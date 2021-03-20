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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftalık Film Önerisi 17: The Two Popes

    Haftalık film önerilerimizin on yedincisi ile karşınızdayız. Bu hafta sizlere, gerçek bir olaydan uyarlanan, Oscar’a da adaylığı olan bir film önereceğiz.
    20 Mart 2021, 22:00 (3 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Haftalık Film Önerisi 17: The Two Popes
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    Gerçek insanların hikayesi veya gerçek olayların filme aktarılması çoğu zaman güzel bir sonuca dönüşüyor. Özellikle yakın dönemde bu tarzda birçok eser görüyoruz. Bu hafta önereceğimiz yapım da yakın geçmişteki gerçek bir olayın filme uyarlandığı The Two Popes.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Film Önerisi 16: Serenity"

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    Yönetmenliğini Fernando Meirelles’in yaptığı, senaristliğini ise Anthony McCarten üstlendiği The Two Popes bu hafta sizlere önerdiğimiz yapım. Birçok dalda Oscar’a aday olan ve genel olarak birçok ödül kazanan The Two Popes’un oyuncu kadrosu da bir hayli kaliteli. Oyuncu kadrosunda Anthony Hopkins, Jonathan Pryce, Juan Minujín, Luis Gnecco, Cristina Banegas ve Renato Scarpa.

    Haftalık Film Önerisi 17: The Two Popes
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    Filmin konusu şöyle: Kilisenin gidişatı nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan Kardinal Bergoglio (Jonathan Pryce), 2012 yılında Papa Benedict'ten (Anthony Hopkins) emekliliğe ayrılmak için izin ister. Skandallar ve öz güven eksikliğiyle boğuşan, içgörü sahibi Papa Benedict, en sert muhalifi olan Kardinal Bergoglio'yu Roma'ya çağırır. Papa, ileride yerine geçecek olan kardinale Katolik Kilisesi'nin temellerini sarsacak bir sırrı açıklar. Birbirlerinden çok farklı olan bu iki adam, ortak bir zemin bulmak ve dünya genelindeki bir milyar Katolik için bir gelecek kurmak amacıyla geçmişlerindeki unsurlarla yüzleşir. Bu yüzleşme, Vatikan'ın duvarlarının ardında hem gelenek ve ilerleme hem de suçluluk duygusu ve bağışlama arasında yaşanan bir mücadeleyi tetikler.

    Filmde anlatılan olaylar çok büyük oranda gerçek olaylar. Yani genel çerçeveden baktığımızda gerçek bir olayı izlediğinizi söyleyebilirim. Film bu yüzden çok aksiyon dolu değil, durağan bir yapıya sahip. Ancak oyunculukların kalitesi sebebiyle filmi izlerken kendinizi alamıyorsunuz ve ekrana kitleniyorsunuz. Olaylar da gerçekten yaşandığı için sonucunun ne olacağı da merak ediliyor. Ülkemizde çok konuşulmayan bir olay olsa da Vatikan ve genel olarak Avrupa’da zamanında çok konuşulan bir olaydı.

    Haftalık Film Önerisi 17: The Two Popes
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    Filmin yapısı gereği herkese rahatlıkla tavsiye ediyorum. Oyunculuklar gerçekten muazzam ve bu yüzden herkes mutlaka en azından bir şans vermeli. Filmi şu anda Netflix üzerinde bulabilirsiniz.



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    Furkooo85 43 dakika önce

    amogus

    C
    clupgizmo16 3 saat önce

    Fiyatı ne kadar?

    TheJudgé 5 saat önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 1 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 2 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 2 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 2 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 2 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Başlığı görünce aklıma kinom Jude Law'ın oynadığı dizi "The New Pope" geldi odur diye düşünerek girmiştim Tik Tok danşçısının başrolde olduğu filmi görünce şaşırdım.
    1 Yanıt Yanıtla
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    madonos 38 dk. ( Mesaj Silindi ) Return to Monke
    Bu film gerçekten çok iyi. Tik tok ne alaka anlamadım. Başrol oyuncılarıda baya usta iyi oyuncular.
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