GTA Online, The Last Dose güncellemesiyle beş yeni hikaye görevi alacak

The Last Dose güncellemesi, 16 Mart'ta piyasaya sürülecek
Rockstar Games, GTA 6'yı geliştirmeye odaklanırken GTA Online'ı unutmayarak Last Dose güncellemesi ile oyuna daha da fazla yeni içerik getirecek. 16 Mart'ta PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One ve PC'deki tüm GTA Online oyuncularına sunulacak Los Santos Drug Wars: The Last Dose güncellemesi ile oyuna beş yeni hikaye gelecek ve Los Santos Uyuşturucu Savaşları hikayesi sonlanacak.
umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez