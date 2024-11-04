Güneş enerjili araç Aptera sürüş testini geçti: Üretime yaklaşıyor

Aptera düşük hızlı sürüş testini tamamladı
Aptera Motors, tamamen güneş enerjisiyle çalışan elektrikli aracı (sEV) Aptera'nın gerçek dünya koşullarında düşük hızlı sürüş testini tamamladı. Sürüş testinde kullanılan ve aracın üretim öncesi sürümü olan "PI-2", şarj etmek için elektriğe ihtiyaç duymuyor ve bunun yerine günlük gücünü doğrudan güneşten alıyor.
Yakın gelecekte ise, genel performans özelliklerini ve km başına watt-saat, güneş şarj oranları ve tahmini pil menzili gibi temel verimlilik rakamlarını doğrulamak için yüksek hızlı pist testinden geçecek.
Aptera'nın bilim kurgu filminden fırlamış gibi göründüğünü söylemek doğru olur. Bunun arkasında ise altı parçalı karbon fiber kompozit gövde ve 0,13'lük sürtünme katsayısı yer alıyor. Gücünü ise, 201 hp 228 lb-ft tork (310 Nm) üretebilen 150 kW elektrik motoruna borçlu. Ayrıca son hızı 160 km/saat ve 100 km/s hıza 4 saniyede çıkabiliyor. Son olarak aracın 25 kW versiyonu yalnızca 816 kg ağırlığında, 1.600 km menzile sahip 100 kW pil seçeneği ise, 997 kg ağırlığında olacak.
Halihazırda ön sipariş aşamasında olan Aptera, Launch Edition sürümüyle 30.700 dolar başlangıç fiyatına sahip. İki veya üç hub motor seçenekleri bulunan araç, en üst konfigürasyonda 51.500 dolardan satışa çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über