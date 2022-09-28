Deadpool 3’ten muhteşem gelişme: Hugh Jackman Wolverine olarak geri dönüyor

Marvel çizgi romanlarındaki X-Men ve diğer mutant karakterlerinin film ve diiz hakları, uzun yıllar önce yapılan anlaşmalardan dolayı 21st Century Fox’a aitti. Fox’un altında birçok X-Men filmi üretilse de çoğu filmi hayranlar tarafından beğenilmedi. Ancak Wolverine karakterini canlandıran Hugh Jackman, oldukça beğenilen bir oyunu seçimiydi. 2017 yılında Logan filmi ile karaktere muhteşem bir şekilde veda eden Hugh Jackman, role bir kez daha geri dönüyor.
Deadpool ve Wolverine 2024’te beyaz perdede
Disney’in 21st Century Fox’u satın almasının ardından Marvel Studios, Deadpool filmlerinin devam edeceğini belirtti. Ryan Reynolds tarafından oynanmaya devam edecek Deadpool, yeni filmi ile Marvel Sinematik Evreni’ne geçiş yapacak. Uzun süredir geliştirilme aşamasında olan projeden heyecanlandıran bir güncelleme geldi. Ryan Reynolds, YouTube kanalından yayınladığı video ile Hugh Jackman’ın Deadpool 3’te Wolverine'i canlandıracağını açıkladı. Ardından video, Hugh Jackman tarafından da paylaşıldı.
Ayrıca filmin logosu da sonuna yayınlandı. Logo, Deadpool’un standart logosu ve Wolverine’in pençe izlerini birleştiriyor. MCU’da geçecek yeni Deadpool 6 Eylül 2024’te sinemalarda yayınlanacak. Bu tarihten itibaren Marvel Sinematik Evreni’nde daha çok mutant görmeye başlayacağız. Deadpool ve Wolverine’in nasıl Marvel Sinematik Evreni’ne geçiş yapacağı ise büyük bir merak konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum