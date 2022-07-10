Witcher'ın yeni kart oyunu GWENT: Rogue Mage; PC, iOS ve Android için çıktı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı yeni kart oyunu GWENT: Rogue Mage, çıkışını yaptı.

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GWENT: Rogue Mage, şu anda PC, iOS ve Android cihazlar için erişime açılmış durumda. Oyunun PC'deki fiyatı 50 TL, Google Play'de 70 TL ve iOS'ta da 170 TL. Mobil cihazlar için mağaza sayfalarına ve oyunun fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

GWENT: Rogue Mage Fragman

GWENT: Rogue Mage temelde bir roguelike türündeki kart oyunu. Oyun, popüler karakter Geralt'tan yüzlerce yıl öncesinde geçiyor. Oyunun kart oyunu severler ve GWENT severler için güzel bir deneyim sunduğunu söyleyebiliriz.

GWENT: Rogue Mage Games $9.99 2 GB

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cdprojekt.origins

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