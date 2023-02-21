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    Güney Kore, 2028’de 6G’ye geçmeyi planlıyor

    Henüz 5G’ye geçiş sağlıklı bir şekilde sağlanmamış olmasına rağmen Güney Kore, 6G için düğmeye bastı. Ülke, 2028’e kadar ilk 6G ağını hazırlayıp kullanmak istiyor.
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    Güney Kore, 2028’de 6G’ye geçmeyi hedefliyor Tam Boyutta Gör
    Güney Kore bu haftanın başında, 2028'de kendi altıncı nesil (6G) ağını başlatmayı planladığını duyurdu. K-Network 2030 planının bir parçası olarak Güney Kore, "birinci sınıf" 6G teknolojilerini güvence altına almak, "yazılım tabanlı yeni nesil mobil ağı" geliştirmek ve ağ tedarik zincirini güçlendirmek istiyor.

    Güney Kore, beş yıl içinde 6G'ye geçecek

    Buna ek olarak Güney Kore, ülkede bulunan yerel şirketlere 6G teknolojisini geliştirmeleri için teşviklerde bulunacak. Bu teşvikler ekipman, parça ve malzeme üretiminde sunulacak. Ayrıca, herhangi bir cihazla uyumlu olan ve mobil operatörlerin ve işletmelerin esnek hizmetler sunmasını sağlayan bir açık radyo erişim ağı da geliştirilecek.

    Tüm bunları mümkün kılmak için Güney Kore, temel 6G teknolojileri üzerine araştırma ve geliştirme projesi için bir fizibilite çalışması yürütüyor. Devlet tarafından bu projenin değeri 482 milyon dolar olarak ifade edildi. Güney Kore’nin erkenden ve hızla bu 6G teknolojisi üzerine yoğunlaşmasının nedeni ise gelecekteki kablosuz frekanslar üzerinde söz sahibi olmak.

    Proje aynı zamanda ülkenin gelecekteki ağ altyapısı için küresel rekabetteki konumunu korumasına da yardımcı olmayı amaçlıyor. IPlytics tarafından hazırlanan bir raporda, 4G teknolojisinin gelişimi büyük çoğunlukla ABD ve Avrupalı şirketlerin hakimiyetinde gerçekleştiği ancak 5G’de Güney Koreli şirketlerin başı çektiği ifade ediliyor.

    Dahası, Güney Kore geçen yıl alınan 5G patent sayısının yüzde 25,9’unu oluşturdu. Bu payın 6G nezdinde yüzde 30 veya daha yukarısına çıkması hedefleniyor. Güney Kore'nin yanı sıra Hindistan da bu on yılın sonundan önce 6G hizmetlerini başlatmayı hedefliyor.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    ardicli2000 4 saat önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 10 saat önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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