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    Güney Kore'li robot, 100 metreyi 19.87 saniyede koşarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

    Güney Kore'deki Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST)'nde tasarlanan dört ayaklı robot HOUND, 100 metreyi 19.87 saniyede koşarak en hızlı dört ayaklı robot rekorunu kırdı.
    Güney Kore'li robot, 100 m'yi 19.87 sn'de koşarak rekor kırdı
    Güney Kore'deki Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) Dinamik Robot Kontrol ve Tasarım Laboratuvarı tarafından tasarlanandört ayaklı robot HOUND, 100 metreyi 19.87 saniyede koşarak en hızlı dört ayaklı robot rekorunu kırdı ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

    Robot rekoru kırarken ortalama 18.13 km/h hızla koşmayı başardı. HOUND'ın tasarımcısı Young-Ha Shin, tek bir kontrolöre sahip robotun pekiştirmeli öğrenme (reinforcement learning) yoluyla simülasyonda eğittiklerini söylüyor. Aynı zamanda robotun simülasyonda daha yüksek hızlara çıktığını ancak gerçek hayatta henüz test etmediklerini de ekliyor.

    45 kg ağırlığında olan robot, koşu için tasarlanmış özel hafif ayaklara sahip. Kalça ve diz aktüatörleri paralel olarak yapılandırılarak, kasnak vasıtasıyla diz hareketinin diz eklemine iletmesi sağlanmış. Böylelikle geniş bir hareket aralığı elde edilmiş.

    Shin, motorun önemine vurgu yaparak, "Dinamik ayaklı hareket için motora karar verirken anlık ve istikrarlı performans önemli özelliklerdir." sözlerini kaydediyor.

    Eğimleri tırmanabiliyor ve engelleri aşabiliyor

    HOUND, hızlı olmasının yanı sıra tırmanma yeteneğine de sahip. 22 derecelik eğimi tırmanabilen robot, 3.2 km yürüyebiliyor ve 35 cm yüksekliğindeki engelleri aşabiliyor.

    HOUND'un geliştiricileri, robotu geliştirmeye devam ederek daha yüksek hızlara çıkarmayı ve karmaşık manevra yapabilme yetenekleri eklemeyi amaçlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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