Haftalık Dizi Önerisi 07: What We Do in The Shadow

Tam Boyutta Gör

Film tavsiyelerini de takip edenler için bir yanlışlık olmadığını öncelikle belirteyim. Dün önerdiğimiz film bugün önerdiğimiz dizi ile aynı isme sahip. Yalnızca oyuncular farklı ve tabii yılların getirdiği teknolojik ilerleme ile görüntü daha iyi.

Ayrıca Bkz. "Haftalık Dizi Önerisi 06: Dirk Gently's Holistic Detective Agency"

İlginizi Çekebilir

Haftalık Film Önerisi 07: What We Do in The Shadow

2019 yılında başlayan dizinin oyuncu kadrosunda Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou Harvey Guillén ve Mark Proksch gibi isimler bulunuyor. Konu olarak ise aynı yine üç vampirin ve bir tanıdıklarının günlük yaşantısına odaklanan bir komedi dizisi.

Tam Boyutta Gör

Bu dizinin filmden çok daha başarılı olduğunu söylemek gerek çünkü karakterler daha ayrıntılı yaratılmış ve hayatlarını daha ayrıntılı izleyebiliyoruz. Karakterleri daha da ayrıntılı izleyince yapım daha kaliteli oluyor çünkü günlük yaşamı veya bir yılı 2 saate sığdırmak çok da mümkün değil. Ancak dizi olunca neredeyse her türlü durumda karakterlerin nasıl yaklaşım sergilediğini görebiliyoruz.

Filmde ek olarak bahsetmek istediğim bir diğer konu ise oyuncular. Oyuncular dediğim gibi farklı. Açık konuşmak gerekirse filmdeki oyunculardan daha iyi bir performans bulunuyor. Matt Berry zaten tanınmış bir oyuncu ancak diğer oyuncular da o kadar iyi oynamış ki odak hiçbir zaman bir karakterde kalmıyor. Aynı şekilde karakterlerin birbirinden farklı tarzda olması da diziyi iyice eğlenceli hale getiriyor.

Toparlamak gerekirse bu diziyi, filmi seven herkesin mutlaka izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Filmi bilmeyenler için de komedi dizisi sevenlerin mutlaka bir göz atması gerektiğini düşünüyorum. Dizinin şu anda toplamda 20 bölümden oluşan 2 sezonu bulunuyor. Üçüncü sezon onayını da aldı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.