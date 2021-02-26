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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftalık Film Önerisi 15: The Trial of the Chicago 7

    Haftalık film önerilerimizin on beşincisi ile karşınızdayız. Bu hafta gerçek bir olayın anlatıldığı yönetmenlik ve oyunculuk anlamında kaliteli olan bir filmi önereceğiz.
    26 Şubat 2021, 21:00 (8 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Haftalık Film Önerisi 15: The Trial of the Chicago 7
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    Yaşanmış olayların filmini veya dizisini izlemek şahsi olarak benim her zaman ilgimi çekmiştir. Ancak bu yapımların arasında kaliteli olanla kalitesiz olanı ayırmak cidden güç. Çünkü hikâye gerçek bir olay olduğu için hikâyenin kendisi mi ilgi çekici, yönetmen mi iyi aktarmış, hikaye mi sıkıcı yoksa yönetmen mi kötü gibi detayları anlamak bazen güç olabiliyor. Bu hafta da şahsi olarak yönetmenin çıkardığı işi beğendiğim, yaşanmış olayı anlatan bir film önereceğim: The Trial of the Chicago 7.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Film Önerisi 14: News of the World"

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    Filmin yönetmenliğini A Few Good Man ve Social Network gibi filmlerin senaristi olan Aaron Sorkin üstleniyor. Oyuncu kadrosu da açıkçası muazzam. Filmin oyuncuları arasında Eddie Redmayne, Alex Sharp, Sacha Baron Cohen, Jeremy Strong, John Carroll Lynch, Yahya Abdul-Mateen II, Mark Rylance, Joseph Gordon-Levitt, Ben Shenkman, Frank Langella, John Doman ve Michael Keaton bulunuyor.

    Haftalık Film Önerisi 15: The Trial of the Chicago 7
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    1968 yılında gerçekleşen gerçek bir olaydan esinlenen The Trial of the Chicago 7, savaşı istemeyen bir grup Amerikalının yaptığı eylemleri, sonrasında olayların istenmeyen bir boyutta büyümesini ve olayların büyümesinin ardından bu 7 kişinin mahkemedeki yargılanma süreci konu alınıyor.

    Filmde övmek istediğim iki şey var. Birincisi oyunculuk. Oyuncuların iyi olduğu zaten apaçık ortada ancak her biri üst düzey bir oyunculuk sergilemiş. İzlerken insan hayrete düşüyor. Özellikle Sacha Baron Cohen, Frank Langella, Jeremy Strong ve Eddie Redmayne ekstra iyi oynamış.

    Övmek istediğim diğer durum ise kurgu. Hikâye aslında her ülkede yaşanan üzücü bir olaydan ibaret. Ancak yönetmen Aarson Sorkin, kurguyu o kadar güzel yapmış ki durağan olması beklenen bir filmin her saniyesinde heyecanlı ve gergin oluyorsunuz. Spoiler olmaması adına çok konuşmamak daha iyi ancak kesinlikle izlediğiniz zaman kurgunun güzelliğini göreceksiniz. Filmin temposu sürekli yüksek.

    Haftalık Film Önerisi 15: The Trial of the Chicago 7
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    The Trial of the Chicago 7’yi film izlemeyi seven herkes için öneriyorum. Her açıdan kaliteli bir film olmuş The Trial of the Chicago 7. 2 saat 10 dakika uzunluğundaki filmi şu anda Netflix’te bulabilirsiniz.



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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

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    Güzel filmdir, izlenir. Geçen hafta haberi yapılmıştı.
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