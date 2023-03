GTA Online, The Last Dose güncellemesiyle beş yeni hikaye görevi alacak

Rockstar Games, geçtiğimiz Aralık ayında GTA Online'da Los Santos Uyuşturucu Savaşları'nı paylaşmıştı. Yakın bir zamanda ise şirket, GTA Online'ın yaklaşan içeriğiyle ilgili ayrıntıları paylaştı. The Last Dose güncellemesinin bir parçası olarak oyun, Los Santos Uyuşturucu Savaşları hikayesini tamamlamak için bazı yeni görevler alacak.

GTA 5 sistem gereksinimleri 1 ay önce eklendi

The Last Dose güncellemesi, 16 Mart'ta piyasaya sürülecek

Rockstar Games, GTA 6'yı geliştirmeye odaklanırken GTA Online'ı unutmayarak Last Dose güncellemesi ile oyuna daha da fazla yeni içerik getirecek. 16 Mart'ta PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One ve PC'deki tüm GTA Online oyuncularına sunulacak Los Santos Drug Wars: The Last Dose güncellemesi ile oyuna beş yeni hikaye gelecek ve Los Santos Uyuşturucu Savaşları hikayesi sonlanacak.

Tam Boyutta Gör Yeni hikaye görevlerinde ise Dr. Isiah Friedlander, finalde ortalığı kasıp kavurmak için mücadeleye geri dönerken Los Santos'un yasadışı uyuşturucu ticareti ile ilaç endüstrisi arasındaki gizemli bağlantıyı ortaya çıkaracak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

GTA Online, gelecek güncellemeyle beş yeni hikaye görevi alacak