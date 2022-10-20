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    GTA: The Trilogy – The Definitive Edition Steam'e gelebilir

    Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition piyasaya sürüldüğünde grafiksel hatalar yüzünden çokça eleştirilmişti. Bu eleştiriler Grove Street Games ve Rockstar Games'e pahalıya patladı.
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    Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık yirmi yıldır bilgisayar platformunu seven oyuncular için hizmet veren Steam, Grand Theft Auto serisinden de oldukça yararlanıyor. Rockstar Games'in yakın gelecekte GTA: The Trilogy – The Definitive Edition'ı Steam'e getirmek için gerekli adımları atma olasılığı var.

    GTA: The Trilogy – The Definitive Edition için olası Steam hamlesi  

    Steam konfigürasyonunun 1.04.5 güncellemesinin bir parçası olarak oyunun PC versiyonundaki Engine.ini dosyasına dahil edildiği ortaya çıktı. Rockstar Games'in bu hamlesi eğer düşünüldüğü gibi bu yapımı Steam isimli platforma getirmek ise oyunun grafiksel ve oynanışsal bakımdan çeşitli iyileştirmeler ile yenilenmesi gerekiyor.

    Eğer eleştiriler dikkate alınmazsa oyuncular Rockstar Games ve GTA: The Trilogy – The Definitive Edition'ı geliştiren stüdyo unvanını taşıyan Grove Street Games'i çok ağır bir şekilde eleştiri yağmuruna tutulabilir.

    Grand Theft Auto The Trilogy Tam Boyutta Gör
    Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City ve Grand Theft Auto: San Andreas üçlemesi ile şansını bir kez daha denemek isteyen Rockstar Games 1.06 güncellemesiyle bazı grafiksel ve yazılımsal hataları ortadan kaldırdığını açıkladı.

    1.04.5 güncellemesindeki ilgili gelişmenin bu yapımları gerçekten de Steam'e GTA: The Trilogy – The Definitive Edition başlığı altında getirip getirmeyeceği henüz belli değil. Zira ne geliştirici firmadan ne de ana firmadan bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapıldı.

    Kaynakça https://www.nashvillechatterclass.com/gta-the-trilogy-might-arrive-on-steam-very-soon/55573/ https://twistedvoxel.com/gta-the-trilogy-early-build-screenshots/
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    necoinside 1 gün önce

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