Normalde şubat ayında çıkması beklenen Assassin's Creed Shadows son anda alınan kararla mart ayına ertelenmiş olsa da şubat ayı oyunseverler için dolu dolu bir seçkiyle geliyor. Uzun süredir heyecanla beklenen pek çok oyun şubat ayında oyunseverlerle buluşacak. Bunların başında elbette yeni Civilization oyunu geliyor. Özellikle gerçek zamanlı strateji oyunlarını sevenler için Civilization VII, 2025'in en heyecanla beklenen oyunları arasında yer alıyor. Diğer yandan Monster Hunter Wilds, Avowed ve Kingdom Come: Deliverance 2 gibi epey iddialı oyunlar da şubat ayında oyunseverlerle buluşacak.

Şubat Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Oyun

Şubat ayında oyunseverlerle buluşacak oyunlar arasından öne çıkan 10 yapımı derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz.

1️⃣ Sid Meier's Civilization VII

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen strateji oyunları arasında yer alan Civilization serisi yedinci oyunuyla geri dönüyor. Sid Meier's Civilization VII, 11 Şubat'ta oyunseverlerle buluşacak.

Çıkış tarihi : 11 Şubat

: 11 Şubat Platformlar: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch

PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch Tür: Strateji

Serinin önceki oyunlarında olduğu gibi Civilization VII'de de oyuncular kontrol ettikleri medeniyetleri antik çağlardan alıp geliştirerek modern teknolojilere sahip bir medeniyete dönüştürebilecekler. Bu kez medeniyetlerin gelişimi üç temel çağa ayrılmış olacak. Oyuncular isterlerse bunlardan sadece birini de seçerek oynayabilecek. Oyuncular bir yandan medeniyetlerini geliştirip bir yandan yeni kaynaklar için haritayı keşfederken, ordudan diplomasiye pek çok farklı unsuru kontrol ediyor olacak.

2️⃣ Monster Hunter Wilds

Tam Boyutta Gör Şubat oyunseverlerle buluşacak en dikkat çekici oyunlardan biri de Monster Hunter Wilds olacak. Monster Hunter serisinin yeni oyunu 25 Şubat'ta çıkacak.

Çıkış tarihi : 25 Şubat

: 25 Şubat Platformlar: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Tür: Aksiyon RPG

Popüler Monster Hunter serisinin bu yeni oyunu, Monster Hunter World ile Monster Hunter Rise'ın başarılı bir karışımı olarak tanımlanıyor. Ekim ayında erişime açılan beta sürümünü oynama şansını yakalayanlar Wilds'ın bu iki oyunun en iyi taraflarını alıp tek bir çatı altında buluşturduğunu söylüyorlar. Wilds'ta oyuncular kendi yarattıkları avcı karakterleriyle devasa canavaları avlamak için aksiyon dolu bir maceraya atılacaklar. Oyunda dört kişiye kadar co-op modu da bulunuyor. Tek başına oynamak isteyenlere ise AI tarafından kontrol edilen üç avcı eşlik ediyor olacak.

3️⃣ Avowed

Tam Boyutta Gör Fallout: New Vegas ve Alpha Protocol gibi oyunların arkasındaki stüdyo olan Obsidian Entertainment, 2025'te dikkat çekici iki oyun çıkaracak. Bunlardan ilki, Skyrim'e benzetilen Avowed olacak.

Çıkış tarihi : 15 Şubat

: 15 Şubat Platformlar: PC, Xbox Series X/S

PC, Xbox Series X/S Tür: Aksiyon RPG

Aksiyon RPG türündeki Avowed, stüdyonun Pillars of Eternity oyunlarıyla aynı evrende geçiyor. Oyuncular kendi karakterlerini yaratarak bu fantastik evrende aksiyon dolu bir maceraya atılacaklar. Burada NPC'lerle kurulan diyaloglar oyunun gidişatını etkileyecek. Bu NPC'lerden bir kısmı oyuncuların ekibine de dâhil olabilecek. Hem FPS hem de TPS modunda oynanabilen Avowed özellikle ilk duyurulduğu dönemde Skyrim'e epey benzetilmiş olsa da aslında bir açık dünya oyunu değil. Bunun yerine birkaç farklı açık bölgede geçiyor. Gerçi bu bölgelerin epey büyük olacağı söyleniyor.

4️⃣ Kingdom Come: Deliverance 2

Tam Boyutta Gör 2018 yapımı Kingdom Come: Deliverance, son derece gerçekçi bir açık dünyada Orta Çağ deneyimi yaşamak isteyenlere eşsiz bir fırsat sunmuştu. Yedi yıl sonra gelen Kingdom Come: Deliverance II ise şimdi bu deneyimin daha da gelişmiş bir versiyonunu vadediyor

Çıkış tarihi : 4 Şubat

: 4 Şubat Platformlar: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Tür: Aksiyon RPG

Yeni Kingdom Come oyununda özellikle NPC'lerin gelişiminin dikkat çekici olduğu söyleniyor. Oyunda NPC'lerle yaşadığımız etkileşimler oyunun seyrini kayda değer biçimde değiştirebilecek.

5️⃣ Lost Records: Bloom & Rage

Tam Boyutta Gör Lost Records: Bloom & Rage, Life is Strange oyunlarıyla tanıdığımız Don't Nod stüdyosunun imzasını taşıyor.

Çıkış tarihi : 18 Şubat

: 18 Şubat Platformlar: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Tür: Macera

27 yıl sonra yeniden bir araya gelen dört eski arkadaşa odaklanan Lost Records: Bloom & Rage, oyuncuları 90'lara geri götürüyor. Bir yaz tatili sırasında yaşanan tuhaf olaylar, o sıralar lisede olan dört arkadaşın hayatlarını sonsuza dek değiştiriyor. Oyuncular bu dört karakterden birini seçerek hikâyeye ortak olacaklar.

6️⃣ Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Tam Boyutta Gör Yakuza: Like A Dragon serisinin hayranları, şubat ayında keyifle oynayabilecekleri yeni bir oyuna kavuşacaklar.

Çıkış tarihi : 21 Şubat

: 21 Şubat Platformlar: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Tür: Aksiyon / Macera / RPG

Bu serinin uzantısı olan Pirate Yakuza in Hawaii, oyuncuları modern dünyada geçen bir korsan hikâyesine ortak edecek. Hikâyenin merkezinde Like A Dragon hayranlarının yakından tanıdığı Goro Majima var. Issız bir adaya düşüp hafızasını kaybettikten sonra korsanlık yapmaya başlayan Goro Majima, tayfasıyla birlikte hem hazinelerin hem de unuttuğu geçmişinin peşine düşecek. Oyuncuları hem karada hem de açık denizlerde aksiyon dozu yüksek dövüşler bekliyor.

7️⃣ Tomb Raider IV-V-VI Remastered

Tam Boyutta Gör Crystal Dynamics, klasik Tomb Raider oyunlarını yenilenmiş versiyonlarıyla yeni konsollara ve PC'ye getirmeye devam ediyor. Şimdi sırada orijinal serinin 4., 5. ve 6. oyunları var.

Çıkış tarihi : 14 Şubat

: 14 Şubat Platformlar: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Tür: Macera / Aksiyon

Üç oyunluk bir paket olan Tomb Raider IV-VI Remastered'da Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles ve Tomb Raider: The Angel of Darkness'ın yenilenmiş versiyonları bulunuyor. Crystal Dynamics oyunların retro stilini korurken hem grafikleri hem de kontrolleri günümüze uygun şekilde güncelliyor.

8️⃣ Ambulance Life: A Paramedic Simulation

Tam Boyutta Gör Son dönemde epey popüler hâle gelen meslek odaklı simülasyon oyunlarına şubat ayında bir yenisi daha eklenecek. Oyuncular bu kez de bir ambulanstaki ilk yardım görevlilerinin yerini alacak.

Çıkış tarihi : 6 Şubat

: 6 Şubat Platformlar: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Tür: Simülasyon, Açık Dünya

Oyunun Steam'deki tanıtım yazısı şöyle: "Hayatını başkalarını kurtarmaya ada. Acil çağrı alır almaz sirenini aç ve en hızlı şekilde ambulansınla kaza bölgesine yetiş. İlk yardım uygula ve yaralıları hastaneye götür. Her bir saniye hayati önem taşıyor!" Oyunun arkasındaki stüdyo olan Aesir Interactive, daha önce Police Simulator'ı da yapan firma.

9️⃣ Midnight Murder Club

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce beta sürümü erişime açılan Midnight Murder Club, bu ay PC'ye ve PlayStation 5'e gelecek.

Çıkış tarihi : Şubat 2025

: Şubat 2025 Platformlar: PC, PlayStation 5

PC, PlayStation 5 Tür: FPS, Aksiyon

Daha önce Knockout City'yi yapan Velan Studios'un geliştirdiği Midnight Murder Club, çok oyunculu online bir FPS oyunu. Modern bir saklambaç oyunu gibi işleyen oyunda oyuncular karanlık bir malikanede diğer oyuncularla karşı karşıya gelecek. Sadece bir el feneri ve bir tabancaya sahip olan oyuncular, kendilerini her köşede ayrı bir sürprizin beklediği bu malikanede hayatta kalabilmek için sadece atış kabiliyetlerine değil, zekalarına da ihtiyaç duyacaklar.

🔟 Morsels

Bağımsız oyunlara şans vermekten hoşlananlar ve Nintendo oyuncuları için şubat ayının öne çıkan oyunlarından biri de Morsels olacak.

Çıkış tarihi : 28 Şubat 2025

: 28 Şubat 2025 Platformlar: PC, PlayStation 5, Switch

PC, PlayStation 5, Switch Tür: Roguelike, Aksiyon

Aksiyon dozu yüksek bu roguelike oyununda oyuncular bir fare grubunun üyelerini kontrol ediyor. Avcı kedilerden kaçarak yaşadıkları kanalizasyon sisteminin derinliklerinde esrarengiz bir varlıkla karşılaşan fareler, Morsel olarak bilinen ufak canavarlara dönüşme yeteneği kazanıyor. Oyuncular, yüzeye doğru yaptıkları yolculukta farklı özelliklere sahip Morsel'leri toplayarak, aralarından istediklerini kontrol edebilecekler.

