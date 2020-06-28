Gürcistan'dan Otokar'a 175 adetlik otobüs siparişi

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Türkiye’nin önde gelen üreticilerinden Otokar, 2020’nin en büyük ihracat anlaşmalarından birini Gürcistan ile yaptı. Şirket, Gürcistan’a toplam 175 adet otobüs ihraç edecek.

Otokar, 175 adet otobüs ile Gürcistan toplu ulaşımında yeni bir dönem başlatacak. Gürcistan Belediye Kalkınma Fonu ile yapılan 18,7 milyon euro tutarındaki anlaşmaya göre, sipariş edilen 117 adet Sultan LF ve 58 adet Kent LF model araçlar 6 farklı şehirde kullanılacak. Otobüslerin yedek parça temini ve eğitimleri de Otokar tarafından verilecek.

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Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"Küresel ölçekte zor bir dönemden geçiyoruz. Kovid-19, bir sağlık krizinin ötesinde, ekonomik ve sosyal kalkınmayı derinden etkiledi. Bu günleri de geride bırakacağız. Üretime Gürcistan ihalesi ile hız vereceğiz. Gürcistan toplu ulaşımına yeni bir soluk getireceğiz.

Yıl sonunda hizmet vermeye başlayacak olan araçlarımız, tasarımları, teknik özellikleri, geniş iç hacmi ile Gürcistanlılara daha çevreci ve konforlu bir seyahat sunarak ulaşımda yeni bir dönem başlatacak. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dilerim."

Şirketten KAP’a yapılan açıklamada sipariş ile ilgili teslimatların bu yıl başlaması ve partiler halinde 2021 yılı Mart ayına kadar tamamlanmasının planlandığı belirtildi. Gürcistan'a ihraç edilecek otobüslerden Kent LF'nin uzunluğu 12 metre ve 102 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Sultan LF ise 8.3 metre uzunluğuyla 63 yolcu taşıma kapasitesi sunuyor.

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