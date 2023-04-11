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    Half Life: Alyx artık baştan sona VR başlıksız oynanabilir

    Valve’in Half Life’ın geleceği hakkında neler düşündüğü cevaplanamaz bir soru olsa da Half Life Alyx için yayınlanan yeni bir mod, bu VR oyununu herhangi bir başlık olmadan oynanabilir hale getiriyor.
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    Half-Life: Alyx Tam Boyutta Gör
    Half Life 2'de Eli Vance'in kızı olarak yer alan Alyx Vance, Gordon Freeman'a yardım ettikten sonra ortaya çıkan tek Half Life karakteri konumunda. Ve evet, ortaya çıkışı VR oyunu Half Life: Alyx ile olmuştu. 2020'de, tam 13 yıllık bir aradan sonra çıkan ilk Half Life oyunu olan Alyx, VR platformlar için geliştirilmişti ve bu nedenle büyük kitlelere ulaşamamıştı. Şimdi ise yapılan yeni bir mod ile Half Life Alyx için VR başlık zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

    Half Life: Alyx için VR'sız mod

    Half-Life: Alyx No VR Tam Boyutta Gör
    "Half-Life: Alyx No VR" adlı proje, son iki yıldır yapım aşamasında ve 28 Mart'ta erken erişime girdi. GB2 adlı küçük bir mod grubu tarafından geliştirilen projede artık sona gelindi ve artık oyun baştan sona tamamen VR’sız oynanabilir hale getirildi. Oyunda halen bazı eksiklikler var ancak bunların oynanışa etkisinin az olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte bazı başarımlar da haliyle yapılamıyor. Ekibe göre 42 Steam başarımının sadece 9 tanesi şimdilik yapılamıyor ancak gelecek güncellemelerde bunun için çözümlerin geliştirileceği söyleniyor.

    Half Life: Alyx için tek VR’sız mod elbette bu değil ancak mevcut olanlar arasındaki en kolay uygulanabilir olan bu gibi görünüyor. Geliştirici ekip, No VR modunu etkinleştirebilmek için oyuncuların mod klasörlerini oyunun ana dizinine kopyalaması gerektiğini belirtiyor. Tek yapılması gereken işlem bu. İlgili dosyalara Mod DB üzerinden ulaşabilirsiniz.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 19 saat önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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