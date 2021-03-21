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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftalık Dizi Önerisi 17: High Score

    Haftalık dizi önerilerimizin on yedincisi ile karşınızdayız. Bu hafta sizlere oyun dünyasına ilgisi olan insanların izleyebileceği bir belgesel önereceğiz.
    21 Mart 2021, 22:00 (31 dk.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Haftalık Dizi Önerisi 17: High Score
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    Netflix’in büyümesi ile birlikte her yıl onlarca özel içerik görmeye başladık. Netflix’in özel film ve dizileri her ne kadar eleştirilse de belgesellerin eleştirilerden biraz daha uzak olduğunu söylemek gerek. Hemen hemen her konu ile alakalı iyi kötü belgeseller bulabilirsiniz Netflix’te. Ben de bugün oyunlara tutkusunu olan biri olarak Netflix’in oyun belgeselini önermek istedim.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Dizi Önerisi 16: Firefly"

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    Bu hafta sizlere önerdiğimiz yapım, oyun dünyasının geçmişini anlatan High Score isimli belgesel. Belgeselin anlatıcılığını Charles Martinet üstleniyor.

    Haftalık Dizi Önerisi 17: High Score
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    Belgesel dizisi High Score, video oyunlarının altın çağı olan, Pac-Man ve Doom gibi efsane oyunların piyasaya sürüldüğü dönemi ele alıyor. Dünyanın dört bir yanındaki öncü bilgisayar programcıları ve vizyoner sanatçılar, ustalıklarını ve irade güçlerini ortaya koyarak Space Invaders, Final Fantasy, Street Fighter II, Mortal Kombat, Sonic the Hedgehog ve John Madden Football gibi oyunların unutulmaz dünyalarını kurdu. Oyuncular ve yaratıcılar, ellerinde herhangi bir kural kitabı veya yol haritası olmadan kazanılacak paranın, ezilecek rakiplerin ve ulaşılacak kalplerin sınırlarını zorladı. Bu, piksellerin ardındaki beyinlerin ve onların, benzersiz yenilikleriyle neredeyse tesadüfen milyarlarca dolarlık bir sektör kurmalarının öyküsü.

    Eğer oyun dünyasıyla yeni tanışan biriyseniz bu belgeselin sizin için ekstra keyifli olacağını belirtmek isterim. Geçmişe dair birçok enteresan bilgi öğreneceksiniz. Ayrıca belgesel sadece ekranda insanların konuştuğu ve eski-yeni görüntülerin olduğu bir belgesel değil. Ciddi anlamda prodüksiyon için uğraşılmış. Ne demek istediğimi izlediğiniz de daha iyi anlayacaksınız.

    Haftalık Dizi Önerisi 17: High Score
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    Belgesel şu an için 6 bölümden oluşuyor ve her bölümde farklı bir oyunun geçmişine odaklanıyor. Her bölüm yaklaşık olarak 40 dakika. Belgeseli oyunlara ilgisi olan herkese rahatlıkla öneriyorum. Belgeseli şu anda Netflix üzerinde bulabilirsiniz.



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    kartal172 9 saat önce

    [resim]

    Stonegolem 19 saat önce

    Bu şaka değil mi?

    Furkooo85 21 saat önce

    amogus

    C
    clupgizmo16 1 gün önce

    Fiyatı ne kadar?

    TheJudgé 1 gün önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 2 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 3 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 3 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 3 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 3 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Quard (Ahmet G) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Dizi değil ki belgeselmiş.Oyunları seviyorum,geçmişlerini hep merak etmişimdir,benim için iyi bir deneyim olacak,teşekkürler.
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