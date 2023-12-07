2023'ün üçüncü çeyreğinde en çok satan 10 akıllı telefon belli oldu

Tam Boyutta Gör

Araştırma şirketi Counterpoint Research, 2023'ün üçüncü çeyreğinde en çok satan akıllı telefonları sıraladı. Listedeki ilk 10 modelin toplam akıllı telefon satışlarının %19'unu oluşturduğunu belirtelim. Bir önceki yıl aynı dönemde bu oran %20 seviyesindeydi. Yani ufak da olsa bir düşüş söz konusu.

Daha büyük ekranlı iPad Air ve OLED ekranlı iPad Pro geliyor 6 sa. önce eklendi

En çok satan akıllı telefonlar arasında birincilik iPhone 14 modelinin elinde. İkici sırada iPhone 14 Pro Max yer alırken hemen arkasından iPhone 14 Pro geliyor. Listedeki en eski cihaz olan iPhone 13 ise, gelişmekte olan ülkelerdeki gördüğü yoğun talep sayesinde dördüncü sırayı ele geçirmiş durumda.

Tam Boyutta Gör

Samsung ve Xiaomi'nin de telefonları var

Counterpoint Research tarafından yayınlanan sıralamada Apple haricinde Samsung'un da birkaç akıllı telefonu yer alıyor. Ayrıca listede geçen çeyreğe kıyasla iki basamak yükselen Redmi 12C modeli de var. Tüketicilerin en fazla tercih ettikleri akıllı telefonların tam listesi şu şekilde:

2023'ün üçüncü çeyreğinde en çok satan 10 akıllı telefon

iPhone 14 iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Pro iPhone 13 Samsung Galaxy A14 Samsung Galaxy A14 5G Samsung Galaxy A54 Samsung Galaxy A04e Redmi 12C Samsung Galaxy A34

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

2023'ün üçüncü çeyreğinde en çok satan 10 telefon belli oldu