Haftalık Dizi Önerisi 05: Raised by Wolves

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Ne yazık ki son dönemde bilim kurgu yapımı olarak çok fazla yapım bulmak mümkün değil, çıkanlar da dürüst olmak gerekirse pek kaliteli değil. Nedense bilim kurgu sektörü son zamanlarda diziye kaymış durumda. Bunların arasında da cidden iyi olanlar mevcut. Özellikle teknolojinin gelişmesi ve yapımcıların televizyona kayması ile birlikte o tarafta da sektör büyüdü. Bugün önereceğimiz yapım da bütçe açısından sıkıntısı olmayan, HBO’da yayınlanan bir bilim kurgu dizisi.

Ayrıca Bkz. "Haftalık Dizi Önerisi 04: Solar Opposites"

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Bugün önereceğimiz dizinin, yani Raised by Wolves’un yapımcılığını Blade Runner ve Alien gibi filmlerin yönetmeni olan Ridley Scott yapıyor. Raised by Wolves dizisinin yaratıcılığını Aaron Guzikowski üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Amanda Collin, Abubakar Salim, Travis Fimmel, Winta McGrath, Jordan Loughran, Ethan Hazzard ve Aasiya Shah gibi isimler bulunuyor.

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Raised by Wolves uzak bir gelecekte, çocukları yapay zekaların yetiştirdiği bir evrende geçiyor. Dizinin temeli aslında inanç ve ateistlik üzerine kurulmuş, ancak günümüze biraz daha ters bir açıdan. Konusuna dair çok fazla konuşmaya gerek yok, izleyip deneyimlemeniz daha keyifli olur.

Genel yapısı hakkında konuşmak gerekirse, evren olarak başarılı ve detaylarını merak ettiren bir evren olduğunu söyleyebilirim ancak müthiş bir evreni var diyemem. Bazı klişelikler mevcut. Yine de dediğim gibi son dönemdeki bilim kurgu kıtlığından dolayı izlerken keyif alıyorsunuz. Oyunculuk ve görsellik konusu ise dizinin zirve yaptığı kışı. Dizide yine HBO’nun gri ve karanlık tavırları da bulunuyor.

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Genel olarak toparladığımda ise bu diziyi bilim kurgu seven herkese öneririm. Bilim kurgu sevmeyenler bunu da sevmeyecektir, nötr kalanlar ise diziye bir bölüm kendisi bakarsa daha sağlıklı olur. Birkaç ay önce başlayan dizinin şu anda 10 bölümü bulunuyor ve bölümler ortalama 45-50 dakika uzunluğunda.

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