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    Anlık Bildirim

    GTA Online, The Last Dose güncellemesiyle beş yeni hikaye görevi alacak

    16 Mart'ta yayına sunulacak Los Santos Drug Wars: The Last Dose isimli güncelleme ile birlikte GTA Online, beş yeni hikayeye kavuşacak ve Los Santos Uyuşturucu Savaşları hikayesi sona erecek.
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    GTA Online, gelecek güncellemeyle beş yeni hikaye görevi alacak
    Rockstar Games, geçtiğimiz Aralık ayında GTA Online'da Los Santos Uyuşturucu Savaşları'nı paylaşmıştı. Yakın bir zamanda ise şirket, GTA Online'ın yaklaşan içeriğiyle ilgili ayrıntıları paylaştı. The Last Dose güncellemesinin bir parçası olarak oyun, Los Santos Uyuşturucu Savaşları hikayesini tamamlamak için bazı yeni görevler alacak.

    The Last Dose güncellemesi, 16 Mart'ta piyasaya sürülecek

    Rockstar Games, GTA 6'yı geliştirmeye odaklanırken GTA Online'ı unutmayarak Last Dose güncellemesi ile oyuna daha da fazla yeni içerik getirecek. 16 Mart'ta PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One ve PC'deki tüm GTA Online oyuncularına sunulacak Los Santos Drug Wars: The Last Dose güncellemesi ile oyuna beş yeni hikaye gelecek ve  Los Santos Uyuşturucu Savaşları hikayesi sonlanacak.

    GTA Online, gelecek güncellemeyle beş yeni hikaye görevi alacak Tam Boyutta Gör
    Yeni hikaye görevlerinde ise Dr. Isiah Friedlander, finalde ortalığı kasıp kavurmak için mücadeleye geri dönerken Los Santos'un yasadışı uyuşturucu ticareti ile ilaç endüstrisi arasındaki gizemli bağlantıyı ortaya çıkaracak.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 5 saat önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 17 saat önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 17 saat önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 2 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 3 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 4 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 4 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 4 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 4 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 5 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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