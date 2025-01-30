- Şubat Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Oyun
- 1️⃣ Sid Meier's Civilization VII
- 2️⃣ Monster Hunter Wilds
- 3️⃣ Avowed
- 4️⃣ Kingdom Come: Deliverance 2
- 5️⃣ Lost Records: Bloom & Rage
- 6️⃣ Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
- 7️⃣ Tomb Raider IV-V-VI Remastered
- 8️⃣ Ambulance Life: A Paramedic Simulation
- 9️⃣ Midnight Murder Club
- 🔟 Morsels
- Yorumlar
Normalde şubat ayında çıkması beklenen Assassin's Creed Shadows son anda alınan kararla mart ayına ertelenmiş olsa da şubat ayı oyunseverler için dolu dolu bir seçkiyle geliyor. Uzun süredir heyecanla beklenen pek çok oyun şubat ayında oyunseverlerle buluşacak. Bunların başında elbette yeni Civilization oyunu geliyor. Özellikle gerçek zamanlı strateji oyunlarını sevenler için Civilization VII, 2025'in en heyecanla beklenen oyunları arasında yer alıyor. Diğer yandan Monster Hunter Wilds, Avowed ve Kingdom Come: Deliverance 2 gibi epey iddialı oyunlar da şubat ayında oyunseverlerle buluşacak.
Şubat Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Oyun
Şubat ayında oyunseverlerle buluşacak oyunlar arasından öne çıkan 10 yapımı derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz.
1️⃣ Sid Meier's Civilization VII
- Çıkış tarihi: 11 Şubat
- Platformlar: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch
- Tür: Strateji
Serinin önceki oyunlarında olduğu gibi Civilization VII'de de oyuncular kontrol ettikleri medeniyetleri antik çağlardan alıp geliştirerek modern teknolojilere sahip bir medeniyete dönüştürebilecekler. Bu kez medeniyetlerin gelişimi üç temel çağa ayrılmış olacak. Oyuncular isterlerse bunlardan sadece birini de seçerek oynayabilecek. Oyuncular bir yandan medeniyetlerini geliştirip bir yandan yeni kaynaklar için haritayı keşfederken, ordudan diplomasiye pek çok farklı unsuru kontrol ediyor olacak.
2️⃣ Monster Hunter Wilds
- Çıkış tarihi: 25 Şubat
- Platformlar: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S
- Tür: Aksiyon RPG
Popüler Monster Hunter serisinin bu yeni oyunu, Monster Hunter World ile Monster Hunter Rise'ın başarılı bir karışımı olarak tanımlanıyor. Ekim ayında erişime açılan beta sürümünü oynama şansını yakalayanlar Wilds'ın bu iki oyunun en iyi taraflarını alıp tek bir çatı altında buluşturduğunu söylüyorlar. Wilds'ta oyuncular kendi yarattıkları avcı karakterleriyle devasa canavaları avlamak için aksiyon dolu bir maceraya atılacaklar. Oyunda dört kişiye kadar co-op modu da bulunuyor. Tek başına oynamak isteyenlere ise AI tarafından kontrol edilen üç avcı eşlik ediyor olacak.
3️⃣ Avowed
- Çıkış tarihi: 15 Şubat
- Platformlar: PC, Xbox Series X/S
- Tür: Aksiyon RPG
Aksiyon RPG türündeki Avowed, stüdyonun Pillars of Eternity oyunlarıyla aynı evrende geçiyor. Oyuncular kendi karakterlerini yaratarak bu fantastik evrende aksiyon dolu bir maceraya atılacaklar. Burada NPC'lerle kurulan diyaloglar oyunun gidişatını etkileyecek. Bu NPC'lerden bir kısmı oyuncuların ekibine de dâhil olabilecek. Hem FPS hem de TPS modunda oynanabilen Avowed özellikle ilk duyurulduğu dönemde Skyrim'e epey benzetilmiş olsa da aslında bir açık dünya oyunu değil. Bunun yerine birkaç farklı açık bölgede geçiyor. Gerçi bu bölgelerin epey büyük olacağı söyleniyor.
4️⃣ Kingdom Come: Deliverance 2
- Çıkış tarihi: 4 Şubat
- Platformlar: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S
- Tür: Aksiyon RPG
Yeni Kingdom Come oyununda özellikle NPC'lerin gelişiminin dikkat çekici olduğu söyleniyor. Oyunda NPC'lerle yaşadığımız etkileşimler oyunun seyrini kayda değer biçimde değiştirebilecek.
5️⃣ Lost Records: Bloom & Rage
- Çıkış tarihi: 18 Şubat
- Platformlar: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S
- Tür: Macera
27 yıl sonra yeniden bir araya gelen dört eski arkadaşa odaklanan Lost Records: Bloom & Rage, oyuncuları 90'lara geri götürüyor. Bir yaz tatili sırasında yaşanan tuhaf olaylar, o sıralar lisede olan dört arkadaşın hayatlarını sonsuza dek değiştiriyor. Oyuncular bu dört karakterden birini seçerek hikâyeye ortak olacaklar.
6️⃣ Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
- Çıkış tarihi: 21 Şubat
- Platformlar: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S
- Tür: Aksiyon / Macera / RPG
Bu serinin uzantısı olan Pirate Yakuza in Hawaii, oyuncuları modern dünyada geçen bir korsan hikâyesine ortak edecek. Hikâyenin merkezinde Like A Dragon hayranlarının yakından tanıdığı Goro Majima var. Issız bir adaya düşüp hafızasını kaybettikten sonra korsanlık yapmaya başlayan Goro Majima, tayfasıyla birlikte hem hazinelerin hem de unuttuğu geçmişinin peşine düşecek. Oyuncuları hem karada hem de açık denizlerde aksiyon dozu yüksek dövüşler bekliyor.
7️⃣ Tomb Raider IV-V-VI Remastered
- Çıkış tarihi: 14 Şubat
- Platformlar: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S
- Tür: Macera / Aksiyon
Üç oyunluk bir paket olan Tomb Raider IV-VI Remastered'da Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles ve Tomb Raider: The Angel of Darkness'ın yenilenmiş versiyonları bulunuyor. Crystal Dynamics oyunların retro stilini korurken hem grafikleri hem de kontrolleri günümüze uygun şekilde güncelliyor.
8️⃣ Ambulance Life: A Paramedic Simulation
- Çıkış tarihi: 6 Şubat
- Platformlar: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S
- Tür: Simülasyon, Açık Dünya
Oyunun Steam'deki tanıtım yazısı şöyle: "Hayatını başkalarını kurtarmaya ada. Acil çağrı alır almaz sirenini aç ve en hızlı şekilde ambulansınla kaza bölgesine yetiş. İlk yardım uygula ve yaralıları hastaneye götür. Her bir saniye hayati önem taşıyor!" Oyunun arkasındaki stüdyo olan Aesir Interactive, daha önce Police Simulator'ı da yapan firma.
9️⃣ Midnight Murder Club
- Çıkış tarihi: Şubat 2025
- Platformlar: PC, PlayStation 5
- Tür: FPS, Aksiyon
Daha önce Knockout City'yi yapan Velan Studios'un geliştirdiği Midnight Murder Club, çok oyunculu online bir FPS oyunu. Modern bir saklambaç oyunu gibi işleyen oyunda oyuncular karanlık bir malikanede diğer oyuncularla karşı karşıya gelecek. Sadece bir el feneri ve bir tabancaya sahip olan oyuncular, kendilerini her köşede ayrı bir sürprizin beklediği bu malikanede hayatta kalabilmek için sadece atış kabiliyetlerine değil, zekalarına da ihtiyaç duyacaklar.
🔟 Morsels
- Çıkış tarihi: 28 Şubat 2025
- Platformlar: PC, PlayStation 5, Switch
- Tür: Roguelike, Aksiyon
Aksiyon dozu yüksek bu roguelike oyununda oyuncular bir fare grubunun üyelerini kontrol ediyor. Avcı kedilerden kaçarak yaşadıkları kanalizasyon sisteminin derinliklerinde esrarengiz bir varlıkla karşılaşan fareler, Morsel olarak bilinen ufak canavarlara dönüşme yeteneği kazanıyor. Oyuncular, yüzeye doğru yaptıkları yolculukta farklı özelliklere sahip Morsel'leri toplayarak, aralarından istediklerini kontrol edebilecekler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P