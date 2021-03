Haftalık Dizi Önerisi 17: High Score

Tam Boyutta Gör

Netflix’in büyümesi ile birlikte her yıl onlarca özel içerik görmeye başladık. Netflix’in özel film ve dizileri her ne kadar eleştirilse de belgesellerin eleştirilerden biraz daha uzak olduğunu söylemek gerek. Hemen hemen her konu ile alakalı iyi kötü belgeseller bulabilirsiniz Netflix’te. Ben de bugün oyunlara tutkusunu olan biri olarak Netflix’in oyun belgeselini önermek istedim.

Bu hafta sizlere önerdiğimiz yapım, oyun dünyasının geçmişini anlatan High Score isimli belgesel. Belgeselin anlatıcılığını Charles Martinet üstleniyor.

Belgesel dizisi High Score, video oyunlarının altın çağı olan, Pac-Man ve Doom gibi efsane oyunların piyasaya sürüldüğü dönemi ele alıyor. Dünyanın dört bir yanındaki öncü bilgisayar programcıları ve vizyoner sanatçılar, ustalıklarını ve irade güçlerini ortaya koyarak Space Invaders, Final Fantasy, Street Fighter II, Mortal Kombat, Sonic the Hedgehog ve John Madden Football gibi oyunların unutulmaz dünyalarını kurdu. Oyuncular ve yaratıcılar, ellerinde herhangi bir kural kitabı veya yol haritası olmadan kazanılacak paranın, ezilecek rakiplerin ve ulaşılacak kalplerin sınırlarını zorladı. Bu, piksellerin ardındaki beyinlerin ve onların, benzersiz yenilikleriyle neredeyse tesadüfen milyarlarca dolarlık bir sektör kurmalarının öyküsü.

Eğer oyun dünyasıyla yeni tanışan biriyseniz bu belgeselin sizin için ekstra keyifli olacağını belirtmek isterim. Geçmişe dair birçok enteresan bilgi öğreneceksiniz. Ayrıca belgesel sadece ekranda insanların konuştuğu ve eski-yeni görüntülerin olduğu bir belgesel değil. Ciddi anlamda prodüksiyon için uğraşılmış. Ne demek istediğimi izlediğiniz de daha iyi anlayacaksınız.

Belgesel şu an için 6 bölümden oluşuyor ve her bölümde farklı bir oyunun geçmişine odaklanıyor. Her bölüm yaklaşık olarak 40 dakika. Belgeseli oyunlara ilgisi olan herkese rahatlıkla öneriyorum. Belgeseli şu anda Netflix üzerinde bulabilirsiniz.

