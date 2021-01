Haftalık Dizi Önerisi 11: Fawlty Towers

Tam Boyutta Gör

2000’li yıllarda ve öncesinde İngiliz komedisi denilen tür her ne kadar popülerse günümüzde de o kadar unutulmuş bir tür. Bunun sebebi elbette her türde olduğu gibi komedinin de değişmesi ve popüler yapımların daha farklı komedi tarzları sunması. Ancak her ne olursa olsun İngiliz komedisi dediğimiz türde özellikle Monty Python ekibinin şu anda izlediğimiz sevdiğimiz ya da zamanında izlediğimiz sevdiğimiz birçok yapımda emeği var. Bugün önereceğim yapımda Monty Python ekibinden şahsi olarak en sevdiğim üyenin yaratıcılığını yaptığı bir dizi.

Bu hafta sizlere önereceğimiz dizi Monty Python’ın üyelerinden John Cleese’in ve eşi Connie Booth tarafından yaratılan Fawlty Towers. 1975 yılında yayınlanan ve 1979 yılında sonlanan Fawlty Towers’ın oyuncu kadrosunda ise John Cleese, Prunella Scales, Andrew Sachs ve Connie Booth bulunuyor.

Dizinin yayınlandığı yıla tekrar dikkat çekmek istiyorum. Sizin de fark edebileceğiniz gibi çok eski bir dizi. Bu yüzden herkesin beğenebileceğiniz bir yapım olduğunu ne yazık ki söyleyemem. Dönem göndermesi olan çok fazla şaka var ve bunların çoğu anlaşılmıyor. Ancak her şeye rağmen hâlâ çok güldüren şakalar mevcut. Mizahın gelişimini ve günümüzdeki birçok yapımın nerelerden esinlendiğini anlayabiliyorsunuz. Bu yüzden eğer komedi türünü sadece eğlenmek için izlemiyor ayrıca tarihsel açıdan gelişimini de görmek istiyorsanız gayet güzel bir dizi.

Dizinin konusuna gelecek olursak Basil Fawlty ve Sybil Fawlty çiftinin sahibi olduğu otelin günlük olaylarını anlatıyor. Dil şakası yapılabilecek İspanyol bir çalışan da mevcut. Kısaca İngiliz mizahının saf hali diyebiliriz. John Cleese’in zaten bu konuda ne kadar usta bir isim olduğunu söylemeye gerek yok. Neredeyse 50 yıl olmasına rağmen hâlâ kahkaha attıran birçok şaka mevcut.

Genel olarak toparlarsam bu diziyi dediğim gibi herkese öneremem. Yalnızca İngiliz mizahına aşina olan ya da komedi türünü gerçekten seven izleyicilere öneriyorum

