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    Merge güncellemesi sonrasında Ethereum merkeziyetsizliğini kaybediyor mu?

    Ethereum madenciliği bitti. Yeni dönemle birlikte yeni üretilen Ethereum'ların yüzde 40'ı Coinbase ve Lido'ya ait. Bu durum Ethereum'un merkeziyetsizliği hakkında şüphelere yol açtı.
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    Ethereum merkeziyetsizliğini kaybediyor mu?
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    Yıllardır merakla beklenen Ethereum Merge güncellemesi sonunda dün gerçekleşti. Bu yükseltme ile birlikte Ethereum için madencilik dönemi resmi olarak sonlandırılırken, yeni PoS döneminin de ilk adımı atılmış oldu. 

    Bu yükseltme ile birlikte ağın ilk blokları tamamlanmaya devam ediyor. Ancak Ethereum’da PoS sonrası çıkarılan blokların yüzde 40’ının Coinbase ve Lido’ya ait olduğu aktarılıyor.

    Ethereum Merge ile birlikte yeni bir yola yelken açtı diyebiliriz. Merge ile birlikte Ethereum, PoS konsensüs mekanizmasına geçiş yaptı. PoS mekanizmasında iki önemli detay bulunuyor. Bunlardan ilki, stake ettiğin miktar kadar söz hakkına sahip olunması. İkincisi ise madenci olmak için yapılması gereken şeyin Ethereum’u stake etmek olması. Bunların birleşmesiyle birlikte konuya aracılar girmiş oluyor.  Ethereum’da PoS sonrası çıkarılan blokların yüzde 40’ının sadece 2 platform tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı.

    Coinbase ve Lido Finance gibi kurumlar, kullanıcılara staking hizmeti sunuyor. Ancak bu hizmet beraberinde merkezileşme sorunlarını getiriyor. Lido ve Coinbase’in sırasıyla yüzde 27,5 ve yüzde 14,5’lik doğrulama paylarına sahip olması merkezileşme endişelerine yol açıyor.

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