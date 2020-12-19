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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftalık Dizi Önerisi 06: Dirk Gently's Holistic Detective Agency

    Haftalık dizi önerimize altıncısı ile devam ediyoruz. Bu hafta Douglas Adams'ın aynı isimli kitabından uyarlanan Dirk Gently's Holistic Detective Agency dizisini öneriyoruz.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Haftalık Dizi Önerisi 06: Dirk Gently's Holistic Detective Agency

    Bilim kurgu komedi türü ne yazık ki günümüzde sadece animasyonlar ile karşımıza çıkan bir tür. Elbette animasyon olmayan ve kaliteli olan bazı örnekler var ancak eskiden daha fazla olduğu bariz bir şekilde belli. Haftalık dizi önerilerimizin altıncısında da bilim kurgu komedi türünde olan ve belki de bu türün ustası diyebileceğimiz isimden gelen bir dizi önereceğiz: Dirk Gently's Holistic Detective Agency.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Dizi Önerisi 05: Raised by Wolves"

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    Yaratıcılığını Max Landis’in yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda Samuel Barnett, Elijah Wood, Hannah Marks, Jade Eshete, Mpho Koaho, Dustin Milligan, Fiona Dourif ve Osric Chau gibi isimler bulunuyor. Otostopçunun Galaksi Rehberi serisi ile tanınan Douglas Adams’ın yine Dirk Gently's Holistic Detective Agency isimli romanını konu alan dizi temelde bir dedektiflik ve komedi dizisi ancak ilk sezon genelinde bilim kurgu, ikinci sezonda da fantastik türü de barındırıyor. İlk sezonu 2016, ikinci sezonu ise 2017 yılında yayınlandı. Toplamda 18 bölümden oluşuyor.

    Haftalık Dizi Önerisi 06: Dirk Gently's Holistic Detective Agency
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    Sıradan bir hayatı olan Todd Brotzman, bir otelde belboy olarak çalışmaya başlar. Çalıştığı otelde kalan ünlü iş adamının cinayete kurban gitmesiyle işler hafiften karışır. Öldürülen iş adamının odasında bulunan dev köpek balığı ısırığını öğrendikten sonra işler iyice karışır. Bir de yetmiyormuş gibi otelde kendisini görür ama üstünde gerçekten garip bir kıyafet olan halini görür. Kafası karışan Todd ne yapacağını düşünürken, Holistik Dedektif olduğunu söyleyen ve cidden çok farklı çözüm yöntemleri olan Dirk Gently’nin de gelmesi ile Todd ve Dirk cinayeti araştırmaya başlar. Bu yalnızca ilk sezon, ikinci sezonda bu hikâye ile ufak bir bağlantısı olan ama genel olarak bambaşka bir hikâye bulunuyor.

    Eğer kitapları okuduysanız güzel bir uyarlama olduğunu söyleyebilirim. Yalnızca Otostopçunun Galaksi Rehberi’ni okuyanlar da dizinin tarzına fazlasıyla aşikâr olacaktır. Ancak kitapların hiçbirini okumadıysanız ve Douglas Adams’ın tarzını pek bilmiyorsanız, dizi size başlangıçta karmaşık gelebilir. Dizinin istediği kafanızı karıştırmak. Anlamadığınız için gerilmenize gerek yok, dizi size zamanı geldiğinde her şeyi kafanızda hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde açıklıyor. Olayları birbirine bağlama konusunda da fazlasıyla başarılı ki Douglas Adams’ın başarılı olduğu bir nokta bu.

    Haftalık Dizi Önerisi 06: Dirk Gently's Holistic Detective Agency
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    Dizinin tüm bölümleri şu anda Netflix’te bulunuyor. Eğer kaliteli bilim kurgu ve fantastik yapımları seviyorsanız, bu diziye bakmanızı da öneririm. Eğer okumak isterseniz kitapları da şu anda Türkçe şekilde ülkemizde bulunuyor.



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Devamını kitabından ögrenebilirsiniz.
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    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Birkaç bölüm izleyip kenara attığım dizi. Saçma sapan olaylar yanında geveze ve akıllı mı deli mi olduğu belli olmayan boş tipler.
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    Romeo84 2 gün ( Mesaj Silindi )
    tavsiye için teşekkürler, alice in borderland tavsiye ederim buda güzel dizi
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    olağan_şüpheli 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Muhteşem bir diziydi ama yarım kaldı. Boşuna izlemeyin .
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    fukarakoala 2 gün ( Mesaj Silindi )
    güzel zaman geçirilen bir diziydi.
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    fotifoti (foti ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    iyiymiş sağol
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