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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftalık Dizi Önerisi 03: The English Game

    Haftalık dizi önerimize üçüncüsü ile devam ediyoruz. Bu hafta futbola ve İngiltere'nin işçi sınıfına odaklanan bir dönem dizisi öneriyoruz. Diziyi Netflix'te bulabilirsiniz.
    41 dk.
    86
    13
    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Haftalık Dizi Önerisi 03: The English Game
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    Belirli bir dönemin belirli bir konusunu anlatan diziler gerçekten fazlasıyla keyifli oluyor. Özellikle İngiliz dönem dizileri ise ayrıca daha keyifli oluyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu tarz dönem dizileri çoğu zaman gerçek bir hikâyeden uyarlanıyor ve bu hikâye de sevdiğiniz bir konu üzerineyse çok daha keyifli oluyor. Haftalık dizi önerilerimizin üçüncüsünde de dönem dizilerini seven ve futbolun tarihine dair merakı olanlar için bulabilecekleri en iyi dizilerden biri.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Dizi Önerisi 02: Good Omens"

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    20 Mart 2020 tarihinde Netflix üzerinden yayınlanan dizinin yaratıcılığını, Sherlock Holmes and Doctor Watson ve Downton Abbey gibi yapımlarda yazarlık yapan Julian Fellowes yapıyor. Bir mini dizi olan The English Game, 6 bölümden oluşuyor ve dizinin oyuncu kadrosunda; Edward Holcroft, Kevin Guthrie, Charlotte Hope, Niamh Walsh, Craig Parkinson, James Harkness ve Ben Batt gibi isimler bulunuyor.

    Haftalık Dizi Önerisi 03: The English Game
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    The English Game, ünlü olan ilk profesyonel futbolcu Fergus Suter ve bazı gazeteler tarafından tanınmış ilk futbol yıldızı olarak kabul edilen Arthur Kinnaird’ın gerçek hikâyesine dayanıyor.Arthur Kinnaird’ın aslında başka bir unvanı daha var ancak bunu söylersem spoiler olabilir. Eğer spoiler sorun değilse Google’a yazarak hemen öğrenebilirsiniz. Dizi, şu anda dünyanın en çok izlenen sporlarından biri olan futbolun; bir hobiden profesyonel bir spora nasıl dönüştüğünü konu alıyor. Dizi, sadece İngiltere’deki futbolun değişimini değil, işçi sınıfının burjuva sınıfı ile arasındaki farklılıklara da değiniyor.

    Aslında dizinin ana konusu futbolun değişimi fakat işçi sınıfı ve burjuva kesimi arasındaki fark, dizinin anlatmak istediği asıl olay. Kısaca futbolu bir araç kullanıyor ana mesaja ulaşmak için. Buradaki dengeyi o kadar güzel tutturulmuş ki bir yandan hem belgesel – dizi tadında bir yapım ile futbolun geçmişini öğreniyorsunuz hem de işçi ve burjuva sınıfına dair gayet güzel bir dram dizisi izliyorsunuz. Oyunculuk anlamında da dizi fazlasıyla başarılı ve dizi her şeyiyle dönemi çok iyi yansıtıyor.

    Haftalık Dizi Önerisi 03: The English Game

    Toparlarsak eğer, şu anda Netflix’te tüm bölümlerini bulabileceğiniz The English Game’i futbol seven herkesin kesinlikle izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Futbol sevenler dışında genel olarak dönem dizisi sevenler, dram dizisi sevenler de mutlaka bir göz atmalı. Kısaca eğer futboldan nefret etmiyorsanız diziye bakmanız fayda var.



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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    4 saat önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    4 saat önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    5 saat önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    6 saat önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    7 saat önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    7 saat önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    8 saat önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    16 saat önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    20 saat önce
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