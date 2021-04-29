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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftalık Epic Games hediyelerinde bu hafta farklı bir hediye var

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu indirmeye sunuldu. Epic Games bu hafta ücretsiz bir oyun vermek yerine ücretsiz bir oyun için 100 dolarlık eklenti veriyor.
    29 Nisan 2021, 18:03 (Güncellendi, 5 sa.)
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    3
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Haftalık Epic Games hediyelerinde bu hafta farklı bir hediye var
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    Her hafta oyun veya oyunlar hediye eden Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı. Epic Games bu hafta bir değişiklik yapıyor.

    Ayrıca Bkz. "5 yeni PC uygulaması daha Epic Games Mağazası'na eklendi"

    Epic Games bu hafta bir oyun hediye etmek yerine ücretsiz bir oyun için ücretli bir eklenti paketi veriyor. Ücretsiz bir oyun olan Idle Champions of the Forgotten Realms'in 100 dolarlık eklenti paketi olan Champions of Renown'ı hediye ediyor. Şu andan itibaren 6 Mayıs 18.00'a kadar eklentiyi ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

    Eklenti paketini alabilmek için oyunu indirmeli ve giriş yapmalısınız. Oyunu indirebileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

    Epic Games'in haftaya ücretsiz olarak vereceği oyun ise Pine. Onu da 6 Mayıs'tan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz. Bu haftaki oyunun videosunu ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz. 

    Tanıtım Yazısı

    R.A. Salvatore'un Forgotten Realms romanlarından Bruenor Battlehammer ya da Baldur's Gate'ten Jaheira gibi ikonik Dungeons & Dragons karakterleriyle başlıyor, maceralar ve etkinlikler sayesinde Drizzt Do'urden, Farideh ve Jim Darkmagic gibi ilave Şampiyonların da kilidini açıyorsun.

    Kilidini açtığın her Şampiyon ile oynanış daha da derinleşiyor. Waterdeep: Dragon Heist, Tomb of Annihilation ve Curse of Strahd gibi resmî Wizards of the Coast D&D kitapları üzerine inşa edilen fantezi dünyasında yüzlerce macerayı tamamlamak için oluşturma stratejisinde ustalaş.

    Önemli Özellikler

    Ünlü Şampiyonların Kilidini Aç

    Force Grey serisinin favori karakterleri de dâhil olmak üzere, Dungeons & Dragons dünyasının ünlü Şampiyonlarını topla. Sınırlı süreli karşılaşmalarda grubuna eklemek için daha fazla Şampiyonun ve donanımın kilidini aç.

    İlginizi Çekebilir Avatar Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak vereceği oyun erişime açıldı

    Oluşturma Stratejisi

    Her bir macerayı tamamlamanın anahtarı, özel yeteneklerini maksimuma çıkarmak için her Şampiyonun pozisyonunda ustalaşmaktır. Her Şampiyonun yetenekleri ve donanımları, en iyi kombinasyonu oluşturmak için dikkatli düşünmeyi gerektirir. Sadece en güçlü oluşumlar Dungeons & Dragons canavarlarını alt edebilir.

    Unutulmuş Krallıkları Keşfet

    Şampiyonlarını Kılıç Sahili'nde yolculuğa çıkar. Oyuncular, her bir macerada mücadele ederken Unutulmuş Krallıklardaki tanıdık yerleri keşfedebilirler.

    Düzenli Etkinlikler

    Oyun, sınırlı süreli etkinliklerle düzenli olarak güncellenmektedir. Etkinlikler tamamlandıkça, oyuncunun koleksiyonuna ekleyebileceği yeni Şampiyonların ve donanımların kilidi açılır.

    Çevrimdışı İlerleme

    Maceran sen oynamıyorken bile devam ediyor. Mükemmel oluşum stratejini yarat ve bilgisayarının başında değilken Şampiyonların canavarlarla savaşarak sana altın kazandırsın.

    Zaman Kapıları (Time Gates)

    Sınırlı süreli etkinliğini kaçırdığın ve kilidini açmak istediğin Şampiyonu seç.

    Bağışçı Sistemi

    Çok daha büyük ödüller için zorlayıcı yeni kısıtlamalar ile en sevdiğin maceraları yeniden ziyaret et ve yeniden oyna.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Forum1th 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Böyle çöpleri almaya uğraşmıyorum bile. Haftalardır Epic'e bakmıyorum. Haber sitelerinin 5 lira verip alınmayacak oyunlara 200+ liralık oyun bedava oldu şeklinde haber yapması da beni sinir ediyor. Güzel bir şey var mı diye bakıyoruz, yok. Para mı alıyorlar acaba diye düşünüyorum artık.
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    unstained 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben alamadım oyunu yükledim açtım ancak gelmedi ayrıca oyun 541 mb civarı indi 1.8 gb değil.
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    mczaga 5 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Haftaya " Pine " isminde bir oyun.

    Oyunu indirdim 700 mbyte kadar

    Giriş yaptığımda " Epic Champions of Renown Pack" 'i direk verdi.Hero lar Kutular vs. şeklinde.
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