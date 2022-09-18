GTA 6 oynanış videoları ve ekran görüntüleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör

Grand Theft Auto 6 belki de tüm zamanların en çok beklenen oyunu haline gelmiş durumda. Rockstar Games, GTA 6'nın oluşturulma süreci hakkında sessizliğini korurken yeni bir "büyük çaplı sızıntı" gündeme bomba gibi düştü. İşte konuyla ilgili tüm detaylar.

GTA 6'nın aktif olarak geliştirilmekte olduğu doğrulansa da oyun hakkında pek bir şey bilinmiyordu. Geçtiğimiz birkaç ay boyunca bu konuda birkaç sızıntı oldu. Güvenilir kaynaklar GTA 6'da üç oynanabilir karakter olmayacağını ortaya koyarken, Rockstar'ın Grand Theft Auto 6'da fotogerçekçilik için uğraştığı öne sürüldü.

Tam Boyutta Gör

Sızıntının kaynağı kim?

GTA 6 ile ilgili yayınlanan son görüntüler bugüne kadarki en gerçek sızıntı olabilir. Zira videolar daha önce Uber'i de hacklediği iddia edilen bir bilgisayar korsanından geldi. GTAForums'da teapotuberhacker ismiyle boy gösteren kullanıcının ayrıca projenin kaynak kodunun 10 bin satırını da yayınladı. İfşa edilen materyaller oyun hakkında bazı önemli detayları açığa çıkarıyor.

YouTube ve Twitter başta olmak üzere tüm sosyal medya platformlarında dolaşmaya başlayan görüntüler yeni karakter animasyonlarını, NPC yani oyuncu olmayan karakterin etkileşimlerini, bir restoran soygununu ve polisle çatışma sahnelerini gözler önüne seriyor. Ayrıca oyundaki iki ana karakterden birinin kadın olacağını da görüyoruz.

Sahte olamayacak kadar gerçekçi

GTA 6 oynanış görüntülerini izleyen birçok kişi sızıntının öncekilere kıyasla son derece inandırıcı olduğunu belirtti. Videolar geliştirme sürecinin çok erken aşamalarında kayıt altına alınmış gibi duruyor. Görüntülere bakılırsa oyunun piyasaya sürülmesine en az bir ya da iki yıl var, ancak şu anki durumu bile hayal kırıklığı yaratmıyor.

Diyaloglar ve oyun müziğinin de Grand Theft Auto serisini çok andırdığını söyleyebiliriz. Tüm bunlar GTA 6 ile ilgili bugüne kadarki en gerçekçi sızıntıyla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Görüntülerde sahte olamayacak kadar iyi teknolojiler var. Videolardan birindeki adam vurma şekli, Red Dead Redemption 2'deki Euphoria Ragdoll fiziğine benziyor. Kopyalanması çok zor.

GTA geliştiricisi Rockstar Games ve yayıncı Take-Two Interactive, sızıntı hakkında henüz yorum yapmadı. YouTube'da yayınlanan videolar da hala kaldırılmış değil. Bu arada GTA 6 için henüz bir çıkış tarihi verilmediğini hatırlatalım. Ancak oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series S/X için 2024 yılına kadar piyasaya sürülmesi beklenmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

GTA 6 oynanış videoları ve ekran görüntüleri sızdırıldı