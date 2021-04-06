GTA V yeniden Xbox Game Pass'e geliyor! İşte Nisan ayında Game Pass'e eklenecek oyunlar

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Xbox ve PC kullanıcıları için en yararlı abonelik servislerinden biri olan Xbox Game Pass'in kütüphanesi genişlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde Xbox Game Pass'e Nisan ayının ilk yarısında eklenecek olan oyunlar belli oldu.

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Listeye baktığımızda şüphesiz en dikkat çeken oyun GTA V. Daha önceki aylarda eklenmişti ancak birkaç ay sonra kaldırılmıştı. Mayıs ayı içerisinde de FIFA 21'in EA Play üzerinden Game Pass'e ekleneceğini hatırlatalım.

Eklenecek Oyunlar

8 Nisan

Grand Theft Auto V - (Konsol)

Zombie Army 4: Dead War - (Konsol, PC)

12 Nisan

NHL 21 (Konsol - EA Play üzerinden)

15 Nisan

Rain on Your Parade (Konsol, PC)

Pathway (PC)

20 Nisan

MLB The Show 21 (Konsol)

Kaldırılacak Oyunlar

15 Nisan'da Game Pass'ten Kaldırılacaklar

Deliver Us the Moon (Konsol, PC)

Gato Roboto (Konsol, PC)

Wargroove (Konsol, PC)

16 Nisan'dan EA Play'den Kaldırılacaklar

Madden 15 (Konsol)

Madden 16 (Konsol)

Madden 17 (Konsol)

Madden 18 (Konsol)

Madden 25 (Konsol)

NHL 18 (Konsol)

NHL 19 (Konsol)

https://www.gematsu.com/2021/04/xbox-game-pass-adds-grand-theft-auto-v-zombie-army-4-dead-war-rain-on-your-parade-and-more-in-april

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