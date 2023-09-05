Tam Boyutta Gör Rockstar Games, hem oyun severler hem de GTA hayranları tarafından uzun süredir beklenen Grand Theft Auto 6 (GTA 6) için hazırlıklarını sürdürüyor. Bildiğiniz üzere Rockstar Games’in geçtiğimiz aylarda GTA 6’yı onaylamasının ardından oyunun bu yıl tanıtılacağına dair birçok sızıntı duyduk. Bugün ise bu iddiaları güçlendiren yeni bilgiler paylaşıldı.

GTA 6'nın çıkış tarihi sızdırıldı

Bildiğiniz üzere Grand Theft Auto serinin son oyunu 2013 yılında çıkmış olmasına karşın GTA 6'nın esamesi bile okunmuyor. Ancak mevcut sızıntılar sonucunda oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu biliyoruz. Öyle ki Rockstar Games'in çatı şirketi Take Two'nun yeni bir duyuruya hazırlandığından sizlere bahsetmiştik.

Şimdi de Take-Two‘nun CEO’su olan Strauss Zelnick‘e ait olduğu söylenen bir ses kaydı internete sızdırıldı. Bu kayıtta yer alan en önemli detay ise, GTA 6'nın çıkış tarihini içeriyor olması. Öyle ki GTA 6'nın Ekim 2023'te duyurulacağı ve bundan tam bir yıl sonra yani Ekim 2024'te piyasaya çıkacağı söyleniyor.

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Bilmeyenler için Take-Two, Rockstar Games'in çatı şirketi konumunda. Dolayısıyla sızıntının gerçek olma ihtimali yüksek diyebiliriz. Ancak ses kaydının yalan olduğuna dair çeşitli iddialarda da bulunuldu. Öyle ki birçok kullanıcı Zelnick'in Romen rakamı "VI"yı "altı" yerine "vee-eye" olarak telaffuz ettiğini gerekçe göstererek, ses kaydının yapay zeka ile oluşturulduğu savunuyor.

Rockstar Games, mevcut sızıntı hakkında henüz bir açıklama paylaşmadı. Bu nedenle bekleyiş bir süre daha devam edecek diyebiliriz. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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GTA 6'nın çıkış tarihi sızdırıldı! Yakında geliyor