teşviktir o
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