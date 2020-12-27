Haftalık Oyun Önerisi 07: Visage

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Korku oyunları önceden Resident Evil gibi hayatta kalma odaklıyken, sonrasında birçok kez evrilerek farklılaştı. Genelde dönemin popüler korku oyunu ne tarz bir yaklaşım sergilemişse onun benzeri birçok oyun görürüz. Son dönemde de büyük popülerliğe ulaşan korku oyunlarından biri Silent Hill’ın demosu olan P.T. oldu. Ne yazık ki oyunun tam sürümünü göremedik ancak birçok benzer oyun gördük. Genelde kalitesiz olsalar da aralarında gerçekten son derece başarılı olanlar da vardı. Bugün önereceğimiz oyun da tam olarak böyle bir oyun.

Ayrıca Bkz. "Haftalık Oyun Önerisi 06: Guacamelee! 2"

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Haftalık Oyun Önerisi 06: Guacamelee! 2

SadSquare Studio tarafından geliştirilen ve yayınlanan Visage, 2 Ekim 2018 tarihinde erken erişime çıktı. Geçtiğimiz haftalarda da oyunun tam sürümü de yayınlandı. Psikolojik korku türünde olan Visage, 2014 yılında Hideo Kojima’nın Silent Hills’i tanıtmak amacıyla çıkarttığı oynanabilir teaser olan P.T.’den esinlenen bir oyun. Kickstarter kampanyası ile hayat bulan oyundan kesinlikle P.T. tadı aldığınızı da söyleyebilirim.

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Visage, bir evin içerisinde başlıyor ve aynı P.T.’de olduğu gibi bir olayı çözmeye çalışıyorsunuz. Ancak o “bir” olayı çözdükten sonra hikâye biraz daha genişliyor aynı evin içinde çok daha farklı yerlere gidiyorsunuz. Oyun klasik bir şekilde karanlıktan ve tehditten kaçma üzerine kurulu. Ancak karanlıktan kaçmayı ve paranormal olayları güzel bir mantığa oturtmuşlar. Normalde korku oyunlarında bir olay yaşanır, akıl sağlığınız kötüye gider ve en kötü hale geldiğinde de “Game Over” olursunuz. Bu oyunda durum biraz daha farklı. Hikâye gereği oyunda başınıza gelen korkunç olaylarda akıl sağlığınız kötüye gidiyor, evet. Ama asıl farklı olan durum, evin içinde gezerken başınıza geliyor. Karakteriniz karanlıkta kalırsa akıl sağlığı kötüye gidiyor, akıl sağlığı kötüye gitmeye başladığı zaman oyunun içinde korkunç şeyler olmaya başlıyor. Örneğin karanlıkta çok kaldınız ve akıl sağlığınız kötü durumda; o zaman televizyon ve radyo durduk yere açılıyor, kapılar açılıp kapanıyor ve ışıklar kapanıyor. Bu süreçte akıl sağlığınızı bir ilaç içerek yerine getirebilirsiniz ya da hemen bir ışığın altına gidebilirsiniz. Eğer akıl sağlınızı düzeltmezseniz de en sonunda o bahsettiğim jumpscare oluyor ve oyun sizi cezalandırıyor.

Hikâye olarak da P.T.’ye kıyasla daha düşük bir hikâye var. Ancak Kojima’nın bu konuda zaten ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Bu yüzden kıyaslamak biraz yanlış olur. Hikayedeki karakterlerin gizemini çözmeniz üzerine kurulan bir hikâye var ve bölüm bölüm ilerliyor. Bir bölümü başlatabilmek için önce spesifik bir şey yapmanız gerekiyor. Bu sırada oyunun diğer bölümlerinde yapmanız gereken bulmacalar evden siliniyor ve sadece başladığınız bölüme dair şeyler bulabiliyorsunuz evde. Bu da aslında oyunun içindeki karmaşayı bir nebze azaltıyor.

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Oyun şu anda PC, PlayStation 4 ve Xbox One’da bulunuyor. Visage’ı P.T.’yi oynayıp ve seven herkese, ayrıca korku oyunu seven herkese öneriyorum. Yenilikçi bir şey yapılmamış ancak kesinlikle türü iyi temsil ediyor. Ayrıca şu anda oyunun Steam üzerinde %25’lik bir indirimi bulunduğunu da hatırlatalım.

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