Half Life: Alyx artık baştan sona VR başlıksız oynanabilir

Half Life: Alyx için VR'sız mod
Half Life: Alyx için tek VR’sız mod elbette bu değil ancak mevcut olanlar arasındaki en kolay uygulanabilir olan bu gibi görünüyor. Geliştirici ekip, No VR modunu etkinleştirebilmek için oyuncuların mod klasörlerini oyunun ana dizinine kopyalaması gerektiğini belirtiyor. Tek yapılması gereken işlem bu. İlgili dosyalara Mod DB üzerinden ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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[resim] hız testi mükemmel görünüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı