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    Dünyanın ilk sürdürülebilir havacılık yakıtı tesisi kuruluyor

    Dünyanın ilk sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) tesisi önümüzdeki ay Londra'nın Oxford Havalimanı'nda faaliyete geçeceği açıklandı. Bu, havacılığın karbondan arınması için önemli.
    Dünyanın ilk sürdürülebilir havacılık yakıtı tesisi kuruluyor Tam Boyutta Gör
    İngiltere merkezli karbon yakalama şirketi OXCCU, hem dünyanın hem de türünün ilk sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) gösterim tesisini önümüzdeki ay Londra'nın Oxford Havalimanı'nda açılarak faaliyete geçeceğini duyurdu. Sürdürülebilir havacılık yakıtları sayesinde havacılık endüstrisinin neden olduğu emisyonların büyük oranda azaltılması amaçlanıyor.

    Sürdürülebilir havacılık yakıtlarında önemli gelişme

    Şirket, CO2 ve H2'nin düşük karbonlu jet yakıtına doğrudan dönüşümünü göstermeyi amaçlarken, türünün ilk örneği olan ve OX1 olarak adlandırılan tesis önümüzdeki aydan itibaren faaliyete geçecek ve başlangıçta günde 1 kg sıvı yakıt üretecek. OXCCU, tesisin karbondioksit (CO2) ve hidrojeni (H2) doğrudan zincirli hidrokarbonlara sahip OX-EFUEL adı verilen yeni bir sürdürülebilir yakıta dönüştürecek.

    Demo tesisten elde edilecek tasarım, inşa ve yönetim bilgileri şirketin yakında kurmayı planladığı OX2 tesisine aktarılacak. Bu tesisin ise günde 160 kg yakıt üretimi yapması hedefleniyor.

    Dünyanın ilk sürdürülebilir havacılık yakıtı tesisi kuruluyor Tam Boyutta Gör
    OXCCU, Power-to-Liquid (PtL) yakıtlar üzerinde çalışan diğer firmaların aksine, çok adımlı SAF üretimini tek bir adıma indirgeyerek CO2'yi CO'ya dönüştürme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Şirket, ek enerji yoğun süreçlere olan ihtiyacı ortadan kaldırarak PtL SAF'ların maliyetini düşürebildiğini ve teknolojinin benimsenmesinin önündeki ana engellerden birini hafiflettiğini belirtiyor. Öte yandan bu yeni yeni gelişen endüstri, yakalanan CO2 için bir pazar sağlayarak karbon yakalama projelerinin ekonomisini iyileştirme potansiyeline de sahip.

    Dünyanın ilk sürdürülebilir havacılık yakıtı tesisi kuruluyor Tam Boyutta Gör
    SAF veya sürdürülebilir havacılık yakıtı üretiminde sayısız yaklaşımlar (biyokütle, bitkisel yağlar vb) bulunuyor. Kullanılan yaklaşıma bağlı olarak, SAF üretimi birkaç ila birden fazla adım gerektirebiliyor. Genel olarak tüm yaklaşımlar, jet yakıtı olarak kullanılabilecek uzun hidrokarbon zincirleri oluşturmak için hammaddedeki karbonu havadaki hidrojenle birleştirmeyi amaçlıyor.

    OXCCU'nun yaklaşımı geleneksel yaklaşımdan farklı çünkü şirket, diğer yaklaşımlara güvenmek yerine yakalanan karbonun süreç için daha iyi bir hammadde olduğunu düşünüyor. Şirket ayrıca SAF sentezi için de yenilenebilir enerji kullanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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