2023'ün üçüncü çeyreğinde en çok satan 10 akıllı telefon belli oldu

- Samsung ve Xiaomi'nin de telefonları var
- 2023'ün üçüncü çeyreğinde en çok satan 10 akıllı telefon
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Araştırma şirketi Counterpoint Research, 2023'ün üçüncü çeyreğinde en çok satan akıllı telefonları sıraladı. Listedeki ilk 10 modelin toplam akıllı telefon satışlarının %19'unu oluşturduğunu belirtelim. Bir önceki yıl aynı dönemde bu oran %20 seviyesindeydi. Yani ufak da olsa bir düşüş söz konusu.
En çok satan akıllı telefonlar arasında birincilik iPhone 14 modelinin elinde. İkici sırada iPhone 14 Pro Max yer alırken hemen arkasından iPhone 14 Pro geliyor. Listedeki en eski cihaz olan iPhone 13 ise, gelişmekte olan ülkelerdeki gördüğü yoğun talep sayesinde dördüncü sırayı ele geçirmiş durumda.
Samsung ve Xiaomi'nin de telefonları var
Counterpoint Research tarafından yayınlanan sıralamada Apple haricinde Samsung'un da birkaç akıllı telefonu yer alıyor. Ayrıca listede geçen çeyreğe kıyasla iki basamak yükselen Redmi 12C modeli de var. Tüketicilerin en fazla tercih ettikleri akıllı telefonların tam listesi şu şekilde:
2023'ün üçüncü çeyreğinde en çok satan 10 akıllı telefon
- iPhone 14
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 13
- Samsung Galaxy A14
- Samsung Galaxy A14 5G
- Samsung Galaxy A54
- Samsung Galaxy A04e
- Redmi 12C
- Samsung Galaxy A34
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.