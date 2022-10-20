GTA: The Trilogy – The Definitive Edition Steam'e gelebilir

GTA: The Trilogy – The Definitive Edition için olası Steam hamlesi
Steam konfigürasyonunun 1.04.5 güncellemesinin bir parçası olarak oyunun PC versiyonundaki Engine.ini dosyasına dahil edildiği ortaya çıktı. Rockstar Games'in bu hamlesi eğer düşünüldüğü gibi bu yapımı Steam isimli platforma getirmek ise oyunun grafiksel ve oynanışsal bakımdan çeşitli iyileştirmeler ile yenilenmesi gerekiyor.
Eğer eleştiriler dikkate alınmazsa oyuncular Rockstar Games ve GTA: The Trilogy – The Definitive Edition'ı geliştiren stüdyo unvanını taşıyan Grove Street Games'i çok ağır bir şekilde eleştiri yağmuruna tutulabilir.
1.04.5 güncellemesindeki ilgili gelişmenin bu yapımları gerçekten de Steam'e GTA: The Trilogy – The Definitive Edition başlığı altında getirip getirmeyeceği henüz belli değil. Zira ne geliştirici firmadan ne de ana firmadan bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapıldı.Kaynakça https://www.nashvillechatterclass.com/gta-the-trilogy-might-arrive-on-steam-very-soon/55573/ https://twistedvoxel.com/gta-the-trilogy-early-build-screenshots/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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