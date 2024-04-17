GTA 6 geliştirilirken Take-Two, işten çıkarmalar yapacağını açıkladı

Take-Two, 600 kişiyi işten çıkarıyor
İşgücünün yüzde 5’ini veya yaklaşık 600 çalışanını işten çıkartacak olan Take-Two, aynı zamanda geliştirilmekte olan birkaç projeyi de iptal edecek. Ancak şu anda hangi ekiplerin kesintilerden etkileneceği ya da hangi projelerin iptal edileceği tam olarak belli değil.
Take-Two Interactive, Grand Theft Auto ve Red Dead Redemption'ın geliştiricileri Rockstar Games ve Cloud Chamber, Firaxis ve Ghost Story Games gibi ekipleri içeren 2K Games de dahil olmak üzere Private Division, Zynga ve Gearbox'ın ana şirketi konumunda. İşten çıkarmalar ve proje iptallerinin 160 milyon ila 200 milyon dolara mal olması beklenirken şirket yıllık olarak 165 milyon dolar tasarruf sağlamayı planlıyor.
Şirket 2023 yılında 5,3 milyar dolar gelir elde ederek bir önceki yıla göre yaklaşık 2 milyar dolarlık bir artış kaydetmeyi başarmıştı. Aynı zamanda birkaç hafta önce Take-Two, Borderlands'ten sorumlu stüdyo Gearbox'ı 460 milyon dolara satın almıştı. Firma, halihazırda geliştirilmekte olan GTA 6’yı ise 2025 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)