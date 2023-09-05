GTA 6'nın çıkış tarihi sızdırıldı: Yakında geliyor

GTA 6'nın çıkış tarihi sızdırıldı
Bildiğiniz üzere Grand Theft Auto serinin son oyunu 2013 yılında çıkmış olmasına karşın GTA 6'nın esamesi bile okunmuyor. Ancak mevcut sızıntılar sonucunda oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu biliyoruz. Öyle ki Rockstar Games'in çatı şirketi Take Two'nun yeni bir duyuruya hazırlandığından sizlere bahsetmiştik.
Şimdi de Take-Two‘nun CEO’su olan Strauss Zelnick‘e ait olduğu söylenen bir ses kaydı internete sızdırıldı. Bu kayıtta yer alan en önemli detay ise, GTA 6'nın çıkış tarihini içeriyor olması. Öyle ki GTA 6'nın Ekim 2023'te duyurulacağı ve bundan tam bir yıl sonra yani Ekim 2024'te piyasaya çıkacağı söyleniyor.
Bilmeyenler için Take-Two, Rockstar Games'in çatı şirketi konumunda. Dolayısıyla sızıntının gerçek olma ihtimali yüksek diyebiliriz. Ancak ses kaydının yalan olduğuna dair çeşitli iddialarda da bulunuldu. Öyle ki birçok kullanıcı Zelnick'in Romen rakamı "VI"yı "altı" yerine "vee-eye" olarak telaffuz ettiğini gerekçe göstererek, ses kaydının yapay zeka ile oluşturulduğu savunuyor.
Rockstar Games, mevcut sızıntı hakkında henüz bir açıklama paylaşmadı. Bu nedenle bekleyiş bir süre daha devam edecek diyebiliriz. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.