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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GTA V yeniden Xbox Game Pass'e geliyor! İşte Nisan ayında Game Pass'e eklenecek oyunlar

    Nisan ayının ilkyarısında Xbox Game Pass sistemine eklenecek olan ve kaldırılacak oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    06 Nisan 2021, 17:30 (Güncellendi, 1 hf.)
    11b
    1
    23
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    GTA V yeniden Xbox Game Pass'e geliyor! İşte Nisan ayında Game Pass'e eklenecek oyunlar
    Tam Boyutta Gör

    Xbox ve PC kullanıcıları için en yararlı abonelik servislerinden biri olan Xbox Game Pass'in kütüphanesi genişlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde Xbox Game Pass'e Nisan ayının ilk yarısında eklenecek olan oyunlar belli oldu.

    Ayrıca Bkz. "PS Plus Nisan 2021 oyunları indirmeye sunuldu"

    Listeye baktığımızda şüphesiz en dikkat çeken oyun GTA V. Daha önceki aylarda eklenmişti ancak birkaç ay sonra kaldırılmıştı. Mayıs ayı içerisinde de FIFA 21'in EA Play üzerinden Game Pass'e ekleneceğini hatırlatalım.

    Eklenecek Oyunlar

    8 Nisan

    • Grand Theft Auto V  - (Konsol)
    • Zombie Army 4: Dead War - (Konsol, PC)

    12 Nisan

    • NHL 21 (Konsol - EA Play üzerinden)

    15 Nisan

    • Rain on Your Parade (Konsol, PC)
    • Pathway (PC)

    20 Nisan

    • MLB The Show 21 (Konsol)

    Kaldırılacak Oyunlar 

    15 Nisan'da Game Pass'ten Kaldırılacaklar

    • Deliver Us the Moon (Konsol, PC)
    • Gato Roboto (Konsol, PC)
    • Wargroove (Konsol, PC)

    16 Nisan'dan EA Play'den Kaldırılacaklar

    • Madden 15 (Konsol)
    • Madden 16 (Konsol)
    • Madden 17 (Konsol)
    • Madden 18 (Konsol)
    • Madden 25 (Konsol)
    • NHL 18 (Konsol)
    • NHL 19 (Konsol)


    https://www.gematsu.com/2021/04/xbox-game-pass-adds-grand-theft-auto-v-zombie-army-4-dead-war-rain-on-your-parade-and-more-in-april
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    X XboxTr61 (Ömer Selim Küçük) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    fanboylar ne yapıyordur acaba şimdi ps fanları bu arada
    2 Yanıt Yanıtla +21
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Xb❤️x
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    The Rhino ( the rhino) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    bugün kaçta ekleniyor gta 5?
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    themahzen (Atakan ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    8 yıl önce çıkmış oyun diyenlere GTA 5'in 2020 yılında en çok satan oyunlardan biri olduğunu hatırlatayım
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    B bruhm 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Niye 8 yıl önce çıkmış oyunun haberini yapıyorsunuz ki anlamıyorum valla ben sizi. Epic’ten alan aldı zaten game pass’e gelse ne gelmese ne.
    1 Yanıt Yanıtla
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    K Krone 1 hf. ( Mesaj Silindi ) bruhm
    Konsola geliyor. Konsolda epic yok.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Xboxçılar sürekli eski oyunlarla övünüyorlar kaç yıldır GOTY olabilecek düzgün bir oyun yapamadılar. En pahalı geri uyumluluk cihazı
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    E Efekan5052 (Efekan Uyan) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Geçen rdr2 geldi game pass e
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    Spirit_Rises (torres asdf) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gta5 icin yeni konsollara cikan enhanced versiyonu ayrica para ile satilacak degil mi ? Herhalde bunu da gamepass e dahil etmezler?
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    O kadar lüzümsuz bir oyun ki ne var Rdr2 yi süresiz ekleseniz
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    mgundog (m gundog) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Güzeeel
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    _ _nick falan yok_ 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    valla helal olsun microsoft'a. Game Pass'in harika bir sistem olduğunu bir kere daha kanıtladı.
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    S SakuraiTomoki (Gökhan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu oyunu almayan kaldımıki :) Beleş bile dağıtıldı. Rockstar GTA 5'in darpane gibi para basması yüzünden GTA 6'yı bu kadar geciktiriyor. Peynir - ekmek yerine GTA5 al :)
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    K Krone 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok iyi oldu bu. Bir kez daha bitirilir.
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    11029 kez okundu.
    15 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    gta 5, game pass ve
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