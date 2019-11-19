Half-Life Alyx doğrulandı: Perşembe günü tanıtılacak!

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Bundan neredeyse üç yıl önce Valve tarafından yapılan açıklamada, üç tam uzunlukta VR oyunu üzerinde çalıştıkları doğrulanmıştı. Üç sayısı, şimdiye kadar stüdyonun ulaşmakta pek de başarılı olmadığı bir değerdi ve bugün atılan tweet ile, Half-Life serisinin üçüncü ana oyunu da doğrulandı. Half-Life: Alyx, Perşembe günü Pasifik saatine göre 10’da tanıtılacak. Bu tanıtım, ülkemizde akşam 6’ya denk gelecek.

Firmanın attığı tweet dışında oyunla ilgili hiçbir bilgimiz olmasa da elimizdeki kısıtlı veriden yorum yapmak da bizlerin işi sonuçta. Half-Life 2’de ana karakter Gordon Freeman, Alyx Vance adlı karakterle karşılaşıyor ve ikili en yakın dostlar hâline geliyorlar. Şehri Combine istilasından kurtarmak adına beraber çalışan ikili, hemen hemen herkesin bileceği üzere türlü maceralar atlatıp sonunda… Bu konuda daha fazla detay vermeden oyunu henüz oynamayanların kaybettikleri konusunda heyecanlanmalarına sebep olalım ve bırakalım.

Valve stüdyoları, başta da belirttiğimiz gibi Half-Life serisinde hiçbir zaman üçe kadar saymayı başaramadı. Half-Life ilk oyunu, üzerinde çok sayıda mod çıksa da hiçbir resmi DLC ile karşımıza çıkmadı. Ardından gelen Half-Life 2, nispeten kısa aralıklarla Half-Life 2: Episode 1 ve Half-Life 2: Episode 2 adlı iki devam oyununa daha sahip oldu. Half-Life 3’ün geleceği konusu ise internet üzerinde 2007’den bu yana bir mit olarak yaşamaya devam ediyordu.

Valve maalesef benzer üçe kadar saymama alışkanlığını başka oyunlarda da sürdürdü. Bunlardan birkaç tanesi Team Fortress 2, Portal 2, Left 4 Dead 2 ve Dota 2 olarak sayılabilir.

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Half-Life serisinin oyun tarihinde hikaye anlatımı ve deneyim bakımından nasıl tetikleyici olduğunu dikkate aldığımızda, stüdyodan VR tabanlı bir Half-Life oyununun gelmesi oldukça muhtemeldi. Valve eğer hâlâ eski gücüne sahipse -ki Steam’den elde ettiği kazançla olduğunu varsayabiliriz- sanal gerçeklik sektörünün yükselişi ile Half-Life: Alyx birbirine derinden bağlı olacaktır.