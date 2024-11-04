Güneş enerjili araç Aptera sürüş testini geçti: Üretime yaklaşıyor

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Tam Boyutta Gör Kaliforniyalı bir girişim tarafından 2007 yılında tanıtılan güneş enerjili araç Aptera, ilk düşük hızlı fonksiyon testini tamamladı ve ticari kullanıma bir adım daha yaklaştı. Fütüristik görünümüyle iki yolcu kapasiteli araç, tamamlandığında 1.600 km'ye kadar menzil sunacak. Üstelik hiç şarj etmeden kullanabilmek de mümkün.

Aptera düşük hızlı sürüş testini tamamladı

Aptera Motors, tamamen güneş enerjisiyle çalışan elektrikli aracı (sEV) Aptera'nın gerçek dünya koşullarında düşük hızlı sürüş testini tamamladı. Sürüş testinde kullanılan ve aracın üretim öncesi sürümü olan "PI-2", şarj etmek için elektriğe ihtiyaç duymuyor ve bunun yerine günlük gücünü doğrudan güneşten alıyor.

Yakın gelecekte ise, genel performans özelliklerini ve km başına watt-saat, güneş şarj oranları ve tahmini pil menzili gibi temel verimlilik rakamlarını doğrulamak için yüksek hızlı pist testinden geçecek.

Tam Boyutta Gör Aptera, üst kısmında bulunan 700 Watt kapasiteli güneş panelleri sayesinde, güneşli bir günde güneş enerjisiyle 64 kilometre yol gidebiliyor. 42 kWh batarya ile gelen ve yılın belirli dönemlerinde hiç şarj olmadan kullanılabileceği ifade edilen üç tekerlekli araç, tek bir şarj ile 643 km menzil sunuyor. Hava koşulları uygun olmadığında ise aracı priz üzerinden şarj etmek mümkün.

Aptera'nın bilim kurgu filminden fırlamış gibi göründüğünü söylemek doğru olur. Bunun arkasında ise altı parçalı karbon fiber kompozit gövde ve 0,13'lük sürtünme katsayısı yer alıyor. Gücünü ise, 201 hp 228 lb-ft tork (310 Nm) üretebilen 150 kW elektrik motoruna borçlu. Ayrıca son hızı 160 km/saat ve 100 km/s hıza 4 saniyede çıkabiliyor. Son olarak aracın 25 kW versiyonu yalnızca 816 kg ağırlığında, 1.600 km menzile sahip 100 kW pil seçeneği ise, 997 kg ağırlığında olacak.

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Halihazırda ön sipariş aşamasında olan Aptera, Launch Edition sürümüyle 30.700 dolar başlangıç fiyatına sahip. İki veya üç hub motor seçenekleri bulunan araç, en üst konfigürasyonda 51.500 dolardan satışa çıkacak.

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Güneş enerjili araç Aptera üretime bir adım daha yaklaştı!