GTA 6'nın geliştirme süreci resmen başladı; ancak kötü bir haber var

Tarihin en sevilen eğlence ürünlerinden olan Grand Theft Auto'nun yeni oyunu için çalışmalar resmen başladı. Kotaku'dan Jason Screirer'ın yazısına göre Rockstar'ın bir sonraki projesi yeni bir GTA oyunu olacak. GTA 6'yı bekleyenler için ilk kez resmi bir haber gelmiş oldu; ancak üzücü bir gelişme de var: Screirer'ın raporuna göre oyun henüz geliştirme sürecinin ilk evrelerinde bulunuyor ve yayınlanmasına daha çok var.

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Jason Screirer'ın yazısında genel anlamıyla Rockstar'ın çalışma şartlarına odaklanılıyor. Red Dead Redemption 2'nin geliştirme sürecinde Rockstar çalışanlarının haftada 60 saati aşan mesailer yaptığı ortaya çıkmıştı. Hatta şirketin kurucularından olan Dan Houser, kendisinin önderliğindeki yazar ekibinin oyunu tamamlamak için haftada 100 saat çalıştığını söyledi.

Bu ağır mesai şartları son dönemler şirket içerisinde biraz problemler yaratmış. Çalışanların pek memnun olmadığı belirtiliyor. Rockstar'ın ise son yıllarda — RDR 2'nin çıkışının ardından — mesai şartlarını daha makul seviyelere çekmek için bazı çözüm arayışlarına gittiği söyleniyor. Burada yeni GTA oyunuyla ilgili de bazı bilgiler verilmiş.

Screirer'ın ifadelerine göre yeni GTA oyunu, çıkış döneminde diğer Rockstar oyunlarına göre biraz daha küçük ölçekli olabilir. Oyunun daha sonra güncellemelerle genişleyebileceği söyleniyor. Rockstar'ın buradaki amacının, çalışanları üzerindeki yükü azaltmak olduğu belirtilmiş.

Tabi bu sadece Rockstar'ın birkaç planından birisi. Oyun henüz geliştirme sürecinin başlarında olduğu için muhtemelen Rockstar bile birçok konuda henüz tam kararını vermemiştir. Ancak yeni bir GTA oyundan nihayet resmi bir bilgi gelmesi yine de sevindirici. Önümüzdeki dönemlerde muhtemelen daha fazla detaylar gelmeye devam edecek.

https://kotaku.com/18-months-after-red-dead-redemption-2-rockstar-has-mad-1842880524

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