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    Hafif, güçlü ve hızlı: Huawei Qingyun L420x resmen tanıtıldı

    Huawei, dizüstü bilgisayar pazarındaki varlığını Qingyun L420x ile pekiştiriyor. Cihaz, tamamen metal gövdesi, yüksek çözünürlüklü OLED ekranı ve uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor.

    Hafif, güçlü ve hızlı: Huawei Qingyun L420x resmen tanıtıldı

    Huawei, dizüstü bilgisayar serisini Qingyun L420x modeliyle güncelledi. Daha önce 2021’de tanıtılan Qingyun L420’nin devamı niteliğindeki bu yeni model, özellikle ekran kalitesi ve yerli donanım-yazılım kombinasyonuyla dikkat çekiyor.

    Yeni L420x’te 14.2 inç büyüklüğünde, 2880 x 1920 piksel çözünürlük sunan OLED bir ekran yer alıyor. 120Hz yenileme hızı ve Adobe, sRGB, P3 renk kapsamları sayesinde görsel anlamda iddialı. Huawei, göz yorgunluğunu azaltmak için 1920Hz PWM karartma teknolojisini kullanmış ve ekran, TÜV Rheinland sertifikasını da almış.

    Tamamı metalden oluşan gövdesiyle cihaz, hem hafif hem dayanıklı. 1.32 kg ağırlığında ve yalnızca 14.5 mm kalınlığında olan L420x, taşınabilirlik açısından oldukça iddialı.

    Cihazda işletim sistemi olarak Çin merkezli Kylin OS V10 ve Tongxin OS V20 sürümleri bulunuyor. Huawei, işlemci detayını açıklamamış olsa da önceki modeldeki gibi kendi geliştirdiği Kirin yongalarının tercih edildiği düşünülüyor.

    Depolama tarafında 256 GB’tan 1 TB’a kadar UFS temelli seçenekler sunuluyor. RAM tarafında ise 8 ve 16 GB LPDDR5 seçenekleri var. Pil kapasitesi 70Wh ve tam dolu bir şarjla 14 saatlik video izleme süresi vaat ediliyor. 65W hızlı şarj desteği sayesinde, sadece 15 dakikalık bir şarjla yüzde 25 doluluk seviyesine ulaşabiliyor.

    Bağlantı seçenekleri arasında USB-C, iki adet USB-A, HDMI, kulaklık jakı ve Ethernet portu yer alıyor. 1080p çözünürlükteki web kamerası fiziksel bir gizlilik anahtarına sahip. Henüz fiyat ve çıkış tarihi netleşmiş değil. Ancak Huawei’nin bu modeli, özellikle Çin kaynaklı işletim sistemi ve donanımıyla dikkat çekici bir alternatif olarak konumlanıyor.

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