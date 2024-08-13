Dünyanın ilk sürdürülebilir havacılık yakıtı tesisi kuruluyor

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Tam Boyutta Gör İngiltere merkezli karbon yakalama şirketi OXCCU, hem dünyanın hem de türünün ilk sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) gösterim tesisini önümüzdeki ay Londra'nın Oxford Havalimanı'nda açılarak faaliyete geçeceğini duyurdu. Sürdürülebilir havacılık yakıtları sayesinde havacılık endüstrisinin neden olduğu emisyonların büyük oranda azaltılması amaçlanıyor.

Sürdürülebilir havacılık yakıtlarında önemli gelişme

Şirket, CO2 ve H2'nin düşük karbonlu jet yakıtına doğrudan dönüşümünü göstermeyi amaçlarken, türünün ilk örneği olan ve OX1 olarak adlandırılan tesis önümüzdeki aydan itibaren faaliyete geçecek ve başlangıçta günde 1 kg sıvı yakıt üretecek. OXCCU, tesisin karbondioksit (CO2) ve hidrojeni (H2) doğrudan zincirli hidrokarbonlara sahip OX-EFUEL adı verilen yeni bir sürdürülebilir yakıta dönüştürecek.

Demo tesisten elde edilecek tasarım, inşa ve yönetim bilgileri şirketin yakında kurmayı planladığı OX2 tesisine aktarılacak. Bu tesisin ise günde 160 kg yakıt üretimi yapması hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör OXCCU, Power-to-Liquid (PtL) yakıtlar üzerinde çalışan diğer firmaların aksine, çok adımlı SAF üretimini tek bir adıma indirgeyerek CO2'yi CO'ya dönüştürme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Şirket, ek enerji yoğun süreçlere olan ihtiyacı ortadan kaldırarak PtL SAF'ların maliyetini düşürebildiğini ve teknolojinin benimsenmesinin önündeki ana engellerden birini hafiflettiğini belirtiyor. Öte yandan bu yeni yeni gelişen endüstri, yakalanan CO2 için bir pazar sağlayarak karbon yakalama projelerinin ekonomisini iyileştirme potansiyeline de sahip.

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Tam Boyutta Gör SAF veya sürdürülebilir havacılık yakıtı üretiminde sayısız yaklaşımlar (biyokütle, bitkisel yağlar vb) bulunuyor. Kullanılan yaklaşıma bağlı olarak, SAF üretimi birkaç ila birden fazla adım gerektirebiliyor. Genel olarak tüm yaklaşımlar, jet yakıtı olarak kullanılabilecek uzun hidrokarbon zincirleri oluşturmak için hammaddedeki karbonu havadaki hidrojenle birleştirmeyi amaçlıyor.

OXCCU'nun yaklaşımı geleneksel yaklaşımdan farklı çünkü şirket, diğer yaklaşımlara güvenmek yerine yakalanan karbonun süreç için daha iyi bir hammadde olduğunu düşünüyor. Şirket ayrıca SAF sentezi için de yenilenebilir enerji kullanıyor.

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