Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Google TV'lerin kumandası kendi kendini şarj edecek

    Samsung'un güneş enerjisiyle çalışan, pilsiz televizyon kumandası yaygınlaşıyor. Gelecek Google TV'lerin uzaktan kumandası kendi kendine şarj etme özelliğine sahip olacak.
    3
    TW Electronics güneş enerjili TV uzaktan kumanda Tam Boyutta Gör
    Android TV ve Google TV cihazları için referans uzaktan kumandalar tasarlamak üzere Google ile birlikte çalışan TW Electronics, CES 2023’te Google TV’ler için yeni televizyon kumandasını tanıttı. Şirketin Exeger ile birlikte geliştirdiği yeni uzaktan kumanda, ortam ışığından faydalanarak kendi kendini şarj edebiliyor. Alt kısımdaki ışık enerjisini elektriğe dönüştüren fotovoltaik (güneş pili) panel sayesinde bu gerçekleşiyor.

    TW’nin güneş enerjili uzaktan kumandasının ne zaman çıkacağına dair bir bilgi yok. Ancak pille çalışan geleneksel Google TV uzaktan kumandalarına kıyasla üretim maliyetinin önemli ölçüde yüksek olduğunu düşündüğümüzde, başlangıçta yalnızca üst seviye Google TV cihazlarıyla gelmesi muhtemel.

    Samsung, güneş enerjisi ve radyo dalgalarını kullanarak şarj olan uzaktan kumandaya sahip TV’leri uzun süredir piyasada. Güneş enerjili TV kumandaları, hem arada sırada pil değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırıyor hem de pillerin ürettiği atıkları azaltıyor. Bu arada Samsung, geçtiğimiz yıl WiFi routerlardan yayılan radyo dalgalarını kullanarak şarj olabilen uzaktan kumandasını tanıttı ancak hâlâ bu kumandayla gelen TV’leri göremedik.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A72
    Samsung Galaxy A72
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız