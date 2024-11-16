GeForce Now'a 9 yeni oyun ekleniyor: İşte liste

GeForce Now'a eklenen yeni oyunlar
Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Farming Simulator 25, Sea Power: Naval Combat in the Missile Age, Industry Giant 4.0, Ara: History Untold, Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty®: Vanguard, Magicraft, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ve Spyro Reignited Trilogy başta olmak üzere 9 oyun ekleniyor. Üstelik bunların 3'ü Xbox Game Pass kütüphanesine ait.
Halihazırda 2.000'den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna ülkemizde ücretsiz (1 saat tekrarlanabilir oturumla sınırlı) veya aylık 340TL ücretle ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlerin fiyatı ise sırasıyla 800 TL , 599TL (indirimli 6 ay) ve 999TL (indirimli 12 ay). Ayrıca platformun Deneme Paketi ve Aylık Gündüz Paketi gibi süreli Premium paketleri de mevcut.
- Farming Simulator 25 (Steam, 12 Kasım)
- Sea Power: Naval Combat in the Missile Age (Steam, 12 Kasım)
- Industry Giant 4.0 (Steam, 15 Kasım)
- Ara: History Untold (Steam, Xbox, PC Game Pass)
- Call of Duty®: Black Ops Cold War (Steam, Battle.net)
- Call of Duty®: Vanguard (Steam, Battle.net)
- Magicraft (Steam)
- Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (Steam and Xbox, PC Game Pass)
- Spyro Reignited Trilogy (Steam, Xbox, PC Game Pass)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir