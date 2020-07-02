Güvenlik açığı ortaya çıkan TikTok'a Türkiye'den soruşturma başlatıldı

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iOS 14’ün Beta sürümündeki güvenlik özellikleri sayesinde TikTok’un sık sık kullanıcı panosuna eriştiği ortaya çıktı. TikTok, kullanıcının neyi kopyaladığı her zaman görebiliyor. Örneğin TikTok’a girmeden önce başka bir uygulamada hesap numaranızı kopyaladınız diyelim. Sonrasında TikTok’a giridğinizde TikTok hesap numaranızı görüntüleyebiliyor. Bu güvenlik açığının ortaya çıkmasıyla birlikte TikTok'un kullanıcıların kişisel bilgilerini ve şifreleri bu yöntemle izlediği anlaşıldı.

Bu kritik güvenlik açığından dolayı TikTok’a pek çok ülkede soruşturma açılmıştı. Son olarak Türkiye’de de soruşturma başlatıldı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, TikTok hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Ayrıca Bkz. "iOS 14, TikTok'un sık sık panoya eriştiğini ortaya çıkardı"

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), fotoğraf, video paylaşım ve mesajlaşma uygulaması TikTok hakkında son günlerde basın-yayın organlarında yer alan, "kişisel verilerin korunmasına yönelik veri güvenliği açığı" haberleri ve ihbarlar üzerine Kurul, TikTok hakkında resen inceleme başlattı. Veri ihlali tespit edilirse TikTok'a para cezası kesilecek.

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