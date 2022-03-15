GTA V'in yeni nesil sürümündeki yükleme süreleri çok daha hızlı

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Dünyanın en popüler oyunlarından birisi olan GTA V'in yeni nesil sürümü şu andan itibaren erişiem açılmış durumda ve ilk test sonuçları da geliyor.

GTA V'in yeni nesil PS5 sürümünden oynanış videosu 21 sa. önce eklendi

GTA V görsel açıdan zaten yeterli bir oyundu ancak yükleme süresi gerçekten sıkıntılı bir durumdu ve yeni nesil konsollar da bu konuda bir hayli iddialı cihazlar. Geçtiğimiz saatlerde de oyunun yükleme süresi testleri geldi.

PS5, PS4'ten Çok Daha Hızlı

Görevi Yeniden Başlat - PS4'te 17 saniye, PS5'te 5 saniye

Otokayıt Dosyasını Yükle - PS4'te 2 dakika 6 saniye, PS5'te 18 saniye

Yeni Oyun - PS4'te 2 dakika 18 saniye, PS5'te 11 saniye

Bu yükleme sürelerindeki iyileştirmeler dışında görsel açıdan da birçok iyileştirme sunan yeni nesil sürümünü şu andan itibaren indirip deneyimleyebilirsiniz. PS Plus aboneleri ise 3 ay boyunca ücretsiz olarak oyunun Online sürümene ulaşabilecek. Kısa bir süre içerisinde DonanımHaber olarak da GTA V Yeni Nesil videomuz gelecek.

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GTA V'in yeni nesil sürümündeki yükleme süreleri 2 kat daha hızlı