Yeni Google TV'lerin kumandası kendi kendini şarj edecek

TW’nin güneş enerjili uzaktan kumandasının ne zaman çıkacağına dair bir bilgi yok. Ancak pille çalışan geleneksel Google TV uzaktan kumandalarına kıyasla üretim maliyetinin önemli ölçüde yüksek olduğunu düşündüğümüzde, başlangıçta yalnızca üst seviye Google TV cihazlarıyla gelmesi muhtemel.
Samsung, güneş enerjisi ve radyo dalgalarını kullanarak şarj olan uzaktan kumandaya sahip TV’leri uzun süredir piyasada. Güneş enerjili TV kumandaları, hem arada sırada pil değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırıyor hem de pillerin ürettiği atıkları azaltıyor. Bu arada Samsung, geçtiğimiz yıl WiFi routerlardan yayılan radyo dalgalarını kullanarak şarj olabilen uzaktan kumandasını tanıttı ancak hâlâ bu kumandayla gelen TV’leri göremedik.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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