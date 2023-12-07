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    2023'ün üçüncü çeyreğinde en çok satan 10 akıllı telefon belli oldu

    Counterpoint Research, 2023'ün üçüncü çeyreğinde küresel pazarda en çok satan akıllı telefonları listeledi. iPhone'ların ilk sıraları kaptığı listede Samsung ve Xiaomi'nin cihazları da yer alıyor.

    2023'ün üçüncü çeyreğinde en çok satan 10 telefon belli oldu Tam Boyutta Gör

    Araştırma şirketi Counterpoint Research, 2023'ün üçüncü çeyreğinde en çok satan akıllı telefonları sıraladı. Listedeki ilk 10 modelin toplam akıllı telefon satışlarının %19'unu oluşturduğunu belirtelim. Bir önceki yıl aynı dönemde bu oran %20 seviyesindeydi. Yani ufak da olsa bir düşüş söz konusu.

    En çok satan akıllı telefonlar arasında birincilik iPhone 14 modelinin elinde. İkici sırada iPhone 14 Pro Max yer alırken hemen arkasından iPhone 14 Pro geliyor. Listedeki en eski cihaz olan iPhone 13 ise, gelişmekte olan ülkelerdeki gördüğü yoğun talep sayesinde dördüncü sırayı ele geçirmiş durumda.

    2023'ün üçüncü çeyreğinde en çok satan 10 telefon belli oldu Tam Boyutta Gör

    Samsung ve Xiaomi'nin de telefonları var

    Counterpoint Research tarafından yayınlanan sıralamada Apple haricinde Samsung'un da birkaç akıllı telefonu yer alıyor. Ayrıca listede geçen çeyreğe kıyasla iki basamak yükselen Redmi 12C modeli de var. Tüketicilerin en fazla tercih ettikleri akıllı telefonların tam listesi şu şekilde:

    2023'ün üçüncü çeyreğinde en çok satan 10 akıllı telefon

    1. iPhone 14
    2. iPhone 14 Pro Max
    3. iPhone 14 Pro
    4. iPhone 13
    5. Samsung Galaxy A14
    6. Samsung Galaxy A14 5G
    7. Samsung Galaxy A54
    8. Samsung Galaxy A04e
    9. Redmi 12C
    10. Samsung Galaxy A34
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
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    Sonrakiler Yükleniyor
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