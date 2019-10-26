Haftaya A101 marketlerde çok uygun fiyata Vestel Venus V6 var

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Bu sıralar akıllı telefon almayı düşünenler için haftaya A101 ve BİM marketlerde uygun fiyatlı modeller raflara çıkacak. Vestel Venus V6 ve Redmi Go bunlar arasında.

31 Ekim A101 aktüel ürünler

31 Ekim A101 aktüel ürünler arasında geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Vestel Venus V6 akıllı telefon modeli yer alıyor. Vestel Venus V6 modelinde 5.7 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüğünde ekran, 8 çekirdekli Snapdragon 450 ekran, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP+5MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, 3366mAh kapasiteli batarya, QuickCharge 3.0 hızlı şarj şeklinde özellikler yer alıyor. 899TL fiyat etiketi piyasaya göre çok uygun tutulmuş.

1 Kasım BİM aktüel ürünler

1 Kasım BİM aktüel ürünler arasında Redmi Go akıllı telefonu var. 5 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan telefon Snapdragon 425 yonga setinden güç alıyor. 1GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi yanında 8MP çözünürlüğünde arka ve 5MP çözünürlüğünde ön kamera mevcut. 3000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan model 599TL ve fiyatının çok düşük seviyelere geldiğini belirtelim.

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Diğer taraftan Huawei Y5 2018 modelini görüyoruz. 5.45 inçlik 1440x720 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan akıllı telefona 4 çekirdekli MediaTek işlemcisi güç veriyor. 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi olan modelde 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera ve 3020mAh kapasiteli bir batarya mevcut. Fiyatı ise 899TL ve piyasa ile hemen hemen aynı.