Tam Boyutta Gör Netflix, kullanıcıların hizmetteki oyunlarla etkileşiminin 2023'te üç katına çıktığını söyledi. Dünyanın en büyük akış platformu Netflix, geçtiğimiz gün yayınladığı finansal raporunda "Oyunların hala küçük olmasına ve kesinlikle film ve dizi işimize göre henüz önemli olmamasına rağmen, bu ilerlemeden memnunuz" dedi. Tabii bunda GTA’nın da katkısı büyük gibi görünüyor.

GTA'nın sihirli değneği

Netflix, geçtiğimiz yıl platforma Grand Theft Auto üçlemesini eklemişti ancak seri yılın son döneminde eklendiği için etkileşim üzerinde ne kadarlık bir etki oluşturduğu tam olarak belli değil. Netflix, Grand Theft Auto'nun yükleme ve etkileşim açısından bugüne kadarki en başarılı lansman olduğunu söylüyor. Ancak üçlemenin platformda yayınlanmasından bu yana kaç kişinin indirdiği belirtilmedi. Şirket, bazı müşterilerin sadece Grand Theft Auto oyunlarını oynamak için Netflix'e kaydolduğunu söyledi.

Yapılan önceki analizler Netflix abonelerinin yüzde birinden daha azının oyun oynadığını ortaya koymuştu. Bu çok az gibi gelse de şirketin bir yıl önce Netflix aboneliği olan herkesin kullanımına açtığı 2022'ye göre bu büyük bir değişiklik. Yavaş kullanıma rağmen Netflix platforma oyun eklemeye devam ediyor.

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Büyüyen oyun kütüphanesinde Hades, Dead Cells, Braid, Death's Door ve Katana Zero gibi popüler oyunların yanı sıra bağımsız geliştirici Night School'u satın aldıktan sonra kendi geliştirdiği Oxenfree II: Lost Signal gibi oyunlar da yer alıyor. Platformda ayrıca Money Heist ve The Dragon Prince gibi kendi popüler orijinal dizilerine dayanan oyunlar da yer alıyor.

Netflix, oyunların ötesinde, 2023'ün son üç ayında 13,1 milyon abone kazandığını ve dünya genelindeki toplam abone sayısının şu anda 260 milyon olduğunu açıkladı.

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GTA etkisi: Netflix’te oyun etkileşimi üç katına çıktı