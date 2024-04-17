GTA 6 geliştirilirken Take-Two, işten çıkarmalar yapacağını açıkladı

Tam Boyutta Gör GTA 6’yı geliştiren Rockstar stüdyosunun da sahibi olan Take-Two, kısa bir süre önce yaptığı yasal bildirimde yıl sonuna kadar işgücünün yüzde 5'ini işten çıkaracağını açıkladı. Take-Two CEO’su Strauss Zelnick, geçtiğimiz ay yapmış olduğu açıklamada ise "Yapılacak en zor şey meslektaşlarımızı işten çıkarmak ve şu anda herhangi bir planımız yok" demişti.

Take-Two, 600 kişiyi işten çıkarıyor

İşgücünün yüzde 5’ini veya yaklaşık 600 çalışanını işten çıkartacak olan Take-Two, aynı zamanda geliştirilmekte olan birkaç projeyi de iptal edecek. Ancak şu anda hangi ekiplerin kesintilerden etkileneceği ya da hangi projelerin iptal edileceği tam olarak belli değil.

Take-Two Interactive, Grand Theft Auto ve Red Dead Redemption'ın geliştiricileri Rockstar Games ve Cloud Chamber, Firaxis ve Ghost Story Games gibi ekipleri içeren 2K Games de dahil olmak üzere Private Division, Zynga ve Gearbox'ın ana şirketi konumunda. İşten çıkarmalar ve proje iptallerinin 160 milyon ila 200 milyon dolara mal olması beklenirken şirket yıllık olarak 165 milyon dolar tasarruf sağlamayı planlıyor.

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Şirket 2023 yılında 5,3 milyar dolar gelir elde ederek bir önceki yıla göre yaklaşık 2 milyar dolarlık bir artış kaydetmeyi başarmıştı. Aynı zamanda birkaç hafta önce Take-Two, Borderlands'ten sorumlu stüdyo Gearbox'ı 460 milyon dolara satın almıştı. Firma, halihazırda geliştirilmekte olan GTA 6’yı ise 2025 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor.

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GTA 6 geliştirilirken Take-Two, işten çıkarmalar yapacak