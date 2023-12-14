Güney Kore'li robot, 100 metreyi 19.87 saniyede koşarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Robot rekoru kırarken ortalama 18.13 km/h hızla koşmayı başardı. HOUND'ın tasarımcısı Young-Ha Shin, tek bir kontrolöre sahip robotun pekiştirmeli öğrenme (reinforcement learning) yoluyla simülasyonda eğittiklerini söylüyor. Aynı zamanda robotun simülasyonda daha yüksek hızlara çıktığını ancak gerçek hayatta henüz test etmediklerini de ekliyor.
45 kg ağırlığında olan robot, koşu için tasarlanmış özel hafif ayaklara sahip. Kalça ve diz aktüatörleri paralel olarak yapılandırılarak, kasnak vasıtasıyla diz hareketinin diz eklemine iletmesi sağlanmış. Böylelikle geniş bir hareket aralığı elde edilmiş.
Shin, motorun önemine vurgu yaparak, "Dinamik ayaklı hareket için motora karar verirken anlık ve istikrarlı performans önemli özelliklerdir." sözlerini kaydediyor.
Eğimleri tırmanabiliyor ve engelleri aşabiliyor
HOUND, hızlı olmasının yanı sıra tırmanma yeteneğine de sahip. 22 derecelik eğimi tırmanabilen robot, 3.2 km yürüyebiliyor ve 35 cm yüksekliğindeki engelleri aşabiliyor.
HOUND'un geliştiricileri, robotu geliştirmeye devam ederek daha yüksek hızlara çıkarmayı ve karmaşık manevra yapabilme yetenekleri eklemeyi amaçlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.