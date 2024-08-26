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Tam Boyutta Gör Half-Life serisinin efsanevi devam oyunu Half-Life 3 hakkında yeni ve güvenilir bilgiler ortaya çıktı. Sızdırılan bilgiler önceki söylentilere göre daha fazla dikkat çekiyor. Oyunseverler arasında büyük bir beklenti yaratan gelişmeler Half-Life 3’ün gerçekten var olduğunu ve bazı çığır açan özelliklerle birlikte geleceğini işaret ediyor.

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İlk olarak oyuncular, Natasha Chandel adlı bir seslendirme sanatçısının özgeçmişinde Project White Sands adlı bir projeden bahsettiğini fark ettiler. Bu proje, Valve’ın bir oyunuyla ilişkilendiriliyor ve White Sands, Half-Life evreninde önemli bir yer olan Black Mesa’ya benzer gerçek bir mekanı temsil ediyor.

Ayrıca Valve’ın, Half-Life 3’ün izini sürmeyi zorlaştırmak için oyun dosyalarının isimlendirilme şeklini değiştirdiğine dair ipuçları bulundu. Örneğin, HEV koruyucu giysisine atıfta bulunan kaynak kodu Burbank Suit olarak yeniden adlandırıldı.

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Öne çıkan bir diğer sızıntı ise tanınmış bir içerik üreticisi olan Gabe Follower’ın araştırmaları oldu. Gabe Follower, Half-Life 3’ün gerçekten var olduğunu ve oyun içerisinde yer çekimi sisteminin önemli bir rol oynayacağını belirtti. Ayrıca oyun yarı açık dünya yapısında olacak ve dinamik gündüz gece döngüleri yağmur ve sis gibi hava durumu sistemlerine sahip olacak.

Gabe Follower, Half-Life 3’ün akıllı NPC’ler ve çeşitli davranışlara sahip araçlarla dolu karmaşık bir dünya yaratmaya çalıştığını öne sürüyor. Bu bilgiler her ne kadar henüz doğrulanmamış olsa da sağlam araştırmalarla desteklenmiş olması heyecan uyandırdı.

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Half-Life 3 hakkında yeni ve güvenilir bilgiler sızdırıldı