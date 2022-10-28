Şeffaf güneş hücrelerinde verimlilik rekoru kırıldı: Bir gün evinizin penceresine gelebilirler

İsviçre'deki Swiss Federal Institute of Technology Lausanne’de (EPFL) bulunan bilim insanları yeni bir tür boyaya duyarlı güneş hücresi geliştirdiklerini duyurdu. Yeni güneş hücresinin büyük ölçüde geliştirilmiş verimliliği, yaygın olarak kullanılmaya başlanmasının önünü açabilir. Böylece temiz enerji olarak güneş enerjisi kullanımında alternatif uygulamalar da artmış olacak.
DSC'lerin kullanım alanı oldukça geniş
Ayrıca DSC panellerinin esnek olacak şekilde de üretilebiliyor olması onları, taşınabilir elektronik cihazlara ve IoT sistemlerine uygun hale getiriyor. Mevcut boyaya duyarlı güneş hücreleri,ticari olarak büyük ölçekte satılıyor olsa da şimdiye kadar güneş ışığını enerjiye dönüştürmede geleneksel güneş panellerinden daha az verimliydi.
Verimlilikte rekor kırıldı
Araştırma ekibi, "Bulgularımız, yüksek performanslı DSC'lere kolay erişimin yolunu açıyor ve enerji kaynağı olarak ortam ışığını kullanan düşük güçlü elektronik cihazlar için umut verici beklentiler sunuyor.” açıklamasında bulunuyor. İlerleyen dönemlerde boyaya duyarlı güneş hücrelerinin yaygın olarak evlerin pencerelerinde, gökdelenlerde veya seralarda kullanıldığını görebiliriz. Son olarak projenin finansmanının Avrupa Birliği Horizon 2020 programıyla sağlandığını belirtelim.