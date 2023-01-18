Yeni Google TV'lerin kumandası kendi kendini şarj edecek

Tam Boyutta Gör Android TV ve Google TV cihazları için referans uzaktan kumandalar tasarlamak üzere Google ile birlikte çalışan TW Electronics, CES 2023’te Google TV’ler için yeni televizyon kumandasını tanıttı. Şirketin Exeger ile birlikte geliştirdiği yeni uzaktan kumanda, ortam ışığından faydalanarak kendi kendini şarj edebiliyor. Alt kısımdaki ışık enerjisini elektriğe dönüştüren fotovoltaik (güneş pili) panel sayesinde bu gerçekleşiyor.

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TW’nin güneş enerjili uzaktan kumandasının ne zaman çıkacağına dair bir bilgi yok. Ancak pille çalışan geleneksel Google TV uzaktan kumandalarına kıyasla üretim maliyetinin önemli ölçüde yüksek olduğunu düşündüğümüzde, başlangıçta yalnızca üst seviye Google TV cihazlarıyla gelmesi muhtemel.

Samsung, güneş enerjisi ve radyo dalgalarını kullanarak şarj olan uzaktan kumandaya sahip TV’leri uzun süredir piyasada. Güneş enerjili TV kumandaları, hem arada sırada pil değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırıyor hem de pillerin ürettiği atıkları azaltıyor. Bu arada Samsung, geçtiğimiz yıl WiFi routerlardan yayılan radyo dalgalarını kullanarak şarj olabilen uzaktan kumandasını tanıttı ancak hâlâ bu kumandayla gelen TV’leri göremedik.

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Güneş enerjisiyle şarj olan Google TV kumandası tanıtıldı