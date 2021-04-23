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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    5 yeni PC uygulaması daha Epic Games Mağazası'na eklendi

    PC oyunculuğudna önemli bir yere sahip olan ve Steam'le yarış içerisinde olan Epic games'in mağazasına beş yeni uygulama daha eklendi. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    23 Nisan 2021, 10:30 (2 gün)
    3,7b
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    5
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    5 yeni PC uygulaması daha Epic Games Mağazası'na eklendi
    Tam Boyutta Gör

    PC oyunculuğu için Steam ile yarışta olan Epic Games, mağazasını genişletmeye devam ediyor. Şimdi de beş farklı PC uygulaması mağazaya eklendi.

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    Epic Games, dün akşam saatlerinde kendi mağazasına beş yeni PC uygulamasını daha ekledi ve hatta mağazada "Uygulamalar" bölümü bile açtı. Epic Games geçtiğimiz aralık ayında da mağazaya müzik dinleme uygulaması olan Spotify'ı eklemişti. 

    Eklenen uygulamaları, fiyatları ve ne işe yaradıklarını aşağıda bulabilirsiniz. 

    • Itch.io - itch.io uygulaması itch, itch.io'daki oyunları ve yazılımları kolayca indirip çalıştırmanı sağlar. - Ücretsiz
    • Brave - Tüm oyun ihtiyaçların için benzersiz bir gizlilik sunan son derece hızlı bir web deneyimi elde et. Brave, performansını tıkayan ürpertici reklamları ve veri takipçilerini ortadan kaldırır. - Ücretsiz
    • KenShape - KenShape, çeşitli şekilleri kullanarak 2D piksel sanatı çizimlerinden 3D modeller üretiyor. - 7 TL
    • Krita - Krita, illüstratörler, konsept sanatçıları, çizgi romancılar, mat boyama sanatçıları, doku sanatçıları ve animasyoncular için tasarlanan, açık kaynaklı bir masaüstü ressamlık uygulamasıdır. - 17 TL
    • iHeartRadio - İnternet radyo programı olarak kullanılıyor ancak ne yazık ki bu uygulama ülkemizde Epic Games'te kullanılamıyor.


    https://www.vg247.com/2021/04/22/epic-games-store-more-pc-apps-itch-io/
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    Kablosuz kulaklık temizleyici

    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    monacomen 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şu an Epic Games uygulamasını açtım, önce bir güncelleme yaptı sonra açıldı. Şu an ana ekranda hiç bir oyunun resmini açabilmiş değil, bilgisayarın fanı deli gibi çalışıyor ve henüz tek bir işlem bile yapamadım. Sanırım kripto para hazırlamakla meşgul, bilgisayardan tamamen silmekten başka çare yok, Steam candır.
    Şu an Epic Games uygulamasını açtım, önce bir güncelleme yaptı sonra açıldı. Şu an ana ekranda hiç bir oyunun resmini açabilmiş değil, bilgisayarın fanı deli gi...
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    Yanıtla +7
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    K konusancpu 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Brave güzel bir tarayıcı tavsiye ederim
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    aschil (Tuncay Şahin) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Arayüzü, web sitesi kadar hafif yapmak zorunda epic.
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    monacomen 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şu an Epic Games uygulamasını açtım, önce bir güncelleme yaptı sonra açıldı. Şu an ana ekranda hiç bir oyunun resmini açabilmiş değil, bilgisayarın fanı deli gibi çalışıyor ve henüz tek bir işlem bile yapamadım. Sanırım kripto para hazırlamakla meşgul, bilgisayardan tamamen silmekten başka çare yok, Steam candır.
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