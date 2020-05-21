GTA 5, sadece son üç ayda 10 milyon kopya daha sattı

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Grand Theft Auto 5, oyun dünyasını domine etmeye devam ediyor. Bugün bazı açıklamalar yapan Take-Two, GTA 5'in sadece son çeyrekte toplam 10 milyon kopya daha sattığını ve toplam satış rakamının da 130 milyona ulaştığını duyurdu. Bu rakamlara Epic'in kampanyasında dağıtılan ücretsiz oyunlar dahil değil.

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Take-Two ayrıca GTA serisinin toplam satış rakamının da 325 milyonu geçtiğini duyurdu. Toplam satışın %40'ı sadece GTA V'e ait. Gerçekten de inanılmaz bir başarı.

Take-Two'nun yakın zamanda yayınladığı diğer oyunların satış rakamları:

Red Dead Redemption 2 -- 31 milyon kopya

-- 31 milyon kopya Borderlands 3 -- 10 milyon kopta

-- 10 milyon kopta NBA 2K20 -- 12 milyon kopya

-- 12 milyon kopya Mafia III -- 7 milyon kopya

-- 7 milyon kopya The Outer Worlds -- 2,5 milyon kopya

GTA 5 artık neredeyse yedi yıllık bir oyun ancak hala adeta para basmaya devam ediyor. Epic'in ücretsiz kampanyasıyla birlikte satış rakamlarında biraz azalma görülebilir, ancak buna karşın GTA Online üzerindeki kazancın da artması bekleniyor. Take-Two'nun ücretsiz GTA 5 anlaşmasının daha çok GTA Online'ın oyuncu havuzunu genişletmeye yönelik atılmış bir hamle olduğu düşünülüyordu.

GTA 5, 130 milyonluk satış rakamına rağmen şu anda hala oyun dünyasının kralı olabilmiş değil. Bu taht başka bir oyuna ait: Minecraft. Geçtiğimiz hafta bir açıklama yayınlayan Microsoft, Minecraft'ın toplam 200 milyon satış rakamını geride bıraktığını açıklamıştı. Minecraft son bir yıl içerisinde 25 milyon kopya sattı.

https://www.dualshockers.com/grand-theft-auto-v-sold-130-million-units/

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