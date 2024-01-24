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    Anlık Bildirim

    GTA etkisi: Netflix’te oyun etkileşimi üç katına çıktı

    Netflix, Grand Theft Auto Trilogy'yi platforma eklediği yıl olan 2023'te kullanıcılarının hizmet üzerindeki oyunlarla etkileşiminin üç katına çıktığını açıkladı.
    GTA etkisi: Netflix’te oyun etkileşimi üç katına çıktı Tam Boyutta Gör
    Netflix, kullanıcıların hizmetteki oyunlarla etkileşiminin 2023'te üç katına çıktığını söyledi. Dünyanın en büyük akış platformu Netflix, geçtiğimiz gün yayınladığı finansal raporunda "Oyunların hala küçük olmasına ve kesinlikle film ve dizi işimize göre henüz önemli olmamasına rağmen, bu ilerlemeden memnunuz" dedi. Tabii bunda GTA’nın da katkısı büyük gibi görünüyor.

    GTA'nın sihirli değneği

    Netflix, geçtiğimiz yıl platforma Grand Theft Auto üçlemesini eklemişti ancak seri yılın son döneminde eklendiği için etkileşim üzerinde ne kadarlık bir etki oluşturduğu tam olarak belli değil. Netflix, Grand Theft Auto'nun yükleme ve etkileşim açısından bugüne kadarki en başarılı lansman olduğunu söylüyor. Ancak üçlemenin platformda yayınlanmasından bu yana kaç kişinin indirdiği belirtilmedi. Şirket, bazı müşterilerin sadece Grand Theft Auto oyunlarını oynamak için Netflix'e kaydolduğunu söyledi.

    Yapılan önceki analizler Netflix abonelerinin yüzde birinden daha azının oyun oynadığını ortaya koymuştu. Bu çok az gibi gelse de şirketin bir yıl önce Netflix aboneliği olan herkesin kullanımına açtığı 2022'ye göre bu büyük bir değişiklik. Yavaş kullanıma rağmen Netflix platforma oyun eklemeye devam ediyor.

    Büyüyen oyun kütüphanesinde Hades, Dead Cells, Braid, Death's Door ve Katana Zero gibi popüler oyunların yanı sıra bağımsız geliştirici Night School'u satın aldıktan sonra kendi geliştirdiği Oxenfree II: Lost Signal gibi oyunlar da yer alıyor. Platformda ayrıca Money Heist ve The Dragon Prince gibi kendi popüler orijinal dizilerine dayanan oyunlar da yer alıyor.

    Netflix, oyunların ötesinde, 2023'ün son üç ayında 13,1 milyon abone kazandığını ve dünya genelindeki toplam abone sayısının şu anda 260 milyon olduğunu açıkladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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