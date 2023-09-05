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    GTA 6'nın çıkış tarihi sızdırıldı: Yakında geliyor

    Dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan GTA serisinin devam oyunu GTA 6 için heyecan verici bir iddia ortaya atıldı. Yapımın çıkış tarihi sızdırıldı. İşte detaylar
    GTA 6'nın çıkış tarihi sızdırıldı! Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Rockstar Games, hem oyun severler hem de GTA hayranları tarafından uzun süredir beklenen Grand Theft Auto 6 (GTA 6) için hazırlıklarını sürdürüyor. Bildiğiniz üzere Rockstar Games’in geçtiğimiz aylarda GTA 6’yı onaylamasının ardından oyunun  bu yıl tanıtılacağına dair birçok sızıntı duyduk. Bugün ise bu iddiaları güçlendiren yeni bilgiler paylaşıldı.

    GTA 6'nın çıkış tarihi sızdırıldı

    Bildiğiniz üzere Grand Theft Auto serinin son oyunu 2013 yılında çıkmış olmasına karşın GTA 6'nın esamesi bile okunmuyor. Ancak mevcut sızıntılar sonucunda oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu biliyoruz. Öyle ki Rockstar Games'in çatı şirketi Take Two'nun yeni bir duyuruya hazırlandığından sizlere bahsetmiştik.

    Şimdi de Take-Two‘nun CEO’su olan Strauss Zelnick‘e ait olduğu söylenen bir ses kaydı internete sızdırıldı. Bu kayıtta yer alan en önemli detay ise, GTA 6'nın çıkış tarihini içeriyor olması. Öyle ki GTA 6'nın Ekim 2023'te duyurulacağı ve bundan tam bir yıl sonra yani Ekim 2024'te piyasaya çıkacağı söyleniyor.

    Bilmeyenler için Take-Two, Rockstar Games'in çatı şirketi konumunda. Dolayısıyla sızıntının gerçek olma ihtimali yüksek diyebiliriz. Ancak ses kaydının yalan olduğuna dair çeşitli iddialarda da bulunuldu. Öyle ki birçok kullanıcı Zelnick'in Romen rakamı "VI"yı "altı" yerine "vee-eye" olarak telaffuz ettiğini gerekçe göstererek, ses kaydının yapay zeka ile oluşturulduğu savunuyor. 

    Rockstar Games, mevcut sızıntı hakkında henüz bir açıklama paylaşmadı. Bu nedenle bekleyiş bir süre daha devam edecek diyebiliriz. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    X
    xsw 6 saat önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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