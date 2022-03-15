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    GTA V'in yeni nesil sürümündeki yükleme süreleri çok daha hızlı

    Rockstar Games, Grand Theft Auto V'in PlayStation 5 ve Xbox Series için çıkış yapan yeni nesil sürümünden ilk yükleme süresi testleri geldi.                             
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    GTA V'in yeni nesil sürümündeki yükleme süreleri 2 kat daha hızlı
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    Dünyanın en popüler oyunlarından birisi olan GTA V'in yeni nesil sürümü şu andan itibaren erişiem açılmış durumda ve ilk test sonuçları da geliyor.

    GTA V görsel açıdan zaten yeterli bir oyundu ancak yükleme süresi gerçekten sıkıntılı bir durumdu ve yeni nesil konsollar da bu konuda bir hayli iddialı cihazlar. Geçtiğimiz saatlerde de oyunun yükleme süresi testleri geldi.

    PS5, PS4'ten Çok Daha Hızlı

    • Görevi Yeniden Başlat - PS4'te 17 saniye, PS5'te 5 saniye
    • Otokayıt Dosyasını Yükle - PS4'te 2 dakika 6 saniye, PS5'te 18 saniye
    • Yeni Oyun - PS4'te 2 dakika 18 saniye, PS5'te 11 saniye

    Bu yükleme sürelerindeki iyileştirmeler dışında görsel açıdan da birçok iyileştirme sunan yeni nesil sürümünü şu andan itibaren indirip deneyimleyebilirsiniz. PS Plus aboneleri ise 3 ay boyunca ücretsiz olarak oyunun Online sürümene ulaşabilecek. Kısa bir süre içerisinde DonanımHaber olarak da GTA V Yeni Nesil videomuz gelecek.

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