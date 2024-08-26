Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Half-Life 3 hakkında yeni ve güvenilir bilgiler sızdırıldı

    Half-Life 3 hakkındaki söylentiler, oyun dünyasında uzun süredir merak konusu oldu. Son zamanlarda ortaya çıkan bazı ipuçları bu efsanevi oyunun geleceği hakkında yeni umutlar doğurdu.
    Half-Life 3 hakkında yeni ve güvenilir bilgiler sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Half-Life serisinin efsanevi devam oyunu Half-Life 3 hakkında yeni ve güvenilir bilgiler ortaya çıktı. Sızdırılan bilgiler önceki söylentilere göre daha fazla dikkat çekiyor. Oyunseverler arasında büyük bir beklenti yaratan gelişmeler Half-Life 3’ün gerçekten var olduğunu ve bazı çığır açan özelliklerle birlikte geleceğini işaret ediyor.

    Kanıtlar Half-Life ekibinin yeni şeyler üzerinde çalıştığını gösteriyor

    İlk olarak oyuncular, Natasha Chandel adlı bir seslendirme sanatçısının özgeçmişinde Project White Sands adlı bir projeden bahsettiğini fark ettiler. Bu proje, Valve’ın bir oyunuyla ilişkilendiriliyor ve White Sands, Half-Life evreninde önemli bir yer olan Black Mesa’ya benzer gerçek bir mekanı temsil ediyor.

    Ayrıca Valve’ın, Half-Life 3’ün izini sürmeyi zorlaştırmak için oyun dosyalarının isimlendirilme şeklini değiştirdiğine dair ipuçları bulundu. Örneğin, HEV koruyucu giysisine atıfta bulunan kaynak kodu Burbank Suit olarak yeniden adlandırıldı.

    Öne çıkan bir diğer sızıntı ise tanınmış bir içerik üreticisi olan Gabe Follower’ın araştırmaları oldu. Gabe Follower, Half-Life 3’ün gerçekten var olduğunu ve oyun içerisinde yer çekimi sisteminin önemli bir rol oynayacağını belirtti. Ayrıca oyun yarı açık dünya yapısında olacak ve dinamik gündüz gece döngüleri yağmur ve sis gibi hava durumu sistemlerine sahip olacak.

    Gabe Follower, Half-Life 3’ün akıllı NPC’ler ve çeşitli davranışlara sahip araçlarla dolu karmaşık bir dünya yaratmaya çalıştığını öne sürüyor. Bu bilgiler her ne kadar henüz doğrulanmamış olsa da sağlam araştırmalarla desteklenmiş olması heyecan uyandırdı.

    Kaynakça https://www.pcgamesn.com/half-life-3/leaks-deadlock-details https://www.thegamer.com/half-life-3-valve-covering-leaks/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    limbesh 1 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ton boost app sigorta şirketleri yedek parça tedarik süresi el freni çekik 10 km gitmek sözel ilk 100 netleri en iyi otobüs firmaları sıralaması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    POCO C65
    POCO C65
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Huawei Matebook 16s
    Huawei Matebook 16s
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız