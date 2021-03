Haftalık Film Önerisi 17: The Two Popes

Tam Boyutta Gör

Gerçek insanların hikayesi veya gerçek olayların filme aktarılması çoğu zaman güzel bir sonuca dönüşüyor. Özellikle yakın dönemde bu tarzda birçok eser görüyoruz. Bu hafta önereceğimiz yapım da yakın geçmişteki gerçek bir olayın filme uyarlandığı The Two Popes.

Yönetmenliğini Fernando Meirelles’in yaptığı, senaristliğini ise Anthony McCarten üstlendiği The Two Popes bu hafta sizlere önerdiğimiz yapım. Birçok dalda Oscar’a aday olan ve genel olarak birçok ödül kazanan The Two Popes’un oyuncu kadrosu da bir hayli kaliteli. Oyuncu kadrosunda Anthony Hopkins, Jonathan Pryce, Juan Minujín, Luis Gnecco, Cristina Banegas ve Renato Scarpa.

Filmin konusu şöyle: Kilisenin gidişatı nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan Kardinal Bergoglio (Jonathan Pryce), 2012 yılında Papa Benedict'ten (Anthony Hopkins) emekliliğe ayrılmak için izin ister. Skandallar ve öz güven eksikliğiyle boğuşan, içgörü sahibi Papa Benedict, en sert muhalifi olan Kardinal Bergoglio'yu Roma'ya çağırır. Papa, ileride yerine geçecek olan kardinale Katolik Kilisesi'nin temellerini sarsacak bir sırrı açıklar. Birbirlerinden çok farklı olan bu iki adam, ortak bir zemin bulmak ve dünya genelindeki bir milyar Katolik için bir gelecek kurmak amacıyla geçmişlerindeki unsurlarla yüzleşir. Bu yüzleşme, Vatikan'ın duvarlarının ardında hem gelenek ve ilerleme hem de suçluluk duygusu ve bağışlama arasında yaşanan bir mücadeleyi tetikler.

Filmde anlatılan olaylar çok büyük oranda gerçek olaylar. Yani genel çerçeveden baktığımızda gerçek bir olayı izlediğinizi söyleyebilirim. Film bu yüzden çok aksiyon dolu değil, durağan bir yapıya sahip. Ancak oyunculukların kalitesi sebebiyle filmi izlerken kendinizi alamıyorsunuz ve ekrana kitleniyorsunuz. Olaylar da gerçekten yaşandığı için sonucunun ne olacağı da merak ediliyor. Ülkemizde çok konuşulmayan bir olay olsa da Vatikan ve genel olarak Avrupa’da zamanında çok konuşulan bir olaydı.

Filmin yapısı gereği herkese rahatlıkla tavsiye ediyorum. Oyunculuklar gerçekten muazzam ve bu yüzden herkes mutlaka en azından bir şans vermeli. Filmi şu anda Netflix üzerinde bulabilirsiniz.

