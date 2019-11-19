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    Half-Life Alyx doğrulandı: Perşembe günü tanıtılacak!

    Valve stüdyoları kuruluşlarından bu yana süre gelen 3'e kadar saymama alışkanlığını sonunda bozdu. Oyun dünyasında devrimler yaratan serinin üçüncü ana oyunu olacak Half-Life: Alyx detaylanacak.
    3 gün
    2,9b
    1
    17
    Oyunlar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Half-Life Alyx doğrulandı: Perşembe günü tanıtılacak!
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    Bundan neredeyse üç yıl önce Valve tarafından yapılan açıklamada, üç tam uzunlukta VR oyunu üzerinde çalıştıkları doğrulanmıştı. Üç sayısı, şimdiye kadar stüdyonun ulaşmakta pek de başarılı olmadığı bir değerdi ve bugün atılan tweet ile, Half-Life serisinin üçüncü ana oyunu da doğrulandı. Half-Life: Alyx, Perşembe günü Pasifik saatine göre 10’da tanıtılacak. Bu tanıtım, ülkemizde akşam 6’ya denk gelecek.

    Firmanın attığı tweet dışında oyunla ilgili hiçbir bilgimiz olmasa da elimizdeki kısıtlı veriden yorum yapmak da bizlerin işi sonuçta. Half-Life 2’de ana karakter Gordon Freeman, Alyx Vance adlı karakterle karşılaşıyor ve ikili en yakın dostlar hâline geliyorlar. Şehri Combine istilasından kurtarmak adına beraber çalışan ikili, hemen hemen herkesin bileceği üzere türlü maceralar atlatıp sonunda… Bu konuda daha fazla detay vermeden oyunu henüz oynamayanların kaybettikleri konusunda  heyecanlanmalarına sebep olalım ve bırakalım.

    Half-Life Alyx doğrulandı: Perşembe günü tanıtılacak!

    Valve stüdyoları, başta da belirttiğimiz gibi Half-Life serisinde hiçbir zaman üçe kadar saymayı başaramadı. Half-Life ilk oyunu, üzerinde çok sayıda mod çıksa da hiçbir resmi DLC ile karşımıza çıkmadı. Ardından gelen Half-Life 2, nispeten kısa aralıklarla Half-Life 2: Episode 1 ve Half-Life 2: Episode 2 adlı iki devam oyununa daha sahip oldu. Half-Life 3’ün geleceği konusu ise internet üzerinde 2007’den bu yana bir mit olarak yaşamaya devam ediyordu. 

    Valve maalesef benzer üçe kadar saymama alışkanlığını başka oyunlarda da sürdürdü. Bunlardan birkaç tanesi Team Fortress 2, Portal 2, Left 4 Dead 2 ve Dota 2 olarak sayılabilir.

    Ayrıca Bkz. "Juul, reşit olmayanlara ürün sattığı gerekçesiyle Kaliforniya eyaleti tarafından dava ediliyor"

    Half-Life serisinin oyun tarihinde hikaye anlatımı ve deneyim bakımından nasıl tetikleyici olduğunu dikkate aldığımızda, stüdyodan VR tabanlı bir Half-Life oyununun gelmesi oldukça muhtemeldi. Valve eğer hâlâ eski gücüne sahipse -ki Steam’den elde ettiği kazançla olduğunu varsayabiliriz- sanal gerçeklik sektörünün yükselişi ile Half-Life: Alyx birbirine derinden bağlı olacaktır.



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    LonelyHunter 3 gün en beğenilen
    Dalga mı geçiyor oğlum bunlar? 12 senedir eşek gibi bekliyoruz oyun çıka çıka 10 evden 1'inde bile olmayan bir platforma çıkıyor. Şu oyunun isim haklarını başka bir firma alsa da oyun valve'ın elinde çürüyüp gitmekten kurtulsa.
    Dalga mı geçiyor oğlum bunlar? 12 senedir eşek gibi bekliyoruz oyun çıka çıka 10 evden 1'inde bile olmayan bir platforma çıkıyor. Şu oyunun isim haklarını başk...
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    MK* 2 gün
    Hangi perşembe?
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    egmnygt982781 2 gün yeni yorumcu
    sıra half-life 3 te artık o da duyurulsun
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    Halilowich 2 gün
    VR ile yeni bir soluk getireceğini şimdiden hissediyorum.
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    Matelmas 2 gün
    Şişko yine şaşırtmadı.
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    PEGASUSS... 2 gün
    VR Half-Life çok ihtiyaç vardı doğru...Çıldırıyordu millet yemiyordu içmiyordu VR oyunu bekliyordu..Ulen ŞİŞKO
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    ahmetbmyo 2 gün
    Gabe bizim türk ler kısa filmini yaptı sen oyunu yapmadın Steam da hesap bi olanlar kapatsın anlasın ciddiye timizi.
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    Olgi 2 gün
    Şişko gaben’den hayır gelmez ayrıca film yapacaklardı 20 yıl daha bekleriz
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    Usbehci 3 gün
    Senelerce bekledim aşkını bekleyenler gibi ama çıka çıka VR'a çıktı. Sonumuz böyle mi olacaktı HL? Keşke hiç gelmeseydin.
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    brk6152 3 gün
    Valve nerden nereye
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    LonelyHunter 3 gün en beğenilen
    Dalga mı geçiyor oğlum bunlar? 12 senedir eşek gibi bekliyoruz oyun çıka çıka 10 evden 1'inde bile olmayan bir platforma çıkıyor. Şu oyunun isim haklarını başka bir firma alsa da oyun valve'ın elinde çürüyüp gitmekten kurtulsa.
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    half life 3, half life alyx ve
    5 etiket daha half-life: alyx Valve Oyunlar Yazılım Çağrı Babuçcuoğlu
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