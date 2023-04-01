Nick Fury'nin hikayesine odaklanacak olan Secret Invasion’dan yeni görüntüler geldi

Skrull’lar her yerde
Secret Invasion, Captain Marvel filminde karşılaştığımız Skrull ırkının dünyayı gizlice işgal etmesini konu olacak. Samuel L. Jackson tarafından oynanan eski SHIELD Direktörü Nick Fury ise bu gizemi araştıracak ancak Fury, kimin insan kimin ise Skrull olduğunu bilemeyecek.
Skrull ırkının yaşadığı iç savaşa ve isyan çıkaran Skrull partisinin Dünya'yı işgaline odaklanacak olan dizi; Samuel L Jackson, Emilia Clarke, Ben Mendelsohn, Olivia Colman, Cobie Smulders, Carmen Ejogo, Kingsley Ben-Adir ve Martin Freeman gibi isimlere yer verecek. Secret Invasion, yıl bitmeden Disney+ platformunda yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı