Dünyanın ilk sürdürülebilir havacılık yakıtı tesisi kuruluyor

Sürdürülebilir havacılık yakıtlarında önemli gelişme
Şirket, CO2 ve H2'nin düşük karbonlu jet yakıtına doğrudan dönüşümünü göstermeyi amaçlarken, türünün ilk örneği olan ve OX1 olarak adlandırılan tesis önümüzdeki aydan itibaren faaliyete geçecek ve başlangıçta günde 1 kg sıvı yakıt üretecek. OXCCU, tesisin karbondioksit (CO2) ve hidrojeni (H2) doğrudan zincirli hidrokarbonlara sahip OX-EFUEL adı verilen yeni bir sürdürülebilir yakıta dönüştürecek.
Demo tesisten elde edilecek tasarım, inşa ve yönetim bilgileri şirketin yakında kurmayı planladığı OX2 tesisine aktarılacak. Bu tesisin ise günde 160 kg yakıt üretimi yapması hedefleniyor.
OXCCU'nun yaklaşımı geleneksel yaklaşımdan farklı çünkü şirket, diğer yaklaşımlara güvenmek yerine yakalanan karbonun süreç için daha iyi bir hammadde olduğunu düşünüyor. Şirket ayrıca SAF sentezi için de yenilenebilir enerji kullanıyor.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.