Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GTA 6'nın geliştirme süreci resmen başladı; ancak kötü bir haber var

    Kotaku'nun ünlü editörü Jason Screirer, GTA 6'nın geliştirme sürecinin resmen başladığını duyurdu. Screirer bilgiyi direkt olarak Rockstar'dan almış.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    1,2b
    99
    9
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    GTA 6'nın geliştirme süreci resmen başladı; ancak kötü bir haber var

    Tarihin en sevilen eğlence ürünlerinden olan Grand Theft Auto'nun yeni oyunu için çalışmalar resmen başladı. Kotaku'dan Jason Screirer'ın yazısına göre Rockstar'ın bir sonraki projesi yeni bir GTA oyunu olacak. GTA 6'yı bekleyenler için ilk kez resmi bir haber gelmiş oldu; ancak üzücü bir gelişme de var: Screirer'ın raporuna göre oyun henüz geliştirme sürecinin ilk evrelerinde bulunuyor ve yayınlanmasına daha çok var.

    İlginizi Çekebilir Avatar Rockstar'da yüzler gülüyor: GTA 5 ve RDR 2'nin satış rakamları açıklandı

    Jason Screirer'ın yazısında genel anlamıyla Rockstar'ın çalışma şartlarına odaklanılıyor. Red Dead Redemption 2'nin geliştirme sürecinde Rockstar çalışanlarının haftada 60 saati aşan mesailer yaptığı ortaya çıkmıştı. Hatta şirketin kurucularından olan Dan Houser, kendisinin önderliğindeki yazar ekibinin oyunu tamamlamak için haftada 100 saat çalıştığını söyledi. 

    Bu ağır mesai şartları son dönemler şirket içerisinde biraz problemler yaratmış. Çalışanların pek memnun olmadığı belirtiliyor. Rockstar'ın ise son yıllarda — RDR 2'nin çıkışının ardından — mesai şartlarını daha makul seviyelere çekmek için bazı çözüm arayışlarına gittiği söyleniyor. Burada yeni GTA oyunuyla ilgili de bazı bilgiler verilmiş.

    Screirer'ın ifadelerine göre yeni GTA oyunu, çıkış döneminde diğer Rockstar oyunlarına göre biraz daha küçük ölçekli olabilir. Oyunun daha sonra güncellemelerle genişleyebileceği söyleniyor. Rockstar'ın buradaki amacının, çalışanları üzerindeki yükü azaltmak olduğu belirtilmiş.

    Tabi bu sadece Rockstar'ın birkaç planından birisi. Oyun henüz geliştirme sürecinin başlarında olduğu için muhtemelen Rockstar bile birçok konuda henüz tam kararını vermemiştir. Ancak yeni bir GTA oyundan nihayet resmi bir bilgi gelmesi yine de sevindirici. Önümüzdeki dönemlerde muhtemelen daha fazla detaylar gelmeye devam edecek.



    https://kotaku.com/18-months-after-red-dead-redemption-2-rockstar-has-mad-1842880524 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Deswaaa (Sercan Toprak) 27 dk.
    Gta 5 gibi çöp olucaksa boşa gelmesin hele ki 4 deki sürüş dinamiği yoksa direk iptal edin kuruş vermem bu çöplere
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Cem300 (Cem Yılmaz) 29 dk.
    7 Yıldır ne poh yapmışlar da geliştirme süreci yeni başlıyormuş? Bıraksınlar tatavayı RDR ekmeğini yerken daha baya bir süre çıkmaz zaten.Millet denuvo'dan ne çekti be...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    canguler917 (can guler) 32 dk.
    daha fazla insanı işe alıp iş yükünü hafifletin ? çok naif bir öneri değil mi bu kapitalist düzende
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    malazivore 33 dk.
    GTA 5 hala oynattırıyor kendini. Acelesi yok bence de
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    zero fear 1 sa.
    Umarım Tokyo'da geçmesi gibi bir hata yapılmaz.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    MrOneoguzhanPro (Oğuzhan Kıran) 1 sa.
    Neden paraya kıyıp ekip genişletmiyorlar acaba
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    seref35 (Şeref Gönültaş) 1 sa. MrOneoguzhanPro
    Büyük ihtimalle dlc veya benzeri bir şekilde kar edecekler. Rockstar parayı sever.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    pastadanadam 1 sa.
    GTA5'in şatışları hala(!) çok iyi tabi Rockstar'ın acelesi yok. Zaten GTA 5 yüzünden koskoca nesilde sadece bir oyun çıkardılar.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    alasterkasor 1 sa.
    İnsanlar beklesin kimseye birşey olmaz oyunun geç oynanması yada ilk başta küçük ölçekli çıkması sorun değil bu konuda önemli olan işçilerin çalışma koşulları.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN GTA 6'nın geliştirme süreci resmen başladı; ancak kötü bir haber var Sonraki Kioxia ürün gamını güncelledi 4 sa. TeamGroup, T-Force Cardea Zero ailesini 2 yeni modelle genişletti 4 sa. Google güvenlik kameralarının kalitesini de düşürüyor 5 sa. Google Pixel telefonları ve Chromebook’lar için kendi SoC’unu hazırlıyor 5 sa. Xiaomi şık tasarıma sahip kablosuz klavyesini duyurdu 6 sa. Toyota ve Tofaş, yeniden üretime başlama tarihini Mayıs'a erteledi 6 sa. Silicon Power ince ve yüksek kapasiteli PC60 taşınabilir SSD’sini duyurdu 7 sa. Bugün Türkiye’de 4281 yeni vaka tespit edildi 7 sa. Windows 10 yapı 1809’un destek süresi uzatıldı 7 sa. Honor 30 Pro+ DXOMARK'ta ikinci sıraya yerleşti 8 sa. Wear OS'lu saatler üç saatte bir el yıkamayı hatırlatacak 9 sa. iPhone SE modeli yenilendi! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı! 9 sa. Kamerası dikkat çeken Honor 30 Pro ve Pro+ tanıtıldı 10 sa. Türkiye'de filyasyon yöntemi nasıl uygulanıyor? 10 sa. General Motors'un Çin'de satışa sunacağı Baojun RC-5 ortaya çıktı 10 sa. Riot Games'in yeni oyunu Valorant'a ilk bakış 11 sa. İddialı özelliklerle Honor 30 modeli tanıtıldı 11 sa. 5G destekli Kirin 985 yonga seti tanıtıldı 12 sa. Yeni nesil Apple Watch'larda köpekbalığı algılama özelliği olabilir 13 sa. Apple global hareketlilik verilerini paylaşmaya başladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation Now Nisan Oyunları Doğrulandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dead Cells Haziran'da Android'e Geliyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    No Man's Sky için ‘Exo Mech’ Güncellemesi Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    RTÜK'ten Fox Ana Haber'e Yayın Durdurma Cezası
    DH Forum
    AF YASASI ONAYLANDI,ÇİFTLİK BAK DOLANDIRICISI TOSUNCUK AFFEDİL...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim