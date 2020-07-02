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    Güvenlik açığı ortaya çıkan TikTok'a Türkiye'den soruşturma başlatıldı

    Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), TikTok'un geçtiğimiz hafta ortaya çıkan güvenlik açığı hakkında inceleme başlattığını duyurdu. İnceleme sonucunda TikTok'a ceza kesilebilir.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    36
    sosyal medya
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Güvenlik açığı ortaya çıkan TikTok'a Türkiye'den soruşturma başlatıldı
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    iOS 14’ün Beta sürümündeki güvenlik özellikleri sayesinde TikTok’un sık sık kullanıcı panosuna eriştiği ortaya çıktı. TikTok, kullanıcının neyi kopyaladığı her zaman görebiliyor. Örneğin TikTok’a girmeden önce başka bir uygulamada hesap numaranızı kopyaladınız diyelim. Sonrasında TikTok’a giridğinizde TikTok hesap numaranızı görüntüleyebiliyor. Bu güvenlik açığının ortaya çıkmasıyla birlikte TikTok'un kullanıcıların kişisel bilgilerini ve şifreleri bu yöntemle izlediği anlaşıldı. 

    Bu kritik güvenlik açığından dolayı TikTok’a pek çok ülkede soruşturma açılmıştı. Son olarak Türkiye’de de soruşturma başlatıldı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, TikTok hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "iOS 14, TikTok'un sık sık panoya eriştiğini ortaya çıkardı"

    Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), fotoğraf, video paylaşım ve mesajlaşma uygulaması TikTok hakkında son günlerde basın-yayın organlarında yer alan, "kişisel verilerin korunmasına yönelik veri güvenliği açığı" haberleri ve ihbarlar üzerine Kurul, TikTok hakkında resen inceleme başlattı. Veri ihlali tespit edilirse TikTok'a para cezası kesilecek.



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    XX58 (Resat ) 1 hf. en beğenilen
    Hazır sosyal medya tartışması varken şu Tiktok'a bir el atıp kapatsalar

    Bu ülkeye yapılacak en büyük hizmetlerden birini yapmış olurlar.
    4 Yanıt Yanıtla +40
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    monacomen 1 hf. XX58
    Tiktok sen istedin beğenmedin diye yasaklanabiliyorsa Twitter, face, insta ve whats da yasaklanabilir o zaman. Hatta DH'yi de sevmiyorsan burası da yasaklansın hatta sözlük siteleri de yasaklansın. Malum sen sevmiyorsun. Dünyada en çok kullanılan rekor uygulama Tiktok bütün dünya kullanırken mesela Türkiyede sen sevmiyorsun diye yasaklansın. Sorarlarsa canım öyle istiyo dersin. Diktatör potansiyelli seni.
    Yanıtla +8
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    johnmcclanes 1 hf. yeni yorumcu XX58
    kapatma başlarsa nerde biteceği belli olmaz.
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    -Columbia- (burak özer) 1 hf.
    Umarım kapatırlar.
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    ByGalaxyS3 1 hf.
    tiktok u sebepsiz kapatacağız deseler razıyım
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    Yorumlar (29) Yorum Yaz Forumda Gör
    younghamdy (HAMDİ YAŞAR) 4 gün
    Bütün sosyal medya hesaplar t.c numarası ile giriş yapılsın yada doğrulama kod olsun t.c ile sosyal medya numarası olsun kişiye özel kimse sahte hesap v.s açamıyacak 18 yaşından küçükler giremiyecek
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    blood.army (Kurtuluş Bilgin) 5 gün
    Klasik çin herşeyi depoluyor. türk arşiv kaynaklarının hepsi çinde ne veriyorlar nede çeviri yapan var. adamlar herşeyi izliyorlar.
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    classf2re (Emre Mendelyev) 6 gün
    “TikToka ceza kesilebilir “ diyor. Direkt yasaklanması lazım. TikTok ulusal güvenlik problemidir.
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    DH Misafiri 6 gün
    Tiktok neleri aliyor bir bilseniz anlardiniz ne denli bir yerinde karar oldugunu. bunu hic okumadiginiz o sozlesmelerde de yaziyor ek olarak bazi kullanicilar bununla ilgili kanitlarda sundu ki zaten bu yuzden dunya genelinde olay oldu...
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    labtek38 6 gün (düzenlendi)
    Ne cezası. Tüm faliyetlerini durdurması lazım. Göz göre göre veri hırsızlığı. Yasakçı sansürcü biri değilim. Bunu özgürlük olarak görüyorsanız hırsızlığı da çalma özgürlüğü olarak görelim o zaman. Telefonuma hiç indirmediğim bir uygulama. Ama dünyada milyarı geçen kullanıcısı var sanırım. Bir ürün bedavaysa ürün sizsinizdir diye boşuna dememişler.
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    gothamcity (Sinan ) 6 gün
    Bu uygulama nasıl böyle meşhur oldu
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    infom@n (Uğur Doğan) 6 gün
    ADALET varsa, kanunlara göre kul hakkı yemeden karar verilmeli.
    Aksi halde ben istedim diye her hangi bir site engellenmemeli.
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    Mugetsuga 6 gün
    Tiktoktan zerre hazzetmem ancak bazı arkadaşların söylediğ gibi sebepsiz kapatma olursa bu her yere yayılabilir. Mantıklı düşünün, bencil olmayın.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 6 gün
    İşinize gelince nasıl da kapatılsın diyorsunuz.
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    The Killing Road 6 gün
    Çocuk p*rnosu için diye ilk sansürü attılar ne olduğunu gördük 2.5 yıl wikipedia kapalı kaldı. Aynı oyunu tekrardan görüyoruz. Millet tiktoka ses etmez sonra Twitter Facebook hepsi gider.
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    3547 kez okundu.
    29 kişi, toplam 29 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    tiktok, kvkk ve
    5 etiket daha kişisel verileri koruma kurulu güvenlik açığı soruşturma inceleme Internet
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