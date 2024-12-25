Take-Two patronu: GTA 6, olağanüstü olacak ve beklediğinize değecek!

GTA 6, oyuncuların hayal bile edemeyecekleri yenilikler sunacak
Rockstar’ın ana şirketi Take-Two Interactive’in CEO’su Zelnick, “Bence olağanüstü olacak, beklediğinize değecek. Hayranlarımızın geri bildirimlerini kesinlikle dinliyoruz. Bizim işte bunu yapmanız, yapabilmeniz gerekiyor. Ancak unutmayın, en büyük hitler her zaman beklenmedik olanlardır. Ekiplerimiz, aklınıza bile gelmeyecek yeniliklere odaklanıyor.”
Zelnick’in açıklamasına göre, GTA 6, beklentileri fazlasıyla karşılayacak ve oyuncuların hayal ettiklerinden çok daha büyük, çok daha iyi, çok daha heyecan verici ve çok daha güzel bir oyun olacak.
Grand Theft Auto 6, Xbox Series X/S ve PS5 için geliştiriliyor. Rockstar, henüz PC versiyonunu onaylamadı. Günümüzün Vice City'sinde geçen oyun, iki yeni kahraman getiriyor: Lucia ve Jason. GTA 6’nın yeni fragmanı merakla bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.