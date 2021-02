Haftalık Oyun Önerisi 15: Solasta: Crown of the Magister

Tam Boyutta Gör

Dungeons and Dragons’ın masa üstü oyunları, daha doğrusu FRP oyunları ne yazık ki ülkemizde çok niş bir kitleye sahip. Ancak bu niş kitle, FRP oyunların dijitalleşmesi ile birlikte yavaş yavaş büyüyor. Dijitalleşme derken elbette video oyunlardan bahsediyorum. Özellikle son yıllarda Divinitiy, Pillars of Eternity ve Baldur’s Gate gibi yapımlarla daha büyük kitlelere ulaşıyor. Bugün önereceğim oyun da yine bu tarzda olan hatta DnD’ye çok daha yakın bir oyun deneyimi sunan bir oyun.

Bu hafta sizlere önereceğim oyun Solasta: Crown of the Magister. Solasta: Crown of the Magister’ın yayıncılığını ve geliştiriciliğini Tactical Adventures üstleniyor. Bu oyun, stüdyonun ilk oyunu niteliğinde ve bu yüzden de ekstra önemli.

Solasta: Crown of the Magister, şu anda erken erişimde olan bir oyun ve yalnızca ilk bölümü bulunuyor. Ancak yine de fiyatına göre yeterli bir oyun deneyimi sunduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ayrıca oyun tam sürüme çıktığında fiyatın artma ihtimali de var bunu da belirtmek gerek. Oyun klasik bir sıra tabanlı rol yapma oyunu.

Oyunun Divinitiy, Pillars of Eternity ve Baldur’s Gate’ten farklı tarafı DnD oynuyormuş hissini daha fazla yaşıyorsunuz. Klasik bir şekilde oyunda birkaç ırk ve birkaç farklı sınıf bulunuyor. Bunlar tam sürüme geçince daha da artacak. Karakter yaratma ekranında şöyle bir artı var: Karakterinizi yaratırken gelecekte nasıl bir karaktere dönüşeceğini görebiliyor ve ona göre karakter yaratabiliyorsunuz. Yani bu durum DnD ile uzak olanlar için gayet güzel düşünülmüş. Oyunun teknik anlamda eksik olduğu noktalar mevcut ancak dediğim gibi erken erişim aşamasında. Bu yüzden oynanışın kalitesi ile birlikte düşünülünce eksikler şu an için göze pek batmıyor.

Solasta: Crown of the Magister‘ı türü sevenlerin mutlaka denmesini gerektiğini, türe girmeyi düşünenlerin de bu oyun ile başlayabileceğini düşünüyorum. Sonrasında daha yüksek bütçeli ve zor oyunlara geçebilirsiniz. Oyun şu anda sadece PC için Steam üzerinde bulunuyor, tam sürüme ne zaman geçecek bilinmiyor. Ancak oyun bağış topladıkça içerik arttırılacak. Steam üzerinde de şu anda 57,00 TL.

