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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftalık Dizi Önerisi 05: Raised by Wolves

    Haftalık dizi önerimize beşincisi ile devam ediyoruz. Bu hafta Ridley Scott'ın yapımcılığını üstlendiği bir bilim kurgu dizisi öneriyoruz.
    1 hf.
    6,7b
    1
    12
    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Haftalık Dizi Önerisi 05: Raised by Wolves
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    Ne yazık ki son dönemde bilim kurgu yapımı olarak çok fazla yapım bulmak mümkün değil, çıkanlar da dürüst olmak gerekirse pek kaliteli değil. Nedense bilim kurgu sektörü son zamanlarda diziye kaymış durumda. Bunların arasında da cidden iyi olanlar mevcut. Özellikle teknolojinin gelişmesi ve yapımcıların televizyona kayması ile birlikte o tarafta da sektör büyüdü. Bugün önereceğimiz yapım da bütçe açısından sıkıntısı olmayan, HBO’da yayınlanan bir bilim kurgu dizisi.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Dizi Önerisi 04: Solar Opposites"

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    Bugün önereceğimiz dizinin, yani Raised by Wolves’un yapımcılığını Blade Runner ve Alien gibi filmlerin yönetmeni olan Ridley Scott yapıyor. Raised by Wolves dizisinin yaratıcılığını Aaron Guzikowski üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Amanda Collin, Abubakar Salim, Travis Fimmel, Winta McGrath, Jordan Loughran, Ethan Hazzard ve Aasiya Shah gibi isimler bulunuyor.

    Haftalık Dizi Önerisi 05: Raised by Wolves
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    Raised by Wolves uzak bir gelecekte, çocukları yapay zekaların yetiştirdiği bir evrende geçiyor. Dizinin temeli aslında inanç ve ateistlik üzerine kurulmuş, ancak günümüze biraz daha ters bir açıdan. Konusuna dair çok fazla konuşmaya gerek yok, izleyip deneyimlemeniz daha keyifli olur.

    Genel yapısı hakkında konuşmak gerekirse, evren olarak başarılı ve detaylarını merak ettiren bir evren olduğunu söyleyebilirim ancak müthiş bir evreni var diyemem. Bazı klişelikler mevcut. Yine de dediğim gibi son dönemdeki bilim kurgu kıtlığından dolayı izlerken keyif alıyorsunuz. Oyunculuk ve görsellik konusu ise dizinin zirve yaptığı kışı. Dizide yine HBO’nun gri ve karanlık tavırları da bulunuyor.

    Haftalık Dizi Önerisi 05: Raised by Wolves
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    Genel olarak toparladığımda ise bu diziyi bilim kurgu seven herkese öneririm. Bilim kurgu sevmeyenler bunu da sevmeyecektir, nötr kalanlar ise diziye bir bölüm kendisi bakarsa daha sağlıklı olur. Birkaç ay önce başlayan dizinin şu anda 10 bölümü bulunuyor ve bölümler ortalama 45-50 dakika uzunluğunda.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Atmin (Omer Yok) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    kuyruktan başa tüm sezon özeti.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    kuyruktan başa tüm sezon özeti. ...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Moldova_lover (ahmet genç) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Çöp,izlemeyin.
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    Koks34 3 gün ( Mesaj Silindi )
    bence çok iyi bir dizi bayağı beğendim adı üstünde bilimkurgu yani 2.sezon daha iyi olacağını düşünüyorum
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    231407 (Barış Özdemir) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İzlediğim en tuhaf dizi. İzlemeye değer mi bilmiyorum. Dizi kısaca insanların inançlarının onların gelişmesine engel olduğunu anlatıyor. Bence inanç insanın gelişmesine engel değil.
    Yanıtla +1
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    fhrstw 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir dizi düşünün ki konusu aşırı sağlam görsel efektler olağanüstü oyunculuklar uzay, ama senaryo leş yani rezalet ötesi kötü yemin ederim ben daha iyisini yazardım hiç bir bilgim olmamasına rağmen açar okurdum hiç bişey bilmiyorsam taklit ederdim. Hele final bölümünde yaşadığım oha bu muydu hissi resmen şaşkınlık içinde kaldım büyük hayal kırıklığı oldu benim için.
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yarı da bıraktığım nadir çöpler den
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bir türlü izlemeye cesaret edemedim. Ridley Scot ismi üzerinden prim yapmışlar gibi geliyor.
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    Dextır. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bomba gibi efektler var, oyuncu kadrosu çok iyi olmasına rağmen kurgusu zayıf gibi geldi ve bağlanamadım 3. bölümde bıraktım açıldımı dizi?
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    cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çöp izlemeyin sakın
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    Tazmanya cenevarı (yiğit yigito) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir başkadır dizisinin bilimkurgu versiyonu.Çok güzel dizi raised by the wolves öneririm.
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    BoJack Horseman 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İlk bölümden notunu vermiştim, saçmalayacağı barizdi. Sezon finaline kadar dayanamadım açıkçası ve tam da tahmin ettiğim gibi sezon finalinde patlamış dizi.
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    6654 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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