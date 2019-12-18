Habana Labs girişimi Intel tarafından satın alındı

Tam Boyutta Gör

Yapay zekâ yonga tasarımları konusunda İsrail’den çıkmış en iyi girişim konumundaki Habana Labs yapılan görüşmelerin ardından Intel tarafından satın alındı. Böylece sektörün en önemli isimleri Intel çatısı altında toplanmış oldu.

Habana Labs kimdir?

Yapay zekaya yönelik yongalar ve teknolojiler tasarlayan Altera ile Movidius firmalarının ardından Habana Labs girişiminin de Intel bünyesine katılması, önümüzdeki 5 yıl içerisinde 25 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilen yapay zekâ yonga pazarı açısından oldukça önemli.

Ayrıca Bkz. "Scuf kontrolcü markası Corsair tarafından satın alındı"

2015 yılında kurulan Habana Labs makine öğrenme modellerinin hem eğitilmesi hem de bu verilerin uygulanması konusunda performans odaklı yongalar tasarlıyor. Son Gaudi AI yongası GPU tasarımlarına göre 4 kat daha iyi sonuçlar verebiliyor. Girişimin kurucusu Avigdor Willenz iki önemli girişime daha sahip.

Intel yeni girişimi için 2 milyar doları gözden çıkarmış durumda. Firmanın İsrail’den satın aldığı ikinci büyük girişim Habana Labs oldu. Intel bu yıl yapay zekâ çalışmalarından 3.5 milyar dolar gelir beklerken gelecek yıl bunun daha da artması hedefleniyor.

https://www.techpowerup.com/262157/intel-acquires-artificial-intelligence-chipmaker-habana-labs