Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Güneş enerjili araç Aptera sürüş testini geçti: Üretime yaklaşıyor

    Kaliforniyalı bir girişim tarafından 2007 yılında tanıtılan güneş enerjili araç Aptera, üretime bir adım daha yaklaştı. Düşük hızlı sürüşü tamamlandı. İşte detaylar...
    Güneş enerjili araç Aptera üretime bir adım daha yaklaştı! Tam Boyutta Gör
    Kaliforniyalı bir girişim tarafından 2007 yılında tanıtılan güneş enerjili araç Aptera, ilk düşük hızlı fonksiyon testini tamamladı ve ticari kullanıma bir adım daha yaklaştı. Fütüristik görünümüyle iki yolcu kapasiteli araç, tamamlandığında 1.600 km'ye kadar menzil sunacak. Üstelik hiç şarj etmeden kullanabilmek de mümkün.

    Aptera düşük hızlı sürüş testini tamamladı

    Aptera Motors, tamamen güneş enerjisiyle çalışan elektrikli aracı (sEV) Aptera'nın gerçek dünya koşullarında düşük hızlı sürüş testini tamamladı. Sürüş testinde kullanılan ve aracın üretim öncesi sürümü olan "PI-2",  şarj etmek için elektriğe ihtiyaç duymuyor ve bunun yerine günlük gücünü doğrudan güneşten alıyor.

    Yakın gelecekte ise, genel performans özelliklerini ve km başına watt-saat, güneş şarj oranları ve tahmini pil menzili gibi temel verimlilik rakamlarını doğrulamak için yüksek hızlı pist testinden geçecek.

    Güneş enerjili araç Aptera üretime bir adım daha yaklaştı! Tam Boyutta Gör
    Aptera, üst kısmında bulunan 700 Watt kapasiteli güneş panelleri sayesinde, güneşli bir günde güneş enerjisiyle 64 kilometre yol gidebiliyor. 42 kWh batarya ile gelen ve yılın belirli dönemlerinde hiç şarj olmadan kullanılabileceği ifade edilen üç tekerlekli araç, tek bir şarj ile 643 km menzil sunuyor. Hava koşulları uygun olmadığında ise aracı priz üzerinden şarj etmek mümkün.

    Aptera'nın bilim kurgu filminden fırlamış gibi göründüğünü söylemek doğru olur. Bunun arkasında ise altı parçalı karbon fiber kompozit gövde ve 0,13'lük sürtünme katsayısı yer alıyor. Gücünü ise, 201 hp 228 lb-ft tork (310 Nm) üretebilen 150 kW elektrik motoruna borçlu. Ayrıca son hızı 160 km/saat ve 100 km/s hıza 4 saniyede çıkabiliyor. Son olarak aracın 25 kW versiyonu yalnızca 816 kg ağırlığında, 1.600 km menzile sahip 100 kW pil seçeneği ise, 997 kg ağırlığında olacak. 

    Halihazırda ön sipariş aşamasında olan Aptera, Launch Edition sürümüyle 30.700 dolar başlangıç fiyatına sahip. İki veya üç hub motor seçenekleri bulunan araç, en üst konfigürasyonda 51.500 dolardan satışa çıkacak. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 3 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 5 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    doğalgaz sobası kullananların yorumları ortak 1000 tl az yiyerek 2 haftada kaç kilo verilir motorun altından su akıyor 150 cc motor tavsiyesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold5
    Samsung Galaxy Z Fold5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo Ideapad 1
    Lenovo Ideapad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız