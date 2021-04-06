PS Plus Nisan 2021 oyunları indirmeye sunuldu

PlayStation Plus Nisan 2021 oyunları bugün itibarıyla nihayet indirmeye sunulmuş durumda. Daha önce de açıklandığı gibi bu ay Days Gone, Oddworld: Soulstorm ve Zombie Army 4: Dead War oyunları ücretsiz veriliyor. Üç oyunu da hemen şimdi kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Nisan ayı oyunları geçtiğimiz aylara göre biraz daha sönük olmuş diyebilirizi ancak yine de oyuncuları çok iyi yapımlar bekliyor. PS4'ün sevilen özel yapımlarından olan Days Gone'ı hala oynama fırsatı yakalayamadıysanız şimdi tam zamanı. Ayrıca Oddworld serisinin heyecanla beklenen yeni oyunu Oddworld: Soulstorm da bugün çıkışıyla birlikte PS Plus kullanıcılarına ücretsiz dağtılıyor.

PS Plus Nisan oyunlarını 3 Mayıs'a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz. 4 Mayıs itibarıyla ise önümüzdeki ayın oyunları indirmeye sunulacak. Mayıs ayının oyunları Nisan'ın sonlarına doğru açıklanmış olacak.

PS4 ve PS5

Days Gone (PS4 ve PS5)

Zombie Army 4: Dead War (PS4 ve PS5)

Oddworld: Soulstorm (PS5)

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