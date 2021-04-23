5 yeni PC uygulaması daha Epic Games Mağazası'na eklendi

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PC oyunculuğu için Steam ile yarışta olan Epic Games, mağazasını genişletmeye devam ediyor. Şimdi de beş farklı PC uygulaması mağazaya eklendi.

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Epic Games, dün akşam saatlerinde kendi mağazasına beş yeni PC uygulamasını daha ekledi ve hatta mağazada "Uygulamalar" bölümü bile açtı. Epic Games geçtiğimiz aralık ayında da mağazaya müzik dinleme uygulaması olan Spotify'ı eklemişti.

Eklenen uygulamaları, fiyatları ve ne işe yaradıklarını aşağıda bulabilirsiniz.

Itch.io - itch.io uygulaması itch, itch.io'daki oyunları ve yazılımları kolayca indirip çalıştırmanı sağlar. - Ücretsiz

Brave - Tüm oyun ihtiyaçların için benzersiz bir gizlilik sunan son derece hızlı bir web deneyimi elde et. Brave, performansını tıkayan ürpertici reklamları ve veri takipçilerini ortadan kaldırır. - Ücretsiz

KenShape - KenShape, çeşitli şekilleri kullanarak 2D piksel sanatı çizimlerinden 3D modeller üretiyor. - 7 TL

Krita - Krita, illüstratörler, konsept sanatçıları, çizgi romancılar, mat boyama sanatçıları, doku sanatçıları ve animasyoncular için tasarlanan, açık kaynaklı bir masaüstü ressamlık uygulamasıdır. - 17 TL

iHeartRadio - İnternet radyo programı olarak kullanılıyor ancak ne yazık ki bu uygulama ülkemizde Epic Games'te kullanılamıyor.

https://www.vg247.com/2021/04/22/epic-games-store-more-pc-apps-itch-io/

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