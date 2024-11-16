GeForce Now'a 9 yeni oyun ekleniyor: İşte liste

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Tam Boyutta Gör Günümüzün en popüler bulut oyun platformlarından GeForce Now (GAME+), sürekli olarak büyümeye ve yeni oyunlar ile güncellemeye devam ediyor. Son olarak Nvidia, bu hafta GeForce Now'a eklenecek oyunları duyurdu. Farming Simulator 25, Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty®: Vanguard ve daha fazlası bulut üzerinden oynanabilir olacak.

GeForce Now'a eklenen yeni oyunlar

Nvidia'nın paylaşımına göre bu hafta GeForce Now kütüphanesine Farming Simulator 25, Sea Power: Naval Combat in the Missile Age, Industry Giant 4.0, Ara: History Untold, Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty®: Vanguard, Magicraft, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ve Spyro Reignited Trilogy başta olmak üzere 9 oyun ekleniyor. Üstelik bunların 3'ü Xbox Game Pass kütüphanesine ait.

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Halihazırda 2.000'den fazla oyuna destek sunan GeForce Now (GAME+) platformuna ülkemizde ücretsiz (1 saat tekrarlanabilir oturumla sınırlı) veya aylık 340TL ücretle ulaşılabiliyor. 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketlerin fiyatı ise sırasıyla 800 TL , 599TL (indirimli 6 ay) ve 999TL (indirimli 12 ay). Ayrıca platformun Deneme Paketi ve Aylık Gündüz Paketi gibi süreli Premium paketleri de mevcut.

Farming Simulator 25 (Steam, 12 Kasım)

Sea Power: Naval Combat in the Missile Age (Steam, 12 Kasım)

Industry Giant 4.0 (Steam, 15 Kasım)

Ara: History Untold (Steam, Xbox, PC Game Pass)

Call of Duty®: Black Ops Cold War (Steam, Battle.net)

Call of Duty®: Vanguard (Steam, Battle.net)

Magicraft (Steam)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (Steam and Xbox, PC Game Pass)

Spyro Reignited Trilogy (Steam, Xbox, PC Game Pass)

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