Half-Life 3 hakkında yeni ve güvenilir bilgiler sızdırıldı

Kanıtlar Half-Life ekibinin yeni şeyler üzerinde çalıştığını gösteriyor
İlk olarak oyuncular, Natasha Chandel adlı bir seslendirme sanatçısının özgeçmişinde Project White Sands adlı bir projeden bahsettiğini fark ettiler. Bu proje, Valve’ın bir oyunuyla ilişkilendiriliyor ve White Sands, Half-Life evreninde önemli bir yer olan Black Mesa’ya benzer gerçek bir mekanı temsil ediyor.
Ayrıca Valve’ın, Half-Life 3’ün izini sürmeyi zorlaştırmak için oyun dosyalarının isimlendirilme şeklini değiştirdiğine dair ipuçları bulundu. Örneğin, HEV koruyucu giysisine atıfta bulunan kaynak kodu Burbank Suit olarak yeniden adlandırıldı.
Öne çıkan bir diğer sızıntı ise tanınmış bir içerik üreticisi olan Gabe Follower’ın araştırmaları oldu. Gabe Follower, Half-Life 3’ün gerçekten var olduğunu ve oyun içerisinde yer çekimi sisteminin önemli bir rol oynayacağını belirtti. Ayrıca oyun yarı açık dünya yapısında olacak ve dinamik gündüz gece döngüleri yağmur ve sis gibi hava durumu sistemlerine sahip olacak.
Gabe Follower, Half-Life 3’ün akıllı NPC’ler ve çeşitli davranışlara sahip araçlarla dolu karmaşık bir dünya yaratmaya çalıştığını öne sürüyor. Bu bilgiler her ne kadar henüz doğrulanmamış olsa da sağlam araştırmalarla desteklenmiş olması heyecan uyandırdı.
Kaynakça https://www.pcgamesn.com/half-life-3/leaks-deadlock-details https://www.thegamer.com/half-life-3-valve-covering-leaks/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.