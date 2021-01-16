Haftalık Dizi Önerisi 10: Preacher

Tam Boyutta Gör

Çizgi romanlardan uyarlanan yapımların özellikle son 10 yılda iyice arttığını herkes fark etmiştir. Sadece film olarak değil, dizi olarak da bir hayli yapım görüyoruz. Disney+’ta yayınlanacak olan Marvel dizileri ile birlikte de bu sayı gittikçe artacak. Çizgi roman dizilerinin arasında da ciddi anlamda diğerlerinden sıyrılan yapımlar oluyor, mesela The Boys dizisi gibi veya bugün önereceğimiz Preacher gibi.

Ayrıca Bkz. "Haftalık Dizi Önerisi 09: Daniel Sloss: Live Shows"

İlginizi Çekebilir

Haftalık Dizi Önerisi 07: What We Do in The Shadows

Preacher, Constantine’in, Sandman’in ve Lucifer’ın dahil olduğu eski ismi ile Vertigo yeni ismi ile DC Black Label evrenine ait olan aynı isimli çizgi roman serisinden uyarlanan bir dizi. Dizinin yaratıcılığını Sam Catlin, Evan Goldberg ve Seth Rogen üstleniyor. Dizinin oyuncuk kadrosunda ise Dominic Cooper, Joseph Gilgun, Ruth Negga, Ian Colletti, Graham McTavish, Pip Torrens ve Noah Taylor bulunuyor. 2016 yılında başlayıp 2019 yılında sonlanan dizinin 4 sezonu bulunuyor.

Tam Boyutta Gör

Preacher, Batı Teksas’ta yaşayan ve içinde alışılmadık bir güce sahip olmasına yol açan gizemli bir varlık barındıran Jesse Custer isimli vaizin başından geçen doğaüstü, tuhaf ve kara komedi öğeleri taşıyan olayları konu alıyor.

Dizinin fazlasıyla vahşet içerdiğini söyleyeyim. Dil olarak da çok sert. Bu yüzden +18 bir dizi olduğunu, hatta kolay etkilenen biriyseniz size uygun olmadığını da söyleyeyim. Dizi çizgi romandan uyarlama olduğu için gayet güzel bir hikâye işlenişine ve hikâyeye sahip. Zaten oyunculuklar da fazlasıyla iyi. Dizinin üç sezon olması da suyu çıkartılmadan olması gerektiği yerde bittiğinin bir göstergesi. Tek sıkıntısı aynı çizgi romanda da olduğu gibi biraz yavaş açılıyor. Yavaş olduğu kısımlar da gayet keyifli.

Tam Boyutta Gör

Şu anda Amazon Prime Video’da dizinin tüm sezonlarını bulabilirsiniz. The Boys tarzında farklı yaklaşım sergileyen süper kahraman dizilerini seviyorsanız mutlaka bakın derim. Dizinin haricinde çizgi romanlarını okumanızı daha çok öneririm. Şu anda ülkemizde İthaki’nin baskılarıyla Türkçe olarak bulunabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: