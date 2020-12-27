Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftalık Oyun Önerisi 07: Visage

    Haftalık oyun önerilerimizin yedincisi ile devam ediyoruz. Bu hafta sizlere Kojima'nın gerçekleştiremediği Silent Hills projesinden esinlenen bir oyun önereceğiz.
    2 sa.
    226
    11
    1
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Haftalık Oyun Önerisi 07: Visage
    Tam Boyutta Gör

    Korku oyunları önceden Resident Evil gibi hayatta kalma odaklıyken, sonrasında birçok kez evrilerek farklılaştı. Genelde dönemin popüler korku oyunu ne tarz bir yaklaşım sergilemişse onun benzeri birçok oyun görürüz. Son dönemde de büyük popülerliğe ulaşan korku oyunlarından biri Silent Hill’ın demosu olan P.T. oldu. Ne yazık ki oyunun tam sürümünü göremedik ancak birçok benzer oyun gördük. Genelde kalitesiz olsalar da aralarında gerçekten son derece başarılı olanlar da vardı. Bugün önereceğimiz oyun da tam olarak böyle bir oyun.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Oyun Önerisi 06: Guacamelee! 2"

    İlginizi Çekebilir Avatar Haftalık Oyun Önerisi 06: Guacamelee! 2

    SadSquare Studio tarafından geliştirilen ve yayınlanan Visage, 2 Ekim 2018 tarihinde erken erişime çıktı. Geçtiğimiz haftalarda da oyunun tam sürümü de yayınlandı. Psikolojik korku türünde olan Visage, 2014 yılında Hideo Kojima’nın Silent Hills’i tanıtmak amacıyla çıkarttığı oynanabilir teaser olan P.T.’den esinlenen bir oyun. Kickstarter kampanyası ile hayat bulan oyundan kesinlikle P.T. tadı aldığınızı da söyleyebilirim.

    Haftalık Oyun Önerisi 07: Visage
    Tam Boyutta Gör

    Visage, bir evin içerisinde başlıyor ve aynı P.T.’de olduğu gibi bir olayı çözmeye çalışıyorsunuz. Ancak o “bir” olayı çözdükten sonra hikâye biraz daha genişliyor aynı evin içinde çok daha farklı yerlere gidiyorsunuz. Oyun klasik bir şekilde karanlıktan ve tehditten kaçma üzerine kurulu. Ancak karanlıktan kaçmayı ve paranormal olayları güzel bir mantığa oturtmuşlar. Normalde korku oyunlarında bir olay yaşanır, akıl sağlığınız kötüye gider ve en kötü hale geldiğinde de “Game Over” olursunuz. Bu oyunda durum biraz daha farklı. Hikâye gereği oyunda başınıza gelen korkunç olaylarda akıl sağlığınız kötüye gidiyor, evet. Ama asıl farklı olan durum, evin içinde gezerken başınıza geliyor. Karakteriniz karanlıkta kalırsa akıl sağlığı kötüye gidiyor, akıl sağlığı kötüye gitmeye başladığı zaman oyunun içinde korkunç şeyler olmaya başlıyor. Örneğin karanlıkta çok kaldınız ve akıl sağlığınız kötü durumda; o zaman televizyon ve radyo durduk yere açılıyor, kapılar açılıp kapanıyor ve ışıklar kapanıyor. Bu süreçte akıl sağlığınızı bir ilaç içerek yerine getirebilirsiniz ya da hemen bir ışığın altına gidebilirsiniz. Eğer akıl sağlınızı düzeltmezseniz de en sonunda o bahsettiğim jumpscare oluyor ve oyun sizi cezalandırıyor.

    Hikâye olarak da P.T.’ye kıyasla daha düşük bir hikâye var. Ancak Kojima’nın bu konuda zaten ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Bu yüzden kıyaslamak biraz yanlış olur. Hikayedeki karakterlerin gizemini çözmeniz üzerine kurulan bir hikâye var ve bölüm bölüm ilerliyor. Bir bölümü başlatabilmek için önce spesifik bir şey yapmanız gerekiyor. Bu sırada oyunun diğer bölümlerinde yapmanız gereken bulmacalar evden siliniyor ve sadece başladığınız bölüme dair şeyler bulabiliyorsunuz evde. Bu da aslında oyunun içindeki karmaşayı bir nebze azaltıyor.

    Haftalık Oyun Önerisi 07: Visage
    Tam Boyutta Gör

    Oyun şu anda PC, PlayStation 4 ve Xbox One’da bulunuyor. Visage’ı P.T.’yi oynayıp ve seven herkese, ayrıca korku oyunu seven herkese öneriyorum. Yenilikçi bir şey yapılmamış ancak kesinlikle türü iyi temsil ediyor. Ayrıca şu anda oyunun Steam üzerinde %25’lik bir indirimi bulunduğunu da hatırlatalım.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Egzersiz yaptıran ofis koltuğu: Fitwork

    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Looney Tunes evreninde geçen Coyote vs Acme filmi geliyor
    3 sa.
    Türk yapımı hayatta kalma oyunu Erzurum'un fragmanı yayınlandı; çıkış tarihi açıklandı
    6 sa.
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    Nivea Visage mı?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 dk. Wonder Woman 3 resmen duyuruldu 16 dk. Egzersiz yaptıran ofis koltuğu: Fitwork 43 dk. Kötü haber: Çin aşısı gecikiyor 1 sa. Biostar Z490 anakartlar için 11. nesil Core işlemci desteğini doğruladı 1 sa. Araştırmalara göre Covid-19 pandemisi sürecinde silah satın alan kişilerde özkıyım riski daha yüksek 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Haftalık Oyun Önerisi 07: Visage Sonraki Intel, Rocket Lake işlemcilerinin hacimli üretimine yakında başlıyor 3 sa. Looney Tunes evreninde geçen Coyote vs Acme filmi geliyor 4 sa. DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #1 4 sa. Pandemi sürecinde görev alan sağlık çalışanlarına uygulanan yazma oturumları anksiyeteyi azaltabilir 4 sa. Google, Chrome geliştiricilerine Windows 7’yi bırakmalarını önerdi 5 sa. 31 TL değerindeki Night in the Woods, Epic Store'da ücretsiz oldu 5 sa. Volvo ikinci elektrikli otomobilini çıkarmaya hazırlanıyor 6 sa. iPhone SE 3 geliyor: Daha büyük ekran, çift kamera ve 5G desteği 6 sa. Türk yapımı hayatta kalma oyunu Erzurum'un fragmanı yayınlandı; çıkış tarihi açıklandı 7 sa. BOE, Apple'ın kalite testinden geçti: iPhone'lara ekran üretecek 7 sa. Rusya Facebook, Twitter ve Youtube'u yasaklama yolunda 8 sa. Koronavirüs, Zoom şirketinin CEO'sunu dünyanın en zengin insanlarından biri yaptı 9 sa. Samsung, kutusundan şarj aleti çıkmayan iPhone'la dalga geçtiği gönderiyi sildi 9 sa. Exxen'de yayınlanacağı kesinleşen dizi, film ve programlar 10 sa. Zack Snyder: "DC sinema evrenini hiçbir zaman Marvel gibi yapmak istemedik" 10 sa. Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21+'nın tüm teknik detayları sızdırıldı! 11 sa. Sonunda oldu: MediaTek mobil yonga pazarının lideri 11 sa. TOGG, yerli otomobilde 1 yıl boyunca yapılan çalışmaları paylaştı 12 sa. Bloodborne ve Demon’s Souls'un yapımcısı Sony'den ayrıldı 12 sa. Oxford araştırmacıları, havadaki karbonu jet yakıtına çeviren bir yöntem geliştirdiler Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız