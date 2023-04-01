Nick Fury'nin hikayesine odaklanacak olan Secret Invasion’dan yeni görüntüler geldi

Tam Boyutta Gör İlk kez Captain Marvel filmi ile tanıdığımız Skrull uzaylı ırkı, Marvel’ın bir sonraki dizisinde hikâyenin merkezinde olacak. Samuel L. Jackson’ın başrolünü üstleneceği Secret Invasion’dan yayınlanan yeni görseller, merakla beklenen yapıma yeni bir ışık tutuyor.

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Skrull’lar her yerde

Secret Invasion, Captain Marvel filminde karşılaştığımız Skrull ırkının dünyayı gizlice işgal etmesini konu olacak. Samuel L. Jackson tarafından oynanan eski SHIELD Direktörü Nick Fury ise bu gizemi araştıracak ancak Fury, kimin insan kimin ise Skrull olduğunu bilemeyecek.

Skrull ırkının yaşadığı iç savaşa ve isyan çıkaran Skrull partisinin Dünya'yı işgaline odaklanacak olan dizi; Samuel L Jackson, Emilia Clarke, Ben Mendelsohn, Olivia Colman, Cobie Smulders, Carmen Ejogo, Kingsley Ben-Adir ve Martin Freeman gibi isimlere yer verecek. Secret Invasion, yıl bitmeden Disney+ platformunda yayınlanacak.

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