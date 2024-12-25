Take-Two patronu: GTA 6, olağanüstü olacak ve beklediğinize değecek!

Tam Boyutta Gör Rockstar'ın Grand Theft Auto VI için yeni bir fragman yayınlamasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Heyecanla beklenen açık dünya oyunu 2025 sonbaharında çıkacak. Rockstar sahibi Take-Two, 200 milyondan fazla satılan Minecraft'tan sonra tüm zamanların en çok satan ikinci oyunu olan GTA 5’in başarısını tekrarlamakta istekli. Şirketin patronu Strauss Zelnick, yakın zamanda yaptığı bir röportajda GTA 6'yı bekleyenleri daha da heyecanlandıracak açıklamada bulundu.

GTA 6 PC sistem gereksinimleri 1 hf. önce eklendi

GTA 6, oyuncuların hayal bile edemeyecekleri yenilikler sunacak

Rockstar’ın ana şirketi Take-Two Interactive’in CEO’su Zelnick, “Bence olağanüstü olacak, beklediğinize değecek. Hayranlarımızın geri bildirimlerini kesinlikle dinliyoruz. Bizim işte bunu yapmanız, yapabilmeniz gerekiyor. Ancak unutmayın, en büyük hitler her zaman beklenmedik olanlardır. Ekiplerimiz, aklınıza bile gelmeyecek yeniliklere odaklanıyor.”

Zelnick’in açıklamasına göre, GTA 6, beklentileri fazlasıyla karşılayacak ve oyuncuların hayal ettiklerinden çok daha büyük, çok daha iyi, çok daha heyecan verici ve çok daha güzel bir oyun olacak.

Grand Theft Auto 6, Xbox Series X/S ve PS5 için geliştiriliyor. Rockstar, henüz PC versiyonunu onaylamadı. Günümüzün Vice City'sinde geçen oyun, iki yeni kahraman getiriyor: Lucia ve Jason. GTA 6’nın yeni fragmanı merakla bekleniyor.

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Take-Two patronu: GTA 6 beklediğinize değecek!