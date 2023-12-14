Güney Kore'li robot, 100 metreyi 19.87 saniyede koşarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Güney Kore'deki Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) Dinamik Robot Kontrol ve Tasarım Laboratuvarı tarafından tasarlanandört ayaklı robot HOUND, 100 metreyi 19.87 saniyede koşarak en hızlı dört ayaklı robot rekorunu kırdı ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Robot rekoru kırarken ortalama 18.13 km/h hızla koşmayı başardı. HOUND'ın tasarımcısı Young-Ha Shin, tek bir kontrolöre sahip robotun pekiştirmeli öğrenme (reinforcement learning) yoluyla simülasyonda eğittiklerini söylüyor. Aynı zamanda robotun simülasyonda daha yüksek hızlara çıktığını ancak gerçek hayatta henüz test etmediklerini de ekliyor.

45 kg ağırlığında olan robot, koşu için tasarlanmış özel hafif ayaklara sahip. Kalça ve diz aktüatörleri paralel olarak yapılandırılarak, kasnak vasıtasıyla diz hareketinin diz eklemine iletmesi sağlanmış. Böylelikle geniş bir hareket aralığı elde edilmiş.

Shin, motorun önemine vurgu yaparak, "Dinamik ayaklı hareket için motora karar verirken anlık ve istikrarlı performans önemli özelliklerdir." sözlerini kaydediyor.

Eğimleri tırmanabiliyor ve engelleri aşabiliyor

HOUND, hızlı olmasının yanı sıra tırmanma yeteneğine de sahip. 22 derecelik eğimi tırmanabilen robot, 3.2 km yürüyebiliyor ve 35 cm yüksekliğindeki engelleri aşabiliyor.

HOUND'un geliştiricileri, robotu geliştirmeye devam ederek daha yüksek hızlara çıkarmayı ve karmaşık manevra yapabilme yetenekleri eklemeyi amaçlıyor.

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Güney Kore'li robot, 100 m'yi 19.87 sn'de koşarak rekor kırdı