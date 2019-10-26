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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftaya A101 marketlerde çok uygun fiyata Vestel Venus V6 var

    31 Ekim A101 aktüel ürünler arasında çok uygun fiyata Vestel Venus V6 akıllı telefon modeli yer alırken 1 Kasım BİM aktüel ürünler arasında Redmi Go akıllı telefonu var.
    15 sa.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Haftaya A101 marketlerde çok uygun fiyata Vestel Venus V6 var
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    Bu sıralar akıllı telefon almayı düşünenler için haftaya A101 ve BİM marketlerde uygun fiyatlı modeller raflara çıkacak. Vestel Venus V6 ve Redmi Go bunlar arasında.

    31 Ekim A101 aktüel ürünler

    31 Ekim A101 aktüel ürünler arasında geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Vestel Venus V6 akıllı telefon modeli yer alıyor. Vestel Venus V6 modelinde 5.7 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüğünde ekran, 8 çekirdekli Snapdragon 450 ekran, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP+5MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, 3366mAh kapasiteli batarya, QuickCharge 3.0 hızlı şarj şeklinde özellikler yer alıyor. 899TL fiyat etiketi piyasaya göre çok uygun tutulmuş.

    1 Kasım BİM aktüel ürünler

    1 Kasım BİM aktüel ürünler arasında Redmi Go akıllı telefonu var. 5 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan telefon Snapdragon 425 yonga setinden güç alıyor. 1GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi yanında 8MP çözünürlüğünde arka ve 5MP çözünürlüğünde ön kamera mevcut. 3000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan model 599TL ve fiyatının çok düşük seviyelere geldiğini belirtelim.

    Ayrıca Bkz. "Razer’ın ilk oyuncu monitörü satışa çıkıyor"

    Diğer taraftan Huawei Y5 2018 modelini görüyoruz. 5.45 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan akıllı telefona 4 çekirdekli MediaTek işlemcisi güç veriyor. 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi olan modelde 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera ve 3020mAh kapasiteli bir batarya mevcut. Fiyatı ise 899TL ve piyasa ile hemen hemen aynı.



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    avianca 15 sa. en beğenilen
    Vestelin her ürünü pişmanlıktır
    Yanıtla +9
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    Musty3535123 15 sa.
    vestel telefon alınırmı kardeşim, kafayımı yediniz siz ? 900 liraya xiaomi yada meizu lar var, onlardan alın, sonra teşekkür edersiniz.
    Yanıtla +4
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    1 Avatar
    carreragt339 2 sa.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    güzel yazım hatası
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    FatihAsl 4 sa.
    1150 TL ye 4GB RAM, 64 GB depolama Vestel Z20 aldım. Üstelik dandik plastik kasalardan değil metal çerçeve. gayet memnunum.
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    Whippoorwill 13 sa.
    5 lira veririm kargo marketten.
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    AwesomeTALHAwx 13 sa. yeni yorumcu
    ekrem reis gene bir hata yapmışsın, SAdece A101'de satılacak telefon için görsele bim logosu eklemişsin...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    13th Patronus 12 sa. AwesomeTALHAwx
    Yanlışlık yapmamış. Huawei Y5 ile Redmi Go modeli 1 Kasım'da BİM'de satılacak demiş. Aynı başlığı kullandığından dolayı yanlışlık varmış gibi gözüküyor ama metnin tamamına baktığımız zaman yanlışlık olmadığını görüyoruz.
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    avianca 15 sa. en beğenilen
    Vestelin her ürünü pişmanlıktır
    Yanıtla +9
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    Musty3535123 15 sa.
    vestel telefon alınırmı kardeşim, kafayımı yediniz siz ? 900 liraya xiaomi yada meizu lar var, onlardan alın, sonra teşekkür edersiniz.
    Yanıtla +4
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    insaatmüh. 15 sa.
    Resmi go alınır mı ?
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    lunique 15 sa.
    Vestel alınır gibi. Tam da annemin telefonun bozulduğu zamana denk geldi.
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