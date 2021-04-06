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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS Plus Nisan 2021 oyunları indirmeye sunuldu

    Nisan ayı boyunca ücretsiz dağıtılacak olan PS Plus oyunları indirmeye sunuldu. Bu ay toplam değerleri 1007 TL olan üç kaliteli oyun veriliyor.
    06 Nisan 2021, 13:06 (1 hf.)
    14,1b
    1
    8
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    11

    PlayStation Plus Nisan 2021 oyunları bugün itibarıyla nihayet indirmeye sunulmuş durumda. Daha önce de açıklandığı gibi bu ay  Days Gone, Oddworld: Soulstorm ve Zombie Army 4: Dead War oyunları ücretsiz veriliyor. Üç oyunu da hemen şimdi kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    Nisan ayı oyunları geçtiğimiz aylara göre biraz daha sönük olmuş diyebilirizi ancak yine de oyuncuları çok iyi yapımlar bekliyor. PS4'ün sevilen özel yapımlarından olan Days Gone'ı hala oynama fırsatı yakalayamadıysanız şimdi tam zamanı. Ayrıca Oddworld serisinin heyecanla beklenen yeni oyunu Oddworld: Soulstorm da bugün çıkışıyla birlikte PS Plus kullanıcılarına ücretsiz dağtılıyor.

    PS Plus Nisan oyunlarını 3 Mayıs'a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz. 4 Mayıs itibarıyla ise önümüzdeki ayın oyunları indirmeye sunulacak. Mayıs ayının oyunları Nisan'ın sonlarına doğru açıklanmış olacak.

    PS4 ve PS5

    • Days Gone (PS4 ve PS5)
    • Zombie Army 4: Dead War (PS4 ve PS5)
    • Oddworld: Soulstorm (PS5)


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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    JonVoljin 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Konuyla alakasız olacak ama hesabıma girerken onay mesajı istiyor ancak mesaj gelmiyor. Google'dan durumu aratınca çoğu kişinin aynı sorunu yaşadığını gördüm şu an. Aynısı başına gelen ya da sebebini bilen var mı?
    Yanıtla +1
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Days gone güzel değil :c
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    Davul Kafa (Davul Kafa) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bana niye paralı ya bu Days Gone 🥶 Hesabım USA hesabı diye mi acaba?



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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gece hemen oyunu vermiş olsalardı geceden indirirdik. Geç vakitte vermeleri kötü oldu.
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Güzel oyunlar vermişler bu ay 👏
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Allah Belalarini vemsei 5 gibi yuklerler simdi 6 bu arada vermesin derken verirse bizede olur olan
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    kaand12@ (Kaan Dönmez) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    107 diye okudum, 1007 yi görünce içim bi kötü oldu,
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    N Night_Blade (ibrahim s) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Days gone almayı düşünüyordum, plus ile gelmesi iyi oldu
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