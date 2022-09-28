Gülse Birsel'in Disney+ filmi Yılbaşı Gecesi'nden ilk bilgiler geldi

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Disney Plus şu anda şüphesiz ülkemizde en çok konuşulan platformlardan birisi ve eklediği hem yerli hem de yabancı içeriklerle sürekli kendinden bahsettiriyor. Geçtiğimiz saatlerde de önemli bir içerikten ilk bilgiler geldi.

Hugh Jackman bir kez daha Wolverine olacak 7 sa. önce eklendi

Gülse Birsel'in Yeni Filmi

Avrupa Yakası gibi önemli bir yapım ile tanıdığımız Gülse Birsel'in yeni filmi Yılbaşı Gecesi'nden ilk bigiler geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı. Yapımını BKM’nin üstlendiği,Gülse Birsel’in senaristliğini yaptığı filmin yayın tarihi şu an için bilinmiyor ancak yakın zamanda yayınlanacağını söyleyebiliriz. Disney Plus'a buradaki sayfaya giderek abone olabilirsiniz.

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Bir süre önce çekimlerine başlanan filmin ses getirecek kadrosunda (alfabetik sırayla) Alican Yücesoy, Alina Boz, Ayta Sözeri, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt,Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, Gülse Birsel, İrem Sak, Kubilay Tunçer, Nazmi Sinan Mıhçı, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu, Zeynep Güngör yer alıyor.

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Film, pandeminin sonlarına yaklaştığını umarak uzun bir zaman sonra tüm sevdikleriyle bir arada Yılbaşı Gecesi’nde buluşmaya hazırlanan Didem’in yılbaşı sabahında aldığı tatsız haberle başlar. Günlerdir sevdikleriyle birlikte YılbaşıGecesi’ni kutlamayı hayal ederken son anda ilan edilen sokağa çıkma yasağı Didem’in tüm hayallerinin yıkılmasına sebep olur. Ozan pandemi süreci boyunca eve hapsolmuş olan eşinin günlerdir özenerek hazırlandığı Yılbaşı Gecesi’ni kötü geçirmemesi adına, çareyi sitedeki komşularını kapı kapı gezerek partiye çağırmakta bulur. Birbiriyle asla bir araya gelmemesi gereken insanların yanlışlıkla çağırıldığı bu komşu partisinin neye yol açacağı ve nasıl bir ‘Yılbaşı Gecesi’ geçirecekleri ise büyük bir merak konusudur.

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