Witcher'ın yeni kart oyunu GWENT: Rogue Mage; PC, iOS ve Android için çıktı

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı yeni kart oyunu GWENT: Rogue Mage, çıkışını yaptı.
GWENT: Rogue Mage, şu anda PC, iOS ve Android cihazlar için erişime açılmış durumda. Oyunun PC'deki fiyatı 50 TL, Google Play'de 70 TL ve iOS'ta da 170 TL. Mobil cihazlar için mağaza sayfalarına ve oyunun fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
GWENT: Rogue Mage Fragman
GWENT: Rogue Mage temelde bir roguelike türündeki kart oyunu. Oyun, popüler karakter Geralt'tan yüzlerce yıl öncesinde geçiyor. Oyunun kart oyunu severler ve GWENT severler için güzel bir deneyim sunduğunu söyleyebiliriz.
GWENT: Rogue Mage Games $9.99 2 GB
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cdprojekt.originsBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...