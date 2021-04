Haftalık Epic Games hediyelerinde bu hafta farklı bir hediye var

Tam Boyutta Gör

Her hafta oyun veya oyunlar hediye eden Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı. Epic Games bu hafta bir değişiklik yapıyor.

Epic Games bu hafta bir oyun hediye etmek yerine ücretsiz bir oyun için ücretli bir eklenti paketi veriyor. Ücretsiz bir oyun olan Idle Champions of the Forgotten Realms'in 100 dolarlık eklenti paketi olan Champions of Renown'ı hediye ediyor. Şu andan itibaren 6 Mayıs 18.00'a kadar eklentiyi ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

Eklenti paketini alabilmek için oyunu indirmeli ve giriş yapmalısınız. Oyunu indirebileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

Epic Games'in haftaya ücretsiz olarak vereceği oyun ise Pine. Onu da 6 Mayıs'tan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz. Bu haftaki oyunun videosunu ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

R.A. Salvatore'un Forgotten Realms romanlarından Bruenor Battlehammer ya da Baldur's Gate'ten Jaheira gibi ikonik Dungeons & Dragons karakterleriyle başlıyor, maceralar ve etkinlikler sayesinde Drizzt Do'urden, Farideh ve Jim Darkmagic gibi ilave Şampiyonların da kilidini açıyorsun.

Kilidini açtığın her Şampiyon ile oynanış daha da derinleşiyor. Waterdeep: Dragon Heist, Tomb of Annihilation ve Curse of Strahd gibi resmî Wizards of the Coast D&D kitapları üzerine inşa edilen fantezi dünyasında yüzlerce macerayı tamamlamak için oluşturma stratejisinde ustalaş.

Önemli Özellikler

Ünlü Şampiyonların Kilidini Aç

Force Grey serisinin favori karakterleri de dâhil olmak üzere, Dungeons & Dragons dünyasının ünlü Şampiyonlarını topla. Sınırlı süreli karşılaşmalarda grubuna eklemek için daha fazla Şampiyonun ve donanımın kilidini aç.

Oluşturma Stratejisi

Her bir macerayı tamamlamanın anahtarı, özel yeteneklerini maksimuma çıkarmak için her Şampiyonun pozisyonunda ustalaşmaktır. Her Şampiyonun yetenekleri ve donanımları, en iyi kombinasyonu oluşturmak için dikkatli düşünmeyi gerektirir. Sadece en güçlü oluşumlar Dungeons & Dragons canavarlarını alt edebilir.

Unutulmuş Krallıkları Keşfet

Şampiyonlarını Kılıç Sahili'nde yolculuğa çıkar. Oyuncular, her bir macerada mücadele ederken Unutulmuş Krallıklardaki tanıdık yerleri keşfedebilirler.

Düzenli Etkinlikler

Oyun, sınırlı süreli etkinliklerle düzenli olarak güncellenmektedir. Etkinlikler tamamlandıkça, oyuncunun koleksiyonuna ekleyebileceği yeni Şampiyonların ve donanımların kilidi açılır.

Çevrimdışı İlerleme

Maceran sen oynamıyorken bile devam ediyor. Mükemmel oluşum stratejini yarat ve bilgisayarının başında değilken Şampiyonların canavarlarla savaşarak sana altın kazandırsın.

Zaman Kapıları (Time Gates)

Sınırlı süreli etkinliğini kaçırdığın ve kilidini açmak istediğin Şampiyonu seç.

Bağışçı Sistemi

Çok daha büyük ödüller için zorlayıcı yeni kısıtlamalar ile en sevdiğin maceraları yeniden ziyaret et ve yeniden oyna.

