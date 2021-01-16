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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftalık Dizi Önerisi 10: Preacher

    Haftalık dizi önerilerimizin onuncusu ile karşınızdayız. Bu hafta çizgi romandan uyarlanan ancak diğer yapımlardan sıyrılan bir dizi önereceğiz.
    1 sa. (Son Güncelleme: 44 dk.)
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Haftalık Dizi Önerisi 10: Preacher
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    Çizgi romanlardan uyarlanan yapımların özellikle son 10 yılda iyice arttığını herkes fark etmiştir. Sadece film olarak değil, dizi olarak da bir hayli yapım görüyoruz. Disney+’ta yayınlanacak olan Marvel dizileri ile birlikte de bu sayı gittikçe artacak. Çizgi roman dizilerinin arasında da ciddi anlamda diğerlerinden sıyrılan yapımlar oluyor, mesela The Boys dizisi gibi veya bugün önereceğimiz Preacher gibi.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Dizi Önerisi 09: Daniel Sloss: Live Shows"

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    Preacher, Constantine’in, Sandman’in ve Lucifer’ın dahil olduğu eski ismi ile Vertigo yeni ismi ile DC Black Label evrenine ait olan aynı isimli çizgi roman serisinden uyarlanan bir dizi. Dizinin yaratıcılığını Sam Catlin, Evan Goldberg ve Seth Rogen üstleniyor. Dizinin oyuncuk kadrosunda ise Dominic Cooper, Joseph Gilgun, Ruth Negga, Ian Colletti, Graham McTavish, Pip Torrens ve Noah Taylor bulunuyor. 2016 yılında başlayıp 2019 yılında sonlanan dizinin 4 sezonu bulunuyor.

    Haftalık Dizi Önerisi 10: Preacher
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    Preacher, Batı Teksas’ta yaşayan ve içinde alışılmadık bir güce sahip olmasına yol açan gizemli bir varlık barındıran Jesse Custer isimli vaizin başından geçen doğaüstü, tuhaf ve kara komedi öğeleri taşıyan olayları konu alıyor.

    Dizinin fazlasıyla vahşet içerdiğini söyleyeyim. Dil olarak da çok sert. Bu yüzden +18 bir dizi olduğunu, hatta kolay etkilenen biriyseniz size uygun olmadığını da söyleyeyim. Dizi çizgi romandan uyarlama olduğu için gayet güzel bir hikâye işlenişine ve hikâyeye sahip. Zaten oyunculuklar da fazlasıyla iyi. Dizinin üç sezon olması da suyu çıkartılmadan olması gerektiği yerde bittiğinin bir göstergesi. Tek sıkıntısı aynı çizgi romanda da olduğu gibi biraz yavaş açılıyor. Yavaş olduğu kısımlar da gayet keyifli.

    Haftalık Dizi Önerisi 10: Preacher
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    Şu anda Amazon Prime Video’da dizinin tüm sezonlarını bulabilirsiniz. The Boys tarzında farklı yaklaşım sergileyen süper kahraman dizilerini seviyorsanız mutlaka bakın derim. Dizinin haricinde çizgi romanlarını okumanızı daha çok öneririm. Şu anda ülkemizde İthaki’nin baskılarıyla Türkçe olarak bulunabiliyor.



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    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    4 saat önce
    Xandive

    damn

    4 saat önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    12 saat önce
    frostburn

    ürkütücü

    12 saat önce
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    Remo1907 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Dizi dört sezondu ama gerçi doğru dördüncü sezonu sakın izlemeyin, ilk üç müthiş ve o yetiyor, dörde hiç gerek yok.
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    Snlsenoglu 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dizi 3 sezon değil 4 sezon.
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