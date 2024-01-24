GTA etkisi: Netflix’te oyun etkileşimi üç katına çıktı

GTA'nın sihirli değneği
Netflix, geçtiğimiz yıl platforma Grand Theft Auto üçlemesini eklemişti ancak seri yılın son döneminde eklendiği için etkileşim üzerinde ne kadarlık bir etki oluşturduğu tam olarak belli değil. Netflix, Grand Theft Auto'nun yükleme ve etkileşim açısından bugüne kadarki en başarılı lansman olduğunu söylüyor. Ancak üçlemenin platformda yayınlanmasından bu yana kaç kişinin indirdiği belirtilmedi. Şirket, bazı müşterilerin sadece Grand Theft Auto oyunlarını oynamak için Netflix'e kaydolduğunu söyledi.
Yapılan önceki analizler Netflix abonelerinin yüzde birinden daha azının oyun oynadığını ortaya koymuştu. Bu çok az gibi gelse de şirketin bir yıl önce Netflix aboneliği olan herkesin kullanımına açtığı 2022'ye göre bu büyük bir değişiklik. Yavaş kullanıma rağmen Netflix platforma oyun eklemeye devam ediyor.
Büyüyen oyun kütüphanesinde Hades, Dead Cells, Braid, Death's Door ve Katana Zero gibi popüler oyunların yanı sıra bağımsız geliştirici Night School'u satın aldıktan sonra kendi geliştirdiği Oxenfree II: Lost Signal gibi oyunlar da yer alıyor. Platformda ayrıca Money Heist ve The Dragon Prince gibi kendi popüler orijinal dizilerine dayanan oyunlar da yer alıyor.
Netflix, oyunların ötesinde, 2023'ün son üç ayında 13,1 milyon abone kazandığını ve dünya genelindeki toplam abone sayısının şu anda 260 milyon olduğunu açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.